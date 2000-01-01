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Léa Elui je populární francouzská influencerka, modelka a tanečnice, která se původně proslavila po celém světě svými krátkými sexy a vtipnými videi na sociálních sítích. Upoutala tak pozornost návrhářů i fotografů a stala se z ní modelka, o kterou mají zájem po celém světě. Podívejte se na její snímky.
Autor: koláž iDNES.cz
Léa odstartovala svou internetovou kariéru už v roce 2016. Tehdy ještě na platformě Musical.ly, která se později transformovala na TikTok. Pozornost stovek tisíc a posléze milionů fanoušků si získala zejména svými tanečními dovednostmi, konkrétně stylem belly dancing (břišní tance) a hip-hopem, které kombinovala s lip-syncem (synchronizací rtů s hudbou).
Autor: Profimedia.cz
Postupně si vybudovala obrovskou fanouškovskou základnu a stala se jednou z nejsledovanějších francouzských tvůrkyň na internetu. Její obsah se postupně rozšířil také o módu, lifestyle, líčení a pozitivní přístup k vlastnímu tělu (body positivity).
Autor: Profimedia.cz
Na svém oficiálním účtu Lea Elui Ginet na Instagramu má komunitu čítající deset milionů sledujících a jejich počet stále stoupá.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2019 ji Instagram oficiálně vyhlásil nejsledovanější francouzskou tvůrkyní a předal jí za to speciální ocenění.
Autor: Profimedia.cz
Na sociálních sítích otevřeně mluví o tom, že na střední škole zažívala drsnou šikanu a deprese. Právě tvorba videí pro ni byla únikem. Svou komunitu neustále povzbuzuje k sebelásce a sebevědomí. Její motto na Instagramu zní: „Confidence and Positivity only!“.
Autor: Profimedia.cz
Dokázala využít svůj vliv i pro dobrou věc – například v aplikaci Triller během pouhých tří dnů vybrala 50 000 dolarů na studentská stipendia.
Autor: Profimedia.cz
Pravidelně předvádí na molech pro slavnou francouzskou značku spodního prádla a módy Etam.
Autor: Profimedia.cz
Patří mezi pravidelné ozdoby červeného koberce v Cannes, kde reprezentuje luxusní značky jako šperky Chopard nebo zmrzliny Magnum.
Autor: Profimedia.cz
Kvůli své kariéře se na čas přestěhovala do Los Angeles, čímž si získala obrovskou fanouškovskou základnu i v Americe. Plynule mluví francouzsky i anglicky.
Autor: Profimedia.cz
Její manažerkou je už od jejích sedmnácti let její maminka Delphine, která se jí stará o všechny obchodní kontrakty.
Autor: Profimedia.cz
Nedávno všechny překvapila, když přesedlala z módních mol do závodního overalu a zúčastnila se populárních francouzských závodů celebrit v rychlých autech GP Explorer.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2022 udělala Léa obrovský krok mimo svět internetu a zúčastnila se 12. řady francouzské verze populární televizní soutěže Danse avec les stars (StarDance). Tančila po boku profesionálního tanečníka Christopha Licaty a probojovala se až do napínavého čtvrtfinále. Pro televizní diváky to bylo poprvé, kdy mohli vidět její taneční talent naživo, bez střihů a filtrů sociálních sítí.
Autor: Profimedia.cz
Přestože spolupracuje s nejluxusnějšími světovými značkami, v červnu 2026 se stala uměleckou ředitelkou projektu Westfield Reloved Market ve Francii. Jde o rozsáhlou kampaň zaměřenou na udržitelnou módu a oblečení z druhé ruky v obchodních centrech, čímž u svých mladých fanoušků podporuje ekologický přístup k oblékání.
Autor: Profimedia.cz
Fanoušci a módní experti si v průběhu let všimli výrazné změny v jejím vzhledu, konkrétně u jejího úsměvu. Léa podstoupila precizní estetickou stomatologickou proměnu (ortodontické srovnání chrupu a aplikaci špičkových porcelánových faset). Výsledkem je dokonale symetrický „red carpet“ úsměv, který se stal jedním z jejích hlavních poznávacích znamení při focení pro prestižní magazíny.
Autor: Profimedia.cz
Přestože má francouzské občanství a narodila se v Chambéry (podle některých zdrojů v Marseille), Léa se pyšní velmi zajímavým mixem kořenů. Má italské a marocké předky, což dodává jejímu celkovému vzhledu jedinečný a exotický půvab. Je také celkem vysoká – měří přibližně 178 cm, díky čemuž má ideální postavu pro přehlídková mola.
Autor: Profimedia.cz
Léa si své soukromí v posledních letech poměrně střeží, ale její fanoušci dobře znají jejího partnera. Je jím model a influencer Scott Morton, se kterým poprvé oficiálně potvrdila vztah na svém Instagramu už v roce 2021. Dvojice se dodnes pravidelně objevuje ruku v ruce na těch nejprestižnějších akcích, jako jsou VIP večírky značky Magnum na filmovém festivalu v Cannes. V minulosti, na začátku své kariéry, tvořila pár s jiným známým internetovým tvůrcem, Hunterem Rowlandem.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2019 udělala zásadní krok ve své kariéře, když podepsala smlouvu s prestižní agenturou Wonderwall Agency. Tuto agenturu nezaložil nikdo jiný než Baptiste Giabiconi, jeden z nejslavnějších francouzských topmodelů a dlouholetá múza zesnulého návrháře Karla Lagerfelda. Toto spojení jí otevřelo dveře k high-fashion kampaním.
Autor: Profimedia.cz
Na svém Instagramu pravidelně reprezentuje globální kosmetické giganty. Je dlouhodobou ambasadorkou prémiové francouzské značky dermatologické péče La Roche-Posay (pro kterou fotí kampaně na péči o pleť) a v oblasti módy úzce spolupracuje s americkou značkou Guess, se kterou fotila například letní kampaň v Itálii.
Autor: Profimedia.cz
Velmi úzce se přátelí s megastar amerického YouTube Brentem Riverou, se kterým v minulosti natočila řadu populárních scének.
Autor: Profimedia.cz
A pro své fanoušky má vždy nějaké poselství, které chce předat dál. „Někdy zapomínáme na podstatu života. Příliš se soustředíme na práci, ale utíká nám život. Myslete na to,“ vzkázala.
Autor: Profimedia.cz
V září 2025 mimo jiné také potvrdila svou pozici módní ikony, když se stala jednou z hlavních hvězd prestižní přehlídky Etam Live Show v rámci Paris Fashion Week Spring-Summer 2026. Léa na přehlídkovém mole i na červeném koberci předvedla odvážný model s hlubokým výstřihem a vysokým rozparkem, čímž okamžitě zaplavila módní rubriky.
Autor: Profimedia.cz
Přestože ji proslavily především břišní tance, na samém začátku své kariéry získala velké množství fanoušků na YouTube díky detailním make-up a vlasovým tutoriálům. Její historicky nejsledovanější video na YouTube kanálu s názvem My Everyday Makeup nasbíralo přes 3,8 milionu zhlédnutí.
Autor: Profimedia.cz
„Snila jsem o životě žen, které jsem vídala v televizi. A pak jsem se jednou takovou stala. Jsem důkazem toho, že snů by se člověk nikdy neměl vzdávat. Nehledět na to, co mu říkají druzí. Mějte svou vizi,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz