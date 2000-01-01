náhledy
Kimberley Garnerová je britská televizní hvězda, modelka a návrhářka luxusních plavek. Proslavila se v roce 2012 účinkováním v populární reality show z prostředí londýnské smetánky s názvem Made in Chelsea a od té doby ji někteří lidé zbožňují. Plavkové modely předvádí na své dokonalé postavě.
Autor: koláž iDNES.cz
Kimberley nevtrhla do světa slavných a bohatých z nouze a chudoby. Je dcerou podnikatele Rusella Garnera, takže se ve vyšších kruzích umí pohybovat už od útlého věku.
Autor: Profimedia.cz
Založila vlastní módní značku plavek, která byla dříve známá jako Kimberley London a dnes funguje pod názvem Sunday Swimwear. Sama navrhuje plavky a aktivně se věnuje propagaci své značky na sociálních sítích.
Autor: Profimedia.cz
Kromě módy se věnuje také modelingu a občasnému herectví, v roce 2017 se například objevila ve filmu Sweetheart.
Autor: Profimedia.cz
Kombinuje kariéru v realitách, luxusní módě a špičkovém modelingu. A umí v tom skvěle chodit. Základy v podnikání jí dal právě její tatínek, který byl jejím největším učitelem a v začátcích svého podnikání k němu chodila pro rady.
Autor: Profimedia.cz
Studovala na elitní dívčí internátní škole St. George’s School v Ascotu. Nechybí jí tak slušné vychování i dokonalé vystupování hodné té nejžádanější hollywoodské hvězdy.
Autor: Profimedia.cz
Před kamerami nezačínala jako amatérka. Prošla výukou na špičkových školách LAMDA (London Academy of Music and Dramatic Art) a RADA (Royal Academy of Dramatic Art) v Londýně. Později studovala také v proslulém Lee Strasberg Theatre and Film Institute v Hollywoodu.
Autor: Profimedia.cz
Vedle navrhování plavek se Kimberley úspěšně věnuje přestavbám a developmentu nemovitostí.
Autor: Profimedia.cz
Aktivně nakupuje, kompletně rekonstruuje a designuje luxusní rezidenční domy a byty v exkluzivních čtvrtích Londýna a v americkém Miami.
Autor: Profimedia.cz
Na Instagramu ji sleduje téměř půl milionu sledujících, takže je hvězdou i v této oblasti a jen díky spolupracím si přijde na opravdu pěkné peníze. To je ale jen její koníček a třešnička na dortu v celém jejím podnikání.
Autor: Profimedia.cz
Svou značku plavek založila v roce 2013 zcela sama bez cizích investorů. O businessu a o tom, jak k úspěchu využila sociální sítě, poskytla rozhovor prestižnímu magazínu Forbes.
Autor: Profimedia.cz
Její plavky se šijí ručně v Londýně z italských látek a specifickým detailem jsou kovové prvky pozlacené 18karátovým zlatem, které se na pláži nerozpálí.
Autor: Profimedia.cz
Myslí ale i na opačné pohlaví. Svůj sortiment rozšířila o pánskou řadu plavek s názvem Sunday For Lovers.
Autor: Profimedia.cz
Patří také mezi pravidelné a velmi výrazné hosty na Filmovém festivalu v Cannes, kde každoročně poutá pozornost fotografů v odvážných designových róbách.
Autor: Profimedia.cz
Kimberley je mimo jiné známá svou zálibou v klasických historických automobilech, se kterými často fotí své kampaně. I tuto vášeň tak trochu podědila po svém otci, který je milovníkem veteránů.
Autor: Profimedia.cz
Kimberley je zkrátka partie, o které si mnozí muži mohou nechat jen snít. Její čistý majetek se odhaduje na miliony liber. Zásadní podíl na tom má úspěch její značky Sunday Swimwear a její nezávislé realitní projekty.
Autor: Profimedia.cz
Kimberley se drží striktního pravidla, že fotografie pro její kampaň nesmí procházet drastickým Photoshopem. Chce, aby plavky vypadaly na fotkách přesně tak, jak budou vypadat na zákaznicích.
Autor: Profimedia.cz
Téměř veškerý marketing stojí na ní – sama fotí kampaně v Karibiku (např. na ostrově Svatý Bartoloměj) nebo na Ibize, což výrazně snižuje náklady na externí marketingové agentury.
Autor: Profimedia.cz
Její velkou láskou je její pes (kokršpaněl) jménem Sasha, který ji doprovází na schůzky, do kanceláře a objevuje se i na jejích sociálních sítích.
Autor: Profimedia.cz
Na rozdíl od jiných celebrit si Kimberley velmi střeží své vztahy. V minulosti chodila s několika partnery z řad byznysmenů, ale jejich identitu před médii dlouho úspěšně tajila.
Autor: Profimedia.cz
Trvale žije v jedné z nejluxusnějších londýnských čtvrtí – Belgravii. Ale velkou část roku tráví pracovně v Miami a na Francouzské riviéře
Autor: Profimedia.cz
V rámci svých realitních aktivit se rozhodla prodat svůj luxusní plážový byt v americkém Miami, který vlastnila čtyři roky. Nemovitost si tehdy koupila i zařídila zcela sama, což popisovala jako obrovský milník své nezávislosti.
Autor: Profimedia.cz
Její sestra, aristokratka Faye de Pelet (hraběnka de Pelet), se rovněž věnuje nemovitostem. Kimberley se podílela na propagaci a designu jednoho z jejích honosných venkovských sídel v Anglii.
Autor: Profimedia.cz
Kimberley je stabilní součástí londýnské smetánky a nechybí na žádné velké události. Pravidelně navštěvuje významné filmové premiéry na Leicester Square (například britskou premiéru filmu Project Hail Mary nebo velkolepé uvedení filmu Gladiator II).
Autor: Profimedia.cz