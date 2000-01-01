náhledy
Podívejte se do naší galerie na outfity, které vynesla herečka Lily Collinsová v seriálu Emily v Paříži. Jsou propracované do detailu a hýří barvami. Každý kousek je extravagantní, neodolatelný a zároveň elegantní Móda překvapuje diváky v každé epizodě seriálu a sama herečka si je pochvaluje také.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Vybírat outfity pro herečku Lily Collinsovou není tak složité, protože má skvělou postavu a může odhalit ledacos. I bříško.
Autor: @Netflix
Hlavní hrdinka seriálu Emily v Paříži, kterou ztvárňuje herečka Lily Collinsová, má každý outfit vyladěný do detailu. Často nechybí pokrývky hlavy. Baret v Paříži zkrátka nemůže chybět.
Autor: Profimedia.cz
Outfity sází na hravost a extravaganci, ale zároveň jsou elegantní.
Autor: © Netflix
S Lily se vyřádily návrhářky jako například Marilyn Fitoussi nebo Patricie Fieldová.
Autor: Profimedia.cz
Outfity Emily jasně odráží její vyzrálost i aktuální trendy, které ve světě frčí. Prolínají se také s modely od velkých značek typu Saint Laurent až po nadějná jména současnosti, jako je například MaisonCléo.
Autor: Profimedia.cz
V prvních třech řadách seriálu oblékla Emily mimo jiné ikonické značky Chanel, Christian Louboutin a Valentino.
Autor: Profimedia.cz
Ve čtvrté sérii ukazuje světu Emily šatník, kterým by nepohrdla žádná světová hvězda. Návrhářka Marylin Fitoussi do něj zakomponovala pestrost a herečka Lily Collinsová tak ukázala od všeho trochu. Pařížský luxus předních značek i avantgardní módu.
Autor: Profimedia.cz
Jindy Emily nosí oblečení a doplňky například značky Jacquemus. Patří mezi ně minikabelky a klobouky. Isabel Marant vnáší do jejího stylu také bohémský nádech.
Autor: Profimedia.cz
V soukromí volí herečka Lily Collinsová především outfity, které jsou pohodlné. Jako maminka malé Tove se chce cítit svá. Jako Emily je ale někým úplně jiným. „Hravost a eleganci v jednom si užívám, protože v běžném světě na takové věci tolik příležitostí není,“ uvedla pro Vogue.
Autor: Profimedia.cz
Dokonce i na svahu ukázala Emily skvěle sladěný outfit. Jen zapomněla na helmu.
Autor: Profimedia.cz
Oblékla i prvotřídní kousky od značek Balmain, Marine Serre, Roger Vivier nebo Fleur du Mal.
Autor: Profimedia.cz
Lily přiznala, že v běžném životě by takové oblečení pravděpodobně nenosila. Vidět ji v takových outfitech mohou fanoušci maximálně na červeném koberci, kde si extravaganci naopak užívá.
Autor: Profimedia.cz
Krátké sukně, kraťasy, odhalená ramena i velké výstřihy. Pestrost outfitů je opravdu ohromující.
Autor: Profimedia.cz
V každém kousku se skrývá nadčasová elegance. I v modelu The Frankie Shop byla herečka neodolatelná.
Autor: Profimedia.cz
Jen červená to může být.. To by si herečka mohla zpívat, když oblékla outfit sladěný do červené barvy.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Lily Collinsová několikrát mluvila o botách na vysokém podpatku, na které v běžném životě není zvyklá. Musela s nimi v seriálu překonávat terén, na který by si s takovou obuví troufl málokdo. V zatím poslední sérii v takových botách vyrazila do lesa na lanýže.
Autor: Profimedia.cz
Kromě oblečení se v seriálu dbá i na šperky a jiné doplňky. Často má tu čest vynést šperky od Cartiera nebo šátky od Hermès.
Autor: Profimedia.cz
Diváci často zřejmě ani nemají tušení, jak drahé kousky na sobě herečka v seriálu má.
Autor: Profimedia.cz
Když v seriálu začínala, oblékala se ležérně. S každým dalším dílem je její oblečení větším oříškem.
Autor: Profimedia.cz
Herečka uvedla, že je pro ni každý z outfitů velkou inspirací a díky seriálu se jí otevřely nové obzory.
Autor: Profimedia.cz