Znal se snad s každou slavnou celebritou, oblékal hollywoodské hvězdy a slavní k němu vzhlíželi. On sám měl ale oblíbené múzy, které do svých modelů s radostí odíval. Podívejte se do naší galerie, kdo oslnil Giorgia Armaniho natolik, že se z nich nakonec stali i dobří přátelé.
Autor: koláž iDNES.cz, ČTK
Jednou z největších múz Armaniho byla bezesporu herečka Julia Robertsová, která jeho róby vynášela na červený koberec pravidelně. A v roce 1990 na předávání Zlatých glóbů dokonce vynesla oversized kalhotový kostým, který byl taktéž z jeho dílny a doslova tím přepsala dějiny oblékání žena na takové podobné společenské akce. Ženy už nemusely nosit jen večerní róby, ale hrdě se ukazovaly v kalhotovém kostýmku.
Autor: AP
Zpěvačka Beyoncé šaty od Armaniho oblékala velmi často. S návrhářem měla přátelský vztah. A jako zásadní róbu označila šaty, které vynesla v roce 2010 na předávání cen Grammy (na fotografii).
Autor: Profimedia.cz
Velkou inspirací byla Armanimu i herečka Cate Blanchettová, která mu učarovala svou přirozenou krásou. Připomínala mu vílu a podle toho také pro ni vytvářel večerní róby.
Autor: AP
I herečka Zendaya měla s návrhářem velmi přátelský vztah a on ji měl jako svou mladinkou múzu. Jeho šaty oblékala často. Na fotografii je v šatech, které pro ni Armani připravil a vynesla je na udílení Oscarů v roce 2024.
Autor: Profimedia.cz
Návrhářka Victoria Beckhamová k Armanimu vzhlížela. On byl pro ni inspirací stejně jako ona pro něj.
Autor: AP
Lady Gaga na cenách Grammy v Los Angeles v modelu Armani. Armani prohlásil, že je právě zpěvačka novou ikonou, která určuje trendy a ukazuje ženám správný směr v oblékání. A to i přesto, že šokovala například modelem vytvořeným z masa.
Autor: AP
Herečka Nicole Kidmanová v šatech Armani v roce 2017. S návrhářem ji pojilo dlouholeté přátelství, jeho modely nosila opakovaně. Jeho smrt ji velmi zasáhla.
Autor: AP
Další mladinkou múzou návrháře byla herečka Elle Fanningová, která jeho róbu vynesla například na filmový festival v Cannes. „Jeho róby jsou tak nadčasové. Cítíte se v nich jako éterická bytost. Mohla bych se do nich oblékat každý den,“ uvedla tehdy herečka.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Halle Berry volila ráda jeho róby jednoduššího střihu. Armani několikrát uváděl, že je škoda zakrývat dokonalé tělo zbytečným kusem látky.
Autor: Profimedia.cz
Supermodelka Naomi Campbellová se nechala slyšet, že v životě nepotkala lepšího muže, než byl Armani. Pojilo je skvělé přátelství i spolupráce na mnoha projektech.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Ornella Muti a Giorgio Armani. Dvojice, kterou pojilo opravdové přátelství. A právě herečka byla pro Armaniho velkou inspirací.
Autor: Profimedia.cz
Na své tour oblékla modely slavného návrháře i zpěvačka Tina Turnerová. Armani dokázal podtrhnout její divokost i ženskost a zároveň se v modelech cítila pohodlně. Pojilo je dlouholeté přátelství.
Autor: Profimedia.cz
Italská herečka Claudia Cardinale učarovala návrháři svou podmanivou krásou a charismatem. Inspiroval ji a byli velmi dobrými přáteli.
Autor: ČTK
Herečka Sofia Lorenová a Giorgio Armani byli velmi blízkými přáteli. Herečka má v šatníku desítky modelů z jeho tvorby, jeho šaty vynesla i na oslavy svých devadesátin.
Autor: ČTK
Herečka Lupita Nyong’o byla jeho múzou a na společenské akce vynášela šaty z jeho kolekcí, které podtrhovaly její krásu.
Autor: Profimedia.cz
I herečka Demi More se s Armanim přátelila desítky let a na společenské akce často vynášela modely z jeho tvorby. I tento model byl jeho dílem.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Scarlett Johanssonová na počátku své kariéry na červený koberec nosila pouze jeho modely, které byly oslnivé a zároveň elegantní. Díky tomu mezi ní a návrhářem vzniklo krásné přátelství.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Rihanna je rebelka, která se nebála vynést ani odvážnější modely, které pro ni Armani připravil.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová nejednou vynesla modely svého blízkého přítele Giorgia Armaniho na červený koberec.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Madonna byla návrháři inspirací hlavně v době, kdy byla na vrcholu své kariéry. Často oblékala jeho kostýmky.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Sharon Stone ho uchvátila svým uhrančivým pohledem a odzbrojujícím úsměvem. Ráda nosila především modely, které podtrhovaly její ženskost.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Charlize Theronová poprvé vynesla model Armaniho, když jí bylo dvacet let. Tehdy se s návrhářem potkala poprvé a vzniklo mezi nimi přátelství.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Diane Keatonová často nosila jeho kostýmky a hrdě ukazovala, že i pánský styl může být sexy. S Armanim se přátelila desítky let.
Autor: ČTK
Herečka Katie Holmesová považovala Armaniho za svého velmi blízkého přítele. Jeho model dokonce oblékla i na svatbu s hercem Tomem Cruisem.
Autor: ČTK
Herečka Michelle Pfeiferová a Giorgio Armani. Jeho modely milovala a nikdy neodmítla příležitost, kdy by mohla něco z jeho dílny obléknout. Přátelili se spolu už od osmdesátých let.
Autor: ČTK
Modely slavného návrháře hrdě nosila i herečka Anne Hathaway, která se s ním přátelila přes dvacet let.
Autor: Profimedia.cz
Jeho elegantní modely zbožňovala i herečka Jodie Fosterová. Především elegantnější modely patřily mezi její nejoblíbenější.
Autor: Profimedia.cz