Čtyřiatřicetiletá herečka a modelka Gia Skova měří sto sedmdesát centimetrů a ve světě modelingu by tak neměla mít větší úspěch. Přesto se ale dokázala prodrat i k lukrativnějším zakázkám. Nejvíc jí to ale táhne k filmu. Válí jako herečka i jako režisérka. A navíc je vážně sexy. Posuďte sami.
Gia pochází z Ruska, ale do své rodné země se příliš nevrací. Nesouhlasí totiž s poměry, které tam panují. Vrací se pouze kvůli rodině a především babičce, která s ní v dětství trávila velké množství času. „Jsem s nimi naštěstí díky internetu v kontaktu denně. Ale samozřejmě mi rodina chybí, když je ode mě tak daleko,“ uvedla.
Nejvíc času tráví v Los Angeles. V domečku na pobřeží se cítí nejlépe a navíc je blízko i Hollywoodu, do kterého by tak ráda pronikla.
Věnuje se herectví, modelingu a především produkci. Za sebou má už i práci na vlastním snímku Serpent, který natočila v roce a také si v něm zahrála.
Je velkou milovnicí zvířat a na exotické dovolené neodolala krmení překrásných plameňáků. „Mají v sobě neskutečný klid. Myslím, že od zvířat se máme co učit. Zapomínáme na to, jak důležité je se zastavit a vnímat přítomnost. Bezhlavě se honíme za tím, co bude a přestáváme žít v přítomném okamžiku,“ myslí si.
V minulosti se spekulovalo, že trpí poruchou příjmu potravy. Sama to ale vyvrátila s tím, že za extrémní štíhlostí stál stres a velké pracovní nasazení.
Kromě toho je také vášnivou sportovkyní a milovnicí fitness. „Svaly jsou základ zdravého těla a nevybudují se nám v těle přes noc. Musíme na nich pracovat,“ vzkázala fanouškům.
Ploché bříško by herečce mohla závidět leckterá světová topmodelka. Gia ještě nemá potomky, ale v budoucnu se jim bránit nebude. Zatím ale nepotkala muže, který by byl vhodným kandidátem na tatínka.
Gia to před kamerou umí pěkně rozbalit a nemá strach ani z drsnějších a akčnějších scén. Dublérku nepotřebuje, vystačí si sama.
Produkovala vlastní film ale kromě toho se blýskal například ve snímcích Mara nebo Radical.
Gia má pouhých sto sedmdesát centimetrů, ale v modelingu vše doháněla štíhlostí i plným dekoltem a rty.
Říká, že za jejím vzhledem nestojí v oblasti obličeje žádné chirurgické zákroky. Pouze svou mladistvost udržuje neinvazivními metodami.
Na Instagramu ji sleduje téměř dvě stě tisíc lidí a za každého fanouška je vděčná. „Mám okolo sebe komunitu skvělých lidí a neberu to jako samozřejmost. Jsem za to ráda, protože to v dnešním světě internetových trollů není běžné,“ myslí si.
V ulicích Los Angeles ji pravidelně fotí paparazzi fotografové, na které je už ovšem dávno zvyklá a bere to jako nedílnou součást popularity.
Ačkoli bydlí v Los Angeles, kde je sluníčka dostatek, ráda vyráží na exotické dovolené, kde je bílý písek a tyrkysové moře.
Ve čtyřiatřiceti má postavu jak lusk. Ovšem nedopřává si sladkosti ani nezdravé potraviny v rychlé občerstvení. Propadla hollywoodskému trendu, kdy slavní jedí extrémně zdravě.
I její vlasy jsou dílem přírody a nenechává si je naplétat jako mnohé hollywoodské hvězdy.
Do ulic vyráží občas i se šátkem, který přesně takto velmi ráda nosila její babička.
