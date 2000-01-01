náhledy
Šestačtyřicetiletá francouzská herečka Eva Greenová umí být sexy, něžná i drsná. Před kamerou dokáže ukázat nespočet hereckých poloh a svět ji miluje i pro její přirozenou krásu a dokonalou barvu očí. Podívejte se do galerie, jak se umí proměnit, když to po ní režisér žádá.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Kořeny má Eva Greenová opravdu dokonale smíšené. Možná právě díky tomu má exotický vzhled, který mnohým učaruje. Její matka má francouzské kořeny a pochází ze sefardské židovské rodiny z Alžírska, otec je pro změnu francouzsko-švédského původu.
Autor: AP
Jako malá se chtěla stát egyptoložkou protože ji okouzlila návštěva pařížského Louveru. Vyrůstala v 17. pařížském obvodu, kde navštěvovala anglickou školu a později vystudovala Americkou univerzitu v Paříži.
Autor: AP
K herectví ji prý přivedl snímek Příběh Adély H. z roku 1975. Začínala nejprve v divadle a její první velkou filmovou rolí byla postava Isabelle v lehce erotickém dramatu Bernarda Bertolucciho Snílci.
Autor: AP
Opravdový hollywoodský úspěch jí přinesla role bond girl Vesper Lyndové ve filmu Casino Royale, kde si zahrála po boku Daniela Craiga. „Nemohu říct, že to byla moje vysněná role. Ale rozhodně mi v oblasti herectví dost pomohla, ačkoli jsem to vlastně nečekala,“ uvedla herečka.
Autor: AP
Ve filmu Dumbo předvedla, jak neskutečně ohebná umí být. Nezalekne se ničeho a každá role je pro ni novou výzvou.
Autor: Falcon
Herečka nemá děti a své soukromí si přísně střeží. Nechce být příliš vidět, jen aby na sebe upozorňovala. „Myslím, že role si k vám cestu najde. Jsem zdrženlivá. Když mě lidé poprvé potkají, říkají o mně, že jsem chladná. Chvíli mi trvá, než si k sobě někoho pustím. Musím lidi nejprve poznat,“ míní.
Autor: AP
Dlouhé roky pilovala svou angličtinu, aby se zdokonalila. Nechtěla, aby ji její jazyk limitoval. Zároveň toužila po tom, aby nikdo nepoznal, že není rodilou mluvčí. Dva měsíce v kuse od rána do večera intenzivně trénovala s lektorem, aby měla později v rozhovorech po natáčení filmu bezchybný projev.
Autor: Profimedia.cz
„Jsem dříč. Když se pro něco nadchnu, dávám tomu maximum svého času. Beru to jako závazek,“ podotkla. Možná právě proto jí pak nezbývá tolik času na založení rodiny. Potomka by chtěla, protože si nedovede představit život bez dětí. Zároveň ale nechce tlačit na piku a spoléhá se na to, že osud ji nakonec k mateřství svede.
Autor: Julia Fullerton-Battenová
Herečku lidé milují nejen pro její herecký projev. Na první pohled působí tajemně, má uhrančivý pohled a lidé nevědí, co si o ní myslet. „Jsem pro lidi možná až moc tajemná. Ale tajemno v tom není, chci si jen udržet sebe samu a nebýt v soukromí někým, kým mě chtějí mít ostatní,“ svěřila se.
Autor: Campari
Největší miláčci jsou pro ni její zvířecí mazlíčci. Psi pro ni jsou na prvním místě.
Autor: Profimedia.cz
Místo dětí si tak doma hýčká své chlupáče. A v jejich přítomnosti má úsměv od ucha k uchu.
Autor: Profimedia.cz
„Nemám nic společného se svými bláznivými postavami. Jsem velice tichá, až nudná. Nikdy jsem často nestřídala partnery a ve dvaačtyřiceti jsem stále svobodná,“ uvedla před lety.
Autor: Profimedia.cz
Když poprvé točila před kamerou, extrémně se prý styděla, ale snažila se nedat nic najevo. Nikdo z přítomných nepoznal, jak moc je nervózní. Mysleli si jen, že je chladná a uzavřená a hraje si na celebritu. „Myslím, že to má každý herec. Celkově je člověk nervózní u každého poprvé, tak to myslím je. A je to přirozené,“ podotkla.
Autor: Profimedia.cz
Před kamerou už se dokonce i svlékla. Brala to jako součást práce a bez okolků ukázala celá ňadra. To už ale bylo v době, kdy za sebou měla desítky natáčení. Odhalená scéna ji tak nerozhodila.
Autor: Profimedia.cz
Brzy už oslaví padesátku, ale stále vypadá dokonale. Nikdy neprozradila, co stojí za jejím mladistvým vzhledem. Zdá se ale, že si z ničeho nedělá vrásky a soustředí se jen na přítomný okamžik.
Autor: Profimedia.cz
V minulosti kvůli rolím vystřídala blond vlasy a dokonce zrz. Nakonec se ale vždy vrátila ke své tmavé přirozené barvě.
Autor: Profimedia.cz
Herečka má dvojče. Je jí sestra Joy, která jí ovšem vůbec není podobná. „Jsme dost propojené, ale nejsme stejné. Jsme dvojvaječná dvojčata a každá jsme jiná,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
„Tak krásná, až je to nemravné,“ řekl o ní režisér Bertolucci. V mnoha rolích onomu hodnocení jako by přitakávala, jsou plné nahoty, sexu. Jenže její postavy jsou mnohem složitější, hypnotické, magické, temné, bolestné. Eva Greenová říká, že tak jiné, než je ona sama.
Autor: Profimedia.cz
Eva Greenová ve filmu Proxima . Ne vždy je sexy, namalovaná a dokonalá. A právě to se herečce líbí. I kvůli tomu herectví miluje.
Autor: Aerofilms