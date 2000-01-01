náhledy
Čtyřiatřicetiletá televizní osobnost Farrah Abrahamová má za sebou tolik plastik, že by v ní kdysi štíhlou brunetku hledal jen málokdo. Prošla řadou proměn, od barvení vlasů přes umělé řasy až po několik plastik, které ji naprosto změnily. Podívejte se do naší galerie, jak s ní šel čas.
Farrah na sebe v minulosti upozornila v reality show, kde se předvedla jako šestnáctiletá maminka. Tehdy světu ukázala, že je schopná postarat se o dcerku a postavit se na vlastní nohy. Díky tomu pronikla do světa šoubyznysu a dnes je v něm jako ryba ve vodě.
A miluje proměny své vizáže. Ráda si nechává přebarvovat vlasy, ale je i milovnicí paruk. Na fotografii je na večírku jako Wonder Woman.
Ještě před pár lety za sebou měla Farrah jen minimum úprav. Ňadra si nechala zvětšit po dovršení plnoletosti a nakonec k tomu přidávala i další plastiky.
Hvězda reality show si mimo jiné nechala udělat i úplně nové zuby. Jako správná hollywoodská hvězda chtěla mít i patřičný úsměv.
Nějaký čas nebyla spokojená se svou postavou, tak se svěřila do rukou odborníků a nechala si odsát tuk z břicha i udělat výplně v obličeji.
Farrah na sebe moc ráda upozorňuje, protože ví, že jako svobodná matka si díky fotografiím může přijít na pěkné peníze. Proto na pláž v Los Angeles vyrazila v bizarních bikinách s kraslicemi.
„Mám pocit, jako by mi bylo stále dvacet let. Jsem mladá duchem a necítím se na tolik, kolik mi doopravdy je,“ uvedla. A jako rozverná teenagerka stále ráda skotačí na pláži.
Farrah si nechala zmenšit nos, upravit tvar rtů a také zvětšit zadek. A to opakovaně.
Se svým vzhledem stále není spokojená a její fanoušci se ptají, kdy už bude všem úpravám konec.
Ačkoli pro mnohé už je příliš umělá, ona sama má v plánu tělo ještě trochu vylepšit.
Farrah na snímku z Instagramu. „Žiji hlavně pro svou dceru, které chci dopřát to nejlepší,“ uvedla. Její dcera se vzhlédla v emo stylu, má černé vlasy, nespočet piercingů a vedle maminky je její vzhled opravdu silně kontrastní.
Modlou Abrahamové je Kim Kardashianová, které se podle fanoušků také snaží podobat.
Na svém vzhledu televizní hvězda postavila kariéru. „Pamatuji si, jak jsem v televizi sledovala všechny ty celebrity, jako je Paris Hiltonová nebo Julia Robertsová, a přála jsem si být také taková. Snila jsem o večírcích v Hollywoodu a nakonec svůj sen žiji,“ uvedla pro People.
Farrah se svou jedinou dcerou, která se jí narodila v době, kdy byla ještě náctiletá.
Farrah nesouhlasí s názory lidí, kteří tvrdí, že už je až příliš umělá. „Lidé říkají spoustu věcí. Neberu si to osobně, jde jen o jejich názor,“ míní.
