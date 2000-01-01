náhledy
Podívejte se do naší galerie na světové hvězdy, které finančně podporují své rodiny. Mnohdy jim posílají peníze už od útlého věku, kdy začaly vydělávat. Většina osobností chce ovšem jen vyjádřit díky za letitou podporu, kterou od rodiny mají. Patří sem VIP jako Zendaya, Leonardo DiCaprio a další.
Autor: koláž iDNES.cz
Herečka Zendaya začala pracovat už ve velmi nízkém věku. Jako malá holčička vystupovala v pořadech pro děti a začala vydělávat poměrně velké peníze. Nepocházela ze slavné rodiny a její rodiče na tom finančně nebyli dobře, takže rodinu podporovala už od dětství. A podporuje je dodnes. „Děkuji jim za to, že při mě stáli. Cestovali se mnou všude, kde to bylo potřeba. Moje maminka myslela hlavně na mí zájmy. Vždy jsem to chtěla dělat já sama, do ničeho mě nenutili. Dokonce mi herectví v počátku rozmlouvali,“ uvedla herečka pro People.
Autor: Reuters
„Moji rodiče mi všechny peníze šetřili. Nikdy si nevzali ani cent. Když mi bylo osmnáct let, peníze mi připadly. A moji rodiče mi řekli, že jsou jen mé. Vím, že některé dětské hvězdy peníze vzaly a rodině nedaly ani korunu. Ale to bych nikdy neudělala. Děkuji jim za neuvěřitelnou podporu, proto jsem neváhala a velkou část peněz jim dala,“ uvedla zpěvačka JoJo Siwa pro podcast Call Her Daddy.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Sydney Sweeney uvedla, že nikdy nepřestane být vděčná rodičům za jejich podporu. Podotkla, že nebýt jich, nikdy by se nestala slavnou herečkou, Proto je finančně podporuje a hodlá v tom pokračovat.
Autor: Lev Radin / ddp USA / Profimedia, Profimedia.cz
„Byla jsem jedinou osobou v rodině, která přinášela peníze. Byla jsem malá holčička a nikdo jiný rodinu neživil. Bylo to bizarní, ale nelituji toho. Rodina je pro mě na prvním místě,“ sdělila herečka Jodie Fosterová s Brooke Shieldsovou.
Autor: AP
„Vydělávala jsem už jako batole. Pochopitelně, že šly peníze mojí matce. Já jsem ani nevěděla, co to peníze jsou. Všechno stálo na mně. Pamatuji si, jak mi jednou řekli, že když vyhraji konkurz na reklamu, můžeme se pak přestěhovat z menšího bytu, budu mít vlastní pokoj a koupíme si auto. Byla jsem ve stresu, aby se to povedlo,“ uvedla ve svém knize modelka Brooke Shieldsová.
Autor: AP
„Kdybych nepracovala už jako náctiletá a nenosila domů peníze, skončili bychom celá rodina na ulici. Tak to bylo. Když jsem to někomu říkala, mysleli si, že je to vtip. Nikoho jsem nepřesvědčovala o opaku, protože mi to bylo vlastně nepříjemné. Ale zocelilo mě to a teď jsem ráda, že to tak bylo. Vážím si života i rodiny víc,“ sdělila herečka Bella Thorne pro podcast Happy Sad Confused.
Autor: Reuters
Herečka Keke Palmerová uvedla, že peníze do rodiny od dětství nosila jen ona. „Bylo to tak, že moje maminka trávila čas se mnou po konkurzech a doprovázela mě na natáčení. A můj tatínek tím pádem nemohl být v práci, protože se musel starat o mé sourozence. Byla jsem tak jediná, kdo vydělával peníze. Nešlo to jinak. A jsem rodině vděčná a to, že se podřídili mým zájmům,“ svěřila se herečka pro LA Times.
Autor: AP
Herec Cole Sprouse mnohokrát uvedl, že už jako malé dítě nosil s bratrem domů víc peněz než oba jeho rodiče dohromady. „Stal jsem se hercem, aniž bych o tom sám rozhodl. Bylo mi osm měsíců, když mě matka přinesla na první natáčení. Možná právě proto nejsem tak zapálený do herectví. Můj bratr to ale miluje. Vím, že máma bude vždy na naší straně a já ji budu podporovat, dokud to bude potřeba,“ sdělil herec v jednom ze svých příspěvků na sociální síti.
