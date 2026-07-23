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Kimberley Garnerová: kráska, která vydělává na svém těle

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  8:41
Kimberley Garnerová nepotřebuje plastiky, vyniká svou přirozenou krásou. Kimberley Garnerová Kimberley Garnerová Kimberley Garnerová Kimberley Garnerová Kimberley Garnerová Kimberley Garnerová Kimberley Garnerová Kimberley Garnerová Kimberley Garnerová Kimberley Garnerová Kimberley Garnerová
Kimberley Garnerová je britská televizní hvězda, modelka a návrhářka luxusních plavek. Proslavila se v roce 2012 účinkováním v populární reality show z prostředí londýnské smetánky s názvem Made in Chelsea a od té doby ji někteří lidé zbožňují. Plavkové modely předvádí na své dokonalé postavě.

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