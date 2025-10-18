Slavní géniové, kteří byli závislí na návykových látkách

Byli chytří, slavní a v mnohém pomohli světu. Lidé je měli za génie, ale v soukromí ve skutečnosti často trpěli a uchylovali se k návykovým látkám, aby si alespoň na chvíli ulevili. Podívejte se do naší galerie, o které slavné tváře šlo. Patří sem Stephen King, Marilyn Monroe a další.
Slavní géniové, kteří podlehli návykovým látkám. Aleister Crowley. V roce 1972 na jeho instrukci převzal Parsons vedení lóže... Mesmerismus hájil a praktikoval, ale spiritismus Charles Dickens spíše obhlížel... Zážitky z italské fronty sepsal Hemingway do románu Sbohem, armádo Co se dělo dny předtím, než jej nalezli? Howard Hughes na palubě letounu H-4 Hercules Portrét Kurta Cobaina použitý v projektu „Coolest American Celebrities“ Marilyn Monroe ve filmu Někdo to rád horké (1959) spisovatel Philip K. Dick Petr Iljič Čajkovskij se rád obklopoval půvabnými mladíky. V osmačtyřiceti... Robert Downey Jr. zdraví aplaudující sál poté, co si došel pro Oscara za... Americký spisovatel Stephen King (4. dubna 2008)