Autor: Profimedia.cz
Americká herečka Jena Malone kvůli penězům ve finále obrážela soudy, protože její matka s financemi nezacházela tak, jak by měla. Přesto jí nakonec spoustu peněz převedla jako dík za to, že ji podporovala v herectví v době, kdy začínala. „Je to tak, že bez ní bych nebyla nikde,“ podotkla.
Autor: Dan Materna, MAFRA
„Platila jsem účty, díky mně se rodiče měli dobře. Dokonce si pamatuji, jak si někde stáhli manuál, jak ze svého dítěte vychovat úspěšnou hollywoodskou hvězdu. Dělali to jen kvůli tomu, abych vydělávala. Zpětně to nechápu,“ podotkla zpěvačka Demi Lovato.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Drew Barrymore začala vydělávat už jako malá holčička. Ve čtyřech letech do rodiny přinášela nejvíc peněz. Vše stálo jen na ní a jejích honorářích. Dnes nechápe, jak se k ní mohla rodina takto zachovat. „Jako matka už věci vidím zcela jinak. Dřív jsem to dělala, protože mi to přišlo samozřejmé. Teď to vidím jako zneužití,“ sdělila herečka ve svém vlastním podcastu.
Autor: AP
Herečka Gabrielle Unionová finančně dodnes podporuje své rodiče, kteří jí podporovali v kariéře. „Pracovali, nikdy ode mě nic nechtěli. Ale osekali veškerý svůj osobní život, jen abych já dělala to, co si přeji,“ uvedla.
Autor: AP
Komička a herečka Tiffany Haddishová bere finanční podporu rodiny jako samozřejmost. „Kdo vám dal život? Komu vděčíte za to, že tu vlastně vůbec můžete být? Ano, je to tak. Matce a otci,“ vzkázala fanouškům na Instagramu.
Autor: Reuters
Herečka Leighton Meesterová finančně vždy podporovala prarodiče, kteří ji vychovávali místo matky, která byla ve vězení.
Autor: AP
Herečka Jenna Ortega začínala s herectvím už jako malá holčička. Ačkoli rodiče nechtěli, aby se tímto směrem vrhla, přemluvila je a je jim vděčná za podporu. Proto je finančně podporuje.
Autor: Reuters
Zpěvačka Taylor Swiftová bere finanční podporu rodiny jako absolutní samozřejmost, protože rodina zasvětila celý život její kariéře.
Autor: ČTK
„Moje máma si zaslouží absolutně všechno, po čem touží. Protože je to ta nejlaskavější žena na světě,“ sdělil herec Bradley Cooper pro Hollywood reporter.
Autor: AP
Herečka a zpěvačka Jennifer Lopezová mnohokrát vyznala lásku vlastní matce, která je pro ni inspirací i podporou. Koupil jí dům a hýčká ji, jak jen to je možné.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Melissa Joan Hartová začínala s hraním také velmi mladá a pochopitelně finance tehdy vůbec neřešila. Je vděčná, že rodina peníze ukládala. „Mohli to utratit, ale neudělali to. Zaslouží si můj vděk a tím myslím i finanční podporu,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Ariana Biermannová finančně podporuje rodinu, protože je jim vděčná za velkou podporu v začátcích kariéry. „Nikdy mi nic nevymlouvali. Jen mě podpořili a věřili ve mně,“ uvedla.
Autor: ČTK
„Kdykoli jsem měl jet na natáčení, prosil jsem svou matku, ať mě tam nevozí. Říkal jsem jí, že chci být jen malý kluk, nechci být herec. Ale nikdy mi nezapomněla připomenout, že na mě stojí finanční situace rodiny a nesmím být tak sobecký. Bylo to pro mě velmi traumatické, ale byl jsem tlačen k tomu, abych to nevzdal a šel dál,“ podotkl herec Wil Heaton. Dnes už rodinu finančně nepodporuje, ale dlouhé roky tomu tak bylo.
Autor: Profimedia.cz
„Byl jsem poměrně slavný už jako teenager a nevěděla jsem pochopitelně, jak s penězi naložit. Moje rodina všechny finance spravovala a nikdy si ode mě nic nevzala. Ale já jsem jim to chtěl dát. Za jejich lásku a neskutečnou podporu. Rodina pro mě znamená vše a budu je podporovat, dokud budu moct,“ uvedl herec Lenny Henry pro Yorkshire Live.
Autor: Profimedia.cz