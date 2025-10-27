|
Z něžné brunetky plastikovou královnou. Farrah Abrahamová proměny miluje
Z něžné brunetky plastikovou královnou. Farrah Abrahamová proměny miluje
Čtyřiatřicetiletá televizní osobnost Farrah Abrahamová má za sebou tolik plastik, že by v ní kdysi štíhlou brunetku hledal jen málokdo. Prošla řadou proměn, od barvení vlasů přes umělé řasy až po...
Dokonalá přátelství se proměnila v nenávist. Celebrity, které se rozkmotřily
Nemohli bez sebe být, byli spolu na každém kroku a v Hollywoodu je měli za nerozlučné. Byli zkrátka nejlepší přátelé. Pak se však slavné hvězdy rozkmotřily a přátelství byl konec. Podívejte se do...
Osm raných příznaků rakoviny, které byste neměli ignorovat
U velkého počtu nemocných jsou některé nádory objeveny až v pokročilém stádiu. Včasně diagnostikovaná rakovina přitom významně zvyšuje šanci na vyléčení. Které symptomy byste určitě neměli přehlížet?
Žena odhaluje temnou stránku kulturistiky, po soutěžích nastává peklo
Osmadvacetiletá fitness influencerka a profesionální kulturistka Julia Rene z Texasu je do zvedání činek naprosto zapálená a kulturistika je její život. Přesto pravidelně přichází období, které pro...
Mikina i úchvatné róby. Státní vyznamenání ve znamení módních vzletů a úletů
Osmadvacátého října se již tradičně uskuteční předávání státních vyznamenání. Ačkoliv se jedná o jednu z nejslavnostnějších událostí roku, oděv hostů tomu mnohokrát neodpovídá. Podívejte se na to...
Slavné ženy, které přišly o miminko a o své bolestné ztrátě promluvily
Podívejte se do naší galerie, které slavné ženy přišly o miminko během těhotenství nebo těsně po porodu. S takovou ztrátou je velmi těžké se vyrovnat a není jednoduché o tomto tématu mluvit. Přesto...
Infekční žloutenka na pracovišti. Jak ochránit sebe i ostatní
Jakmile se v práci objeví diagnóza infekční žloutenka, obvykle to vyvolá vlnu paniky. Je čas se začít bát sdílené kuchyňky a toalet, nebo si jen důkladně umýt ruce? Není od věci si připomenout, co je...
Ornella Muti střídala muže, užívala života a stala se sexsymbolem. V Americe narazila
Když se herečka Ornella Muti objevila ve filmu, byla zárukou, že kina budou vyprodaná a diváci usednou k televizním obrazovkám. Její půvab a talent uchvátily každého filmového fanouška. Dnes si...
Zhubněte díky ovocné dietě. Takový den vám prospěje a pochutnáte si
Jak shodit tři kila za týden? Vyzkoušejte změnu podle našeho návrhu! Zařaďte do svého režimu ovocný den a uvidíte, jaké bonusy vám tato sladká dieta přinese.
Kašmír, tvíd, manšestr. Oblečte materiály, které vás na podzim zahřejí
Brrr, už je to zase tady... Ochladilo se, vlezlá zima se dostává hluboko pod kůži. Nezbývá než se zahřát. Módní kousky i kosmetické přípravky vám v tom snažení hodně pomůžou.
Hubnutí po padesátce je těžší. Jak na hormony, stres a pomalý metabolismus
Po padesátém roce života většina žen přibírá na váze a ztrácí své pověstné křivky. Jde i o váš případ? A jak se ke změnám můžete postavit? Poradíme vám.
Sardinka, baletka i čarodějka. Poznejte virální mikrotrendy posledních let
Z módních trendů se staly mikrotrendy a každá další sezona jich s sebou přináší celou řadu. Když se podíváte na sociální sítě, může to vypadat, že se trendy střídají v tempu, jaké běžný smrtelník...
Polévka z brokolice a špenátu
Lehké
35 min
Pokud máte rádi polévky, tak musíte ochutnat i tuto.
Pro páteř je vůbec nejhorší předklon, říká lékař. Někdy pomůže, když pacient zhubne
Páteř začíná stárnout kolem pětadvacátého roku a jedním z projevů degenerace může být výhřez meziobratlové ploténky, říká přednosta Kliniky spondylochirurgie Fakultní nemocnice v Motole Jan Štulík....
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Dopřejte si chvilku jen pro sebe. Tuto péči si zasloužíte
Když se dny zkracují a vzduch voní spadaným listím, je ideální čas dopřát si trochu rozmazlování. Stačí pár minut denně a vaše vlasy, pleť i smysly budou odpočinuté jako po malé dovolené.
Podzimní móda vás zahřeje. Šmrnc dodají odstíny spadaného listí
Podzim si žádá vrstvy, měkké materiály a barvy, které jsou pestré jako spadané listí ze stromů. Hřejivé svetry, kabátky a šály vás udrží v teple.