Vzhled na prvním místě. Herečka Gia Skova ukazuje svou dokonalou krásu
Eiza Gonzalezová ukazuje světu dokonalost bez příkras
Mexická herečka a zpěvačka Eiza Gonzalezová má spoustu obdivovatelů a na Instagramu má přes osm milionů sledujících. Její dokonalá krása nedotčená plastickými operacemi nenechá jen tak někoho v...
České krásky z filmů. Jaké byly, když hrály před desítkami let?
V mládí doslova zářily na filmových plátnech a oslňovaly diváky svou krásou. Řeč je o herečkách, které se v Česku proslavily a mnohdy jim jejich sláva vydržela další desítky let. Podívejte se do naší...
Slavní, kteří absolutně propadli scientologii
Scientologická církev je stále považována mnoha lidmi za kontroverzní. To si o ní však nemyslí slavné hvězdy, které se k ní rády přidaly. Některým jejich věrnost nevydržela, jiní jako například Tom...
Sklápěčka, igráček i kovová stavebnice. S čím jsme si hráli za socialismu
Kdo z čtenářů a čtenářek prožil dětství v dobách budování socialismu, určitě nezapomněl na ikonické hračky, se kterými trávil čas doma či v mateřské školce. Oblíbené sklápěčky Tatra byly velkým...
Čtyřiatřicetiletá herečka a modelka Gia Skova měří sto sedmdesát centimetrů a ve světě modelingu by tak neměla mít větší úspěch. Přesto se dokázala prodrat i k lukrativnějším zakázkám. Nejvíc jí to...
Žít jsem začala až po čtyřicítce, kdy jsem zhubla, říká žena
Dnes jednačtyřicetiletá Ashley Burrowová z USA zhubla necelých sedmdesát kilogramů poté, co si uvědomila, jak moc ji tloušťka limitovala. „Vůbec jsem nežila. Vše si zakazovala, styděla se ukázat. To...
Zlatožlutý podzim. Tyto odstíny vám rozzáří ponuré podzimní dny
Žlutá k podzimu patří. Ztratila svou letní a divokost a přetavila se do hřejivých odstínů zlatožluté, žlutooranžové, okrové, dýňové až žlutorezavé. Hledejte inspiraci v přírodě. A seberte odvahu...
Podzim je ještě ve vzduchu. Užijte si letošní voňavé novinky, umí zahřát
Co? No přece vůně! Nostalgické vonné tóny podzimu, spadaného listí, doruda vyzrálých jablek, střapatých květů chryzantém... a studený vzduch slibující první sníh. Vytvořte si svůj vlastní podzim,...
Zadejte se, prosím. Český fenomén tanečních kurzů je ve světě raritou
Schválně, zkuste si tipnout, co mají v naší zemi společného generace Baby boomers, X, Y, Z nebo Alfa, ale taky ty, které přišly na svět ještě mnohem dřív. No přece vášeň k tanci!
Býci uspějí, Kozorohům rupnou nervy. Adventní tarotskop pro všechna znamení
Adventní čas může být letos více než kdy jindy léčivý a hojivý. Důvodem jsou náročné listopadové a částečně ještě prosincové astrologické konstelace, které nás vracely a vracejí do minulosti, do...
Žloutkové obdélníčky s ořechy
Střední
60 min
Upečte si žloutkové obdélníčky s ořechy, které vás okouzlí svou jemností.
Astma jako zloděj dechu. Pneumolog Sova o nových lécích a na jaké dát naopak pozor
Astma má na tři sta milionů lidí po celém světě. V Česku se s ním potýká kolem milionu pacientů. Osmdesát procent z nich si ho nese z dětství. Pro 95 % astmatiků mají lékaři dostatečně efektivní...
Maxi kabáty slaví návrat. Mladé ženy volí kůži i výrazné kožešiny
Hlavním trendem zimy 2025/2026 jsou dlouhé kožené kabáty a bundy s kožešinou. Výhodou v módě pro mladé je dnes hlavně volnost. Můžeme si vybrat, kým chceme být, a podle toho se i oblékat.
Tejpingem ke kráse: pásky uvolní napjaté svaly obličeje
Vypnutá a hladká pleť bez plastické operace? S tejpy je to možné. A co se za tímto anti-aging trendem skrývá?
Módní a kosmetické trable: nepovedené detaily kazí dojem
Ať už jde o nepadnoucí hadříky nebo různé potíže se zkrášlovacími přípravky, věřte, že nic není ztraceno, na každý problém se najde řešení!
Příběh Věry: Letos budu na Vánoce poprvé sama, jsem z toho špatná
Vždycky jsem měla hrozně ráda svátky, Vánoce pak ze všech nejvíc. Miluji všechny ty rituály s tím spojené – vůně, dekorace, pečení cukroví, pohádky v televizi… Dokud ještě žil manžel a děti byly...