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Fandíte fotbalu a máte své oblíbené fotbalisty? Podívejte se do naší galerie na jejich partnerky, se kterými jsou mnohdy už od pubertálních let. Září vedle nich a podporují je, jak jen mohou. Nejznámější fotbalovou partnerkou je bez pochyb Georgina, znáte však třeba partnerku Neymara nebo Haalanda?
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Partnerkou fotbalisty Erlinga Haalanda je Isabel Haugseng Johansenová. Pár se zná již od dětství z jejich rodného Norska. Isabel dříve také hrávala fotbal a oba pocházejí ze stejného norského města, Bryne.
Autor: Profimedia.cz
Partnerkou fotbalisty Cristiana Ronalda je španělská modelka a influencerka Georgina Rodríguezová. Pár tvoří od roku 2016 a v srpnu 2025 oznámili oficiální zasnoubení. Společně vychovávají pět dětí, z nichž dvě jsou jejich vlastní.
Autor: Profimedia.cz
Brazilský fotbalista Vinícius Júnior byl v posledních letech spojován s populární brazilskou influencerkou a moderátorkou Virginia Fonseca. Pár tvořil vztah s přestávkami, přičemž jejich rozchody a návraty byly pod drobnohledem médií.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Partnerkou fotbalisty Kyliana Mbappého je španělská herečka a modelka Ester Expósito. Hvězda seriálu Élita (z produkce platformy Netflix) a francouzský útočník tvoří pár přibližně od jara 2026.
Autor: koláž iDNES.cz
Partnerkou a manželkou fotbalisty Aymerica Laporteho je španělská profesionální tanečnice a bývalá roztleskávačka Sara Botello. Společně vychovávají dvě děti.
Autor: Profimedia.cz
Manželkou fotbalisty Davida Alaby je Shalimar Heppnerová. Pár tvoří od roku 2018 a společně vychovávají dvě děti.
Autor: Profimedia.cz
Partnerkou fotbalisty Alejandra Garnacha je španělská influencerka Adriana Lobazová. Tento vztah potvrdili na jaře 2026, kdy spolu začali sdílet příspěvky na sociálních sítích. Dříve fotbalista tvořil dlouhodobý pár s Evou Garciovou, se kterou má syna Enza.
Autor: Profimedia.cz
Partnerkou a manželkou fotbalisty Sergia Ramose je španělská televizní moderátorka a novinářka Pilar Rubio. Pár se vzal v roce 2019 a společně vychovávají dva syny.
Autor: Profimedia.cz
Partnerkou fotbalisty Marcuse Rashforda je jeho dlouholetá přítelkyně Lucia Loi. Chodí spolu již od svých patnácti let z doby studií na střední škole. V roce 2026 ho doprovázela mimo jiné během jeho angažmá v klubu FC Barcelona. Lucia se věnuje marketingu, brand managementu a propagaci zdravého životního stylu.
Autor: Profimedia.cz
Partnerkou švýcarského fotbalisty Granita Xhaky je Leonita Lekajová (nyní Leonita Xhaka). Pár se vzal v roce 2017 a společně vychovávají dvě dcery.
Autor: Profimedia.cz
Partnerkou španělského fotbalisty Álvara Moraty je italská modelka a podnikatelka Alice Campello. Pár se vzal v roce 2017 a mají spolu čtyři děti. Jejich vztah prošel bouřlivým obdobím, ale údajně se jim podařilo překonat dřívější neshody a rozvodové plány.
Autor: Profimedia.cz
Partnerkou anglického fotbalisty Jacka Grealishe je modelka a influencerka Sasha Attwoodová. Pár tvoří již od svých šestnácti let a mají spolu dceru Milu, která se narodila v září 2024.
Autor: Profimedia.cz
Partnerkou a manželkou fotbalisty Kaie Havertze je německá modelka a influencerka Sophia Weberová (nyní Sophia Havertzová). Dvojice spolu chodila dlouhé roky a v červenci roku 2024 uzavřela manželství.
