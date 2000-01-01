náhledy
Byli chytří, slavní a v mnohém pomohli světu. Lidé je měli za génie, ale v soukromí ve skutečnosti často trpěli a uchylovali se k návykovým látkám, aby si alespoň na chvíli ulevili. Podívejte se do naší galerie, o které slavné tváře šlo. Patří sem Stephen King, Marilyn Monroe a další.
Aleister Crowley byl jedním z předních mágů počátku dvacátého století. Byl také básníkem a horolezcem. Měl přezdívku „zloduch viktoriánské Anglie“ a bouřil se proti takzvané slušné společnosti. To v jeho případě zahrnovalo užívání velkého množství drog. A to včetně heroinu, meskalinu nebo kokainu. Své zážitky vždy popisoval jako magické.
Spisovatel Charles Dickens měl jako hlavní neřest opium. Muž, který nám přinesl Vánoční koledu, Příběh dvou měst a Davida Copperfielda, se na konci dlouhého dne psaní uchyloval k pokuřování vodní dýmky naplněné makovým latexem. Nakonec zemřel na mrtvici, která mohla být částečně způsobena právě užíváním opia.
Ernest Hemingway byl v minulosti jedním z předních amerických autorů a novinářů. Za svou práci dokonce získal Nobelovu cenu. Alkohol však byl jeho stálým společníkem. Zejména v pozdějších letech svého života mu holdoval v extrémní míře. Pití pravděpodobně zhoršilo jeho zdravotní stav, který vedl k duševní zmatenosti a depresi. Hemingway si nakonec vzal život.
Edgar Allan Poe je považován za významnou postavu amerického romantického hnutí a je známý pro své básně a povídky. Stejně jako Hemingway byl silně závislý na alkoholu, který používal k otupení bolesti stresujícího života, který ho často sužoval finančními a osobními problémy.
Zda byl americký konstruktér a pilot Howard Hughes závislý na opiátech, je stále předmětem sporů. Vše ale poukazuje na to, že drogy opravdu užíval, aby se dostal z depresí. Četné havárie experimentálních letadel si však vybraly svou daň na jeho zdraví a začal si opiáty injekčně aplikovat do svalu prý i kvůli bolestem. Není však pochyb o tom, že byl génius. Pomohl navrhnout řadu letadel, vytvořil a režíroval řadu filmů a dokonce vyrobil prototyp nemocničního lůžka, které se stalo základem těch dnešních. Nakonec se stal samotářem, který neměl zájem o lidi.
Mezi génie se jistě řadí i hudebník Kurt Cobain, který si nakonec vzal život ve velmi mladém věku. Podle mnohých za tím stály drogy, kterých bral až příliš velké množství. A především heroin ho dostal až na samé dno.
Herečka Marilyn Monroe byla hvězdou, legendou, její herecké výkony byly geniální. Bohužel ale barbituráty, které užívala, byly její zkázou. Byla také známá tím, že obcházela různé lékaře, aby od nich získala léky na předpis. A nevyhýbala se ani většímu množství alkoholu, který míchala právě s léky.
Philip K. Dick napsal desítky románů o svých vlastních zkušenostech s paranoiou, schizofrenií a zneužíváním drog. Na motivy jeho knih byly také natočeny filmy jako Total Recall, Minority Report a Next. Byl bohužel známý i tím, že bral drogy. Zejména amfetaminy. Údajně měl také náboženský zážitek během užívání Darvonu.
Petr Iljič Čajkovskij (vpravo) byl ruský skladatel, který vytvořil strhující orchestrální partitury a opery jako Labutí jezero nebo Louskáček. Rusko na konci devatenáctého století bylo poněkud bezútěšným místem, kde nebylo jednoduché žít a alkohol se rychle stal jeho berličkou a stal se na něm závislý.
Herec Robert Downey Jr. je považován za jednoho z nejlepších hollywoodských herců, jeho role jsou nezapomenutelné a nezapomenutelná je bohužel i jeho závislost na drogách a alkoholu. Kokain, heroin marihuana a whiskey. Tato kombinace se mu málem stala osudnou, ale naštěstí se z tohoto začarovaného kruhu dostal.
Americký spisovatel Stephen King King v minulosti k přežití dne prý užíval kokain, Xanax, Valium, NyQuil, pivo, tabák a marihuanu. Jeho rodina nakonec zasáhla, spojila síly a ze závislosti mu pomohla. Později uvedl, že má výpadky paměti a některé vzpomínky se mu slévají nebo úplně zmizely.
Osmnáctý americký prezident Ulysses S. Grant měl problémy s alkoholem. Už během let v armádě byl opakovaně trestán za nadměrné pití alkoholu, kterého se nedokázal vzdát. V pozdějších letech a během prezidentského úřadu nakonec alkohol omezil a později ho přestal pít úplně.
Malíř Vincent van Gogh byl pro svůj alkoholismus nechvalně známý. Miloval zejména absinth, který zhoršoval jeho zdravotní stav, ale nedokázal se ho vzdát.
Winston Churchill byl státníkem a premiérem Spojeného království. Opakovaně bral amfetaminy, aby se mohl udržet vzhůru a plánovat válku. Jeho odolnost inspirovala mnohé, ale zaplatil za to svým zdravím.
William Wilberforce je pravděpodobně nejvíce známý jako vůdce hnutí za zrušení obchodu s otroky v Británii. I on byl ale bohužel závislý na drogách. Opium původně používal k úlevě od bolesti způsobené gastrointestinálními potížemi, ale v mnoha ohledech jeho stav naopak zhoršovalo.
Rakouský lékař Sigmund Freud byl velkým zastáncem kokainu a doporučoval jeho užívání na řadu nemocí a symptomů. Freud také sám pravidelně užíval kokain na depresi a migrény.
Básník Samuel Taylor Coleridge užíval pravidelně opium. Trval na tom, že jedině díky němu je schopen normálně žít a nemá extrémní úzkosti, kvůli kterým sám nedokázal vycházet z domu.
Americký lékař John Cunningham Lilly bral pravidelně LSD a ketamin. Tvrdil, že mu tyto drogy pomáhají lépe porozumět vědě.
