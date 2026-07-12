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KVÍZ: Poznáte historii podle jediného data? Otestujte se v 50 otázkách
Některá data zná každý, jiná už dokážou pořádně potrápit paměť. Vzpomenete si, kdy byla vydána Zlatá bula sicilská, padla Berlínská zeď nebo kdy svět poprvé spatřil bikiny? Otestujte své znalosti...
Odvážné výstřihy i odhalená těla. Tohle jsou nejvíc sexy modely z Varů
Podívejte se do naší galerie na sexy a mnohdy až příliš odhalené modely, které v průběhu let vynesly slavné ženy na červený koberec na filmový festival v Karlových Varech. Někdy nedodržely dress...
Slavné ženy, které stárnou s grácií. Plastiky odmítly a vypadají skvěle
Mohly by si dovolit plastiky, facelifty a jiné invazivní zákroky. Raději si však vybraly stárnutí s grácií a dobře udělaly. Řeč je o slavných ženách, které si každou vrásku hýčkají a vypadají...
Utratil miliony za dlouhověkost. Teď miliardář přiznal vážnou nemoc
Americký podnikatel Bryan Johnson investuje každoročně miliony dolarů do zpomalování stárnutí a jeho organismus patří k nejpečlivěji sledovaným na světě. Přesto oznámil, že trpí autoimunitní...
Plakala a jedla. Kamila v Extrémních proměnách zhubla polovinu své váhy
Kamila žila život ovládaný závislostí na jídle. V průběhu posledních osmnácti let si sice mnohokrát řekla: „Začnu hubnout v pondělí…“, ale pokaždé selhala. Chyběla jí pevná vůle dotáhnout věci do...
Žena porodila ve spánku, dítě si spokojeně hovělo pod dekou
Carolina Moreno z Kanady už v minulosti zažila dva porody a myslela si, že ji nic šokujícího během narození třetího potomka nečeká. Opak byl ale pravdou. Poté, co jí lékaři aplikovali injekci...
Rituál, nebo už závislost? Poznat alkoholismus nemusí být snadné
Jedna sklenička na uklidnění. Druhá pro lepší náladu. A pak večer, kdy bez alkoholu neumíme vypnout ani usnout. Kde končí nevinný rituál a začíná problém, který si často dlouho odmítáme přiznat?...
Vzdušnost, lehkost, ochrana. Zásady letní módy shrňte do jednoho outfitu
Teplé počasí si říká o vzdušné oblečení, přírodní materiály a doplňky, které vás ochrání před ostrým sluncem. Víte, jak je kombinovat, aby vám v horkých dnech bylo co nejpříjemněji?
Co pustit a jak najít nový směr. Udělejte si poctivou inventuru svého života
Vyhodit nepotřebné, oprášit zapomenuté, potěšit se s oblíbeným. Činnosti, které běžně děláme třeba při třídění šatníku nebo úklidu domácnosti. Podobnou inventuru bychom ale měli čas od času dopřát i...
Partnerky Neymara, Haalanda i Messiho. Tyto krásky okouzlily fotbalové hvězdy
Fandíte fotbalu a máte své oblíbené fotbalisty? Podívejte se do naší galerie na jejich partnerky, se kterými jsou mnohdy už od pubertálních let. Září vedle nich a podporují je, jak jen mohou....
Slunce prospívá i škodí. Toto by měl znát každý, než vyjde ven
Slunce nám zlepšuje náladu, pomáhá tělu vytvářet vitamin D a bez jeho paprsků by život na Zemi neexistoval. Zároveň však může urychlovat stárnutí pokožky, způsobit bolestivé spálení i zvýšit riziko...
Podle lékařů je jediná na světě. Mladá žena žije s unikátními nemocemi
Devětadvacetiletá Zoe Castle z Velké Británie žije s nemocemi, které nemá nikdo jiný na světě. „Podle lékařů jsem jediná na světě,“ říká žena, která se se zdravotními komplikacemi pere už od...
Barva sladkých pomerančů. Oranžová rozsvítí váš outfit na míle daleko
Nastává doba dovolených, radovánek na sluníčku a opalování. A tak je čas pozvat do šatníku veselé barvy, které podtrhnou opálení a vykouzlí vám úsměv na rtech. Aktuálním hitem je oranžová ve všech...
Takto si užívají léto hvězdy. V bikinách oslňují na plážích po celém světě
Podívejte se na známé ženy, které si užívají léto po svém a vystavují dokonalá těla slunečním paprskům jen v plavkách nebo bikinách. Brázdí na jachtách Karibik, ale v oblibě mají i Evropu a především...
Promýšlejte, hledejte lokální zdroje a pozor na drinky. Jak jíst na dovolené
Doma to jde snadno, že? Večer si namočíte vločky a chia semínka ke snídani. Na oběd jdete s kolegyněmi do zdravého bistra. Večer hodíte na pánev kus masa a k němu umícháte kuskus se sušenými rajčaty....
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...
Nejúžasnější orgán v těle? Tohle je 33 důvodů, proč je mozek výjimečný
Mozek řídí každý náš pohyb, ukládá vzpomínky, vytváří emoce i sny a nepřetržitě pracuje ve dne i v noci. Přesto o něm stále nevíme všechno. Připravili jsme pro vás 33 fascinujících faktů, které...
Horoskop pro každé znamení na 29. týden roku 2026
Jak se nám bude podle hvězd dařit v následujícím prázdninovém týdnu? Lvi, žádné významné změny vás nečekají. Budete žít svým životem a půjdete si za tím, co považujte za správné. Vodnáři, léto vás...