Autor: Profimedia.cz
Partnerkou a manželkou kolumbijského fotbalisty Luise Díaze je Gera Ponce (celým jménem Geraldine Ponce). Pár spolu začal chodit už v roce 2016. Vzali se v Kolumbii v červnu 2025. Mají spolu tři děti, dcery Romu a Charlotte a syna Fernanda. Gera je populární influencerkou.
Autor: Profimedia.cz
Partnerkou – manželkou, uruguayského fotbalisty Federica Valverdeho je argentinská novinářka a influencerka Mina Bonino. Pár spolu žije od roku 2019 a vychovávají spolu děti.
Autor: Profimedia.cz
Manželkou fotbalisty Martina Ødegaarda je norská profesionální tanečnice a televizní osobnost Helene Spillingová. Pár se vzal během soukromého obřadu a společně vychovávají syna, který se jim narodil v prosinci 2024.
Autor: ČTK
Partnerkou fotbalisty Kingsleyho Comana je švédská modelka a influencerka Sabrajna „Sabrina“ Duvadová. Pár je zasnoubený a vychovává dceru Kaylee.
Autor: ČTK
Partnerkou a manželkou fotbalisty Raphaëla Varana je francouzská právnička Camille Tytgatová.
Autor: Profimedia.cz
Partnerkou a manželkou fotbalisty Antoine Griezmanna je španělská psycholožka a influencerka Erika Choperena. Vzali se v roce 2017 a společně vychovávají tři děti.
Autor: Profimedia.cz
Partnerkou a manželkou fotbalisty Virgil van Dijka je nizozemská podnikatelka a bývalá manažerka Rike Nooitgedagtová. Vzali se v roce 2017 a tvoří pár už od dospívání. Společně vychovávají čtyři děti.
Autor: Profimedia.cz
Partnerkou fotbalisty Bernardo Silvy je portugalská modelka a influencerka Inês Tomazová. Vzali se v roce 2023 a v současnosti společně vychovávají dítě, přičemž v průběhu roku 2026 očekávají narození druhého potomka.
Autor: Profimedia.cz
Partnerkou fotbalisty Lautara Martíneze je argentinská influencerka a podnikatelka Agustina Gandolfo. Pár spolu začal chodit v roce 2018 a v květnu 2023 se vzali. Mají spolu dvě děti.
Autor: Profimedia.cz
Partnerkou fotbalisty Harryho Kanea je jeho láska z dětství Katie Goodlandová. Pár se seznámil již během školních let, v roce 2019 proběhla svatba a společně vychovávají čtyři děti. Katie se profesně věnuje práci kondiční trenérky.
Autor: Profimedia.cz
Manželkou fotbalisty Kevina De Bruyneho je Michèle De Bruyne. Belgický záložník se s ní seznámil v roce 2014 a v roce 2017 měli svatbu. Společně vychovávají tři děti.
Autor: Profimedia.cz
Partnerkou fotbalisty Roberta Lewandowského je Anna Lewandowska. Je bývalou úspěšnou reprezentantkou v karate a nyní působí jako uznávaná fitness trenérka, výživová poradkyně a podnikatelka. Pár se vzal v roce 2013 a vychovává dvě dcery.
Autor: Profimedia.cz
Manželkou fotbalového brankáře Thibauta Courtoise je izraelská modelka a podnikatelka Mishel Gerzig Courtoisová. Vzali se v červnu 2023. V březnu 2024 se jim narodila dcera Ellie.
Autor: Profimedia.cz
Partnerkou fotbalisty Neymara je brazilská modelka a influencerka Bruna Biancardi. Pár spolu začal chodit v roce 2022 a v současnosti spolu vychovávají dvě dcery jménem Mavie a Mel. V červnu 2026 navíc veřejně oznámili, že čekají dalšího společného potomka.
Autor: Profimedia.cz
Partnerkou anglického fotbalisty Bukayo Saky je britsko-nigerijská módní influencerka a PR manažerka Tolami Bensonová. Pár spolu chodil od roku 2020 a koncem roku 2025 oznámili zásnuby.
Autor: Profimedia.cz
Partnerkou fotbalisty Judea Bellinghama je americká modelka a influencerka Ashlyn Castro. Jsou spolu od roku 2025.
Autor: Profimedia.cz