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KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách
Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...
Tehdy je znal každý. Co dnes dělají největší české hvězdy 90. let
Vzpomenete si na seriály, filmy nebo televizní pořady, které na našich televizních obrazovkách běžely v devadesátých letech? Podívejte se do naší galerie na výčet hvězd, které jsme v televizi mohli...
KVÍZ: 40 otázek, které by měl znát každý táborník. Kolik bodů získáte vy?
Pamatujete si ještě Morseovu abecedu, umíte určit sever podle buzoly nebo víte, jak správně uhasit táborový oheň? Připravili jsme velký tábornický kvíz plný otázek z přírody, orientace, první pomoci...
Nejkrásnější ženy světa? Těchto 60 slavných krásek okouzluje vzhledem i úspěchy
Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti krásek ze zahraničí, které ovládly svět nejen kvůli svému vzhledu. Tvrdě dřou, daří se jim a slaví úspěch. Lidé je milují a díky svému vlivu se snaží i...
Slavné hvězdy ukázaly vyrýsovaná břicha. Kdo má nejlepší pekáč buchet?
Podívejte se do naší galerie, které slavné hvězdy si v posilovně léta pěstují pořádný pekáč buchet. Stojí je to hodně dřiny a odříkání, ale rozhodně to stojí za to. Dokonalé svaly na břiše mají nejen...
Žena shodila 22 kilogramů během tří měsíců jen díky vlastní píli
Třiapadesátiletá Vicki McFarlane z Velké Británie měla problémy s nadváhou už od dovršení dospělosti. A podařilo se jí efektivně zhubnout po letech bojů s dietami. Po padesátce se rozhodla změnit...
S kým žijí nejslavnější modelky světa? Prohlédněte si muže jejich srdcí
Podívejte se do naší galerie na pětatřicet slavných světových modelek a jejich protějšky, se kterými žijí. Některé krásky už jsou pod čepcem, jiné si zatím užívají, že jsou ještě oficiálně svobodné....
Jak se správně chránit před sluncem? Jsou místa, na která zapomínáme
Většina lidí si hlídá obličej a ramena. Slunce ale často poškodí úplně jiná místa, na která se zapomíná. Stejně tak si mnozí neuvědomují, že kůže potřebuje ochranu, i když je zataženo.
Léto v šortkách. Nebojte se vystavit nohy, pro každé existuje správný střih
Horko je tady a odhalit nohy rozhodně není jen výsadou dvacítek. I ve zralém věku můžou šortky působit elegantně, žensky a svěže. Myslete na správnou délku a střih.
Už jsme klidnili vášeň. Sex na záchodě za to nestojí, vypráví letuška Emirates
Jakého pasažéra mají letušky na palubě letadla nejraději? Spícího. Vtip, který koluje mezi palubním personálem, občas není daleko od pravdy. Podle bývalé letušky společnosti Emirates Mariky Mikušové...
Ženská musí vydržet všechno. Které maminčiny rady brát vážně a které ignorovat
Maminka má vždycky pravdu! Anebo ne? Znáte to: dokud bydlíš pod mojí střechou… Jenže teď už máte střechu vlastní. Nastal čas zúčtovat s výroky, kterými nás v dětství nejdůležitější ženy našich životů...
KVÍZ: 40 otázek, které by měl znát každý táborník. Kolik bodů získáte vy?
Pamatujete si ještě Morseovu abecedu, umíte určit sever podle buzoly nebo víte, jak správně uhasit táborový oheň? Připravili jsme velký tábornický kvíz plný otázek z přírody, orientace, první pomoci...
Prarodiče jsou pro vnoučata jako kotva. Vzájemně se potřebují, říká psycholožka
Každý, kdo vychovával vlastní děti, ví, jak cenní jsou dědečkové a babičky, kteří dovedou přetíženým rodičům odlehčit například hlídáním. Jenže tradiční třígenerační soužití prarodičů, rodičů a dětí...
Proč Marc Cucurella nikdy nestříhá vlasy? Drží si je kvůli synovi s autismem
Španělského obránce a mistra světa 2026 Marca Cucurellu nejde na fotbalovém hřišti přehlédnout. Jeho dlouhé kudrnaté vlasy povlávají při obraně týmu na hřišti všemi směry a jen tak tak je zkrotí...
Kimberley Garnerová: kráska, která vydělává na svém těle
Kimberley Garnerová je britská televizní hvězda, modelka a návrhářka luxusních plavek. Proslavila se v roce 2012 účinkováním v populární reality show z prostředí londýnské smetánky s názvem Made in...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Letní péče o vlasy: věnujte se prevenci, aby nemuselo dojít na záchranu
Poškozené konečky, vyšisovaná barva a suché délky nemusejí být nevyhnutelně součástí léta. Správná příprava i nastavená péče pomůžou vlasům zvládnout nadcházející měsíce bez následků. Jak na ni, radí...
Léto a proužky k sobě neodmyslitelně patří. Kila navíc vás nezastaví
Pruhy, a to nejenom ty námořnické, jsou v módním světě letním evergreenem. Řada žen se jich obává, přidávají podle nich kila. Při správné volbě a stylingu ale dokážou postavu naopak krásně...