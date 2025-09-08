Múzy, které inspirovaly návrháře Giorgia Armaniho

Autor:
  8:00
Znal se snad s každou slavnou celebritou, oblékal hollywoodské hvězdy a slavní k němu vzhlíželi. On sám měl ale oblíbené múzy, které do svých modelů s radostí odíval. Podívejte se do naší galerie, kdo oslnil Giorgia Armaniho natolik, že se z nich nakonec stali i dobří přátelé.
Giorgio Armani byl vždy v obležení hvězd. Giorgio Armani a Julia Robertsová na British Fashion Awards (Londýn, 2.... Zpěvačku Beyoncé Armani v roce 2010 vybavil modelem ze zlatých a stříbrných ok.... Cate Blanchettová, Giorgio Armani a Julia Robertsová na British Fashion Awards... Jednou z nejkrásnějších rób Armani poslední doby se v roce 2024 blýskla Zendaya... Victoria Beckhamová jako tvář značky Emporio Armani v New Yorku (6. května 2009) Lady Gaga na cenách Grammy v Los Angeles v modelu Armani Prive (31. ledna 2010) Nicole Kidmanová v šatech Armani (Hollywood, 26. února 2017) Něžné, éterické róby, zdobené korálky či flitry, byly Armaniho podpisem. Byly... Psal se rok 2003 a červený koberec na cenách SAG rozzářila Halle Berry.... Mariah Carey a Giorgio Armani Naomi Campbellová a Giorgio Armani

