Sexy herečka Lily Collinsová září v odvážných outfitech Emily v Paříži

Autor:
  12:00
Podívejte se do naší galerie na outfity, které vynesla herečka Lily Collinsová v seriálu Emily v Paříži. Jsou propracované do detailu a hýří barvami. Každý kousek je extravagantní, neodolatelný a zároveň elegantní Móda překvapuje diváky v každé epizodě seriálu a sama herečka si je pochvaluje také.
Emily v Paříži a její outfity propracované do detailu Lily Collinsová v třetí řadě seriálu Emily in Paris Hlavní hrdinka seriálu Emily in Paris, kterou ztvárňuje herečka Lily Collinsová. William Abadie, Lily Collinsová a Ashley Parková v seriálu Emily in Paris (2021) Lily Collinsová/ Emily in Paris Lily Collinsová/ Emily in Paris Lily Collinsová/ Emily in Paris Lily Collinsová/ Emily in Paris Lily Collinsová/ Emily in Paris Lily Collinsová/ Emily in Paris Lily Collinsová/ Emily in Paris Lily Collinsová/ Emily in Paris

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: Ženy, které změnily svět. Znáte je všechny?

Soutěž
Dobový portrét Marie Curie s vlastnoručním podpisem

Ženy formovaly dějiny politiky, vědy, sportu, kultury i každodenního života – často navzdory předsudkům své doby. V tomto kvízu si ověříte, jak dobře znáte jejich jména, příběhy a úspěchy. Soutěžit o...

Slavní a jejich podivné zvyklosti. O těchto bizarnostech se příliš nemluví

Že jsou slavní dokonalí? Ale kdeže!

Vypadají dokonale, mají úspěch a jsou pro mnohé něco jako bozi. Řeč je o slavných osobnostech, které jsou pro lidi inspirací. I takové VIP ale mají své „choutky“. Podívejte se do naší galerie, jaké...

Já a pipina? Snad lidé změní názor. Hvězdou Výměny byla influencerka Slováková

První vyměněnou manželkou byla influencerka a podnikatelka Nela Slováková (35).

V prvním díle devatenácté řady Výměny manželek se předvedla známá influencerka Nela Slováková, která je – pro pořad trochu netradičně – bezdětná. Prý si nedokáže představit být matkou a dost dobře se...

Tak vypadali slavní v dobách, kdy z nich nejvíc šílely fanynky

Tito krasavci zaujaly ženy a dívky mnohdy v dobách, kdy zrovna extra sexy...

Dnes jsou z nich velké hvězdy, zná je celý svět a v Hollywoodu jsou jako doma. Kde ovšem skutečně začala jejich kariéra, kdy na sebe upozornili slavní fešáci svoje fanynky? Podívejte se do naší...

Krása něco stojí. Podívejte se, kolik investují slavné ženy do svého vzhledu

Slavné krásky a jejich nákladná péče o sebe sama

Chodíte každý měsíc na nehty, vlasy a kosmetiku a vyčítáte si to? Až si přečtete, co vše absolvují známé krásky a kolik za procedury zaplatí, spadne vám zřejmě brada. Podívejte se do naší galerie,...

Když se vagina vzpírá. Příčina bolavého sexu mnohé ženy překvapí, přitom lze řešit

Premium
ilustrační snímek

Už jako dívky často slýcháme, že „poprvé“ to bude bolet. A vzápětí, že milování má být příjemné. Možná i proto je bolest při styku téma, o kterém ženy většinou mlčí. Buď mají pocit, že „to tak prostě...

14. ledna 2026

Ženě měli odstranit obří tumor, za ním se překvapivě skrývalo miminko

Odstranili jí obří tumor a nakonec zjistili, že se za ním v ženině břiše ukrývá...

Příběh jako vystřižený z filmu má za sebou jednačtyřicetiletá Suze Lopezová. Na rutinním vyšetření před plánovaným zákrokem, jí sestřička poprosila, aby si udělala těhotenský test. Byl pozitivní....

14. ledna 2026  10:44

Vysněného pana boháče našla modelka až po prodělaných plastikách

Mia Dio

Třiadvacetiletá modelka a influencerka Mia Dio z Miami postavila svou kariéru na otevřenosti ohledně soukromí i prodělaných plastikách. Dříve se měla za obludu, dnes je spokojená. Po letech hledání...

14. ledna 2026  8:35

Chuť na sůl, sladké i hlínu. Kdy jde o banalitu a kdy byste měli zpozornět

ilustrační snímek

Máte na něco obrovskou, přímo neodolatelnou chuť? Často se říká, že je to kvůli nedostatku některých živin – ale ne vždy je vysvětlení tak jednoznačné. Důvodem můžou být změny v hladině hormonů,...

14. ledna 2026

Jen pár kroků vás dělí od krásné pleti. Zkuste korejskou kosmetiku

Nejzajímavější kosmetické objevy přicházejí z Koreje. Teď letí anti-aging...

Korejská kosmetika zvaná také k-beauty se drží na výsluní řadu let. Výsledky jsou zaručené, když péči o pleť proměníte v rutinu.

14. ledna 2026

Barva roku 2026: Oblékněte se jako tanečnice na oblacích

Prodloužená délka košile je již několik let velkým hitem.

Jako každoročně, i pro letošek vyhlásil Pantone Colour Institute barvu roku. Je jí překvapivě oblakově bílá Cloud Dancer.

14. ledna 2026

Sexuální divočina podle horoskopu. Se kterým znamením si v posteli užijete

Ilustrační snímek

S pořádně nažhavenou fantazií u některých partnerů pochodíte lépe než u jiných. Tak se pojďte podívat, jestli dostanete spíš noc plnou postelových divočin, nebo pánví po hlavě. Některá astrologická...

14. ledna 2026

U nás doma velí tchyně. Manžel je s tím v pohodě, ale mně to vadí, říká Pavla

Ilustrační snímek

Nevyžádané rady a životní doporučení ve stylu „nechci vám do toho mluvit, ale…“ umí zvednout ze židle i chronické kliďasy. Přečtěte si, jak v domácnosti Pavly nedělá dobrotu soužití s tchyní a proč...

14. ledna 2026

Andělský pomerančový dort

Andělský pomerančový dort
Recept

Lehké

60 min

Osvěžující dort, který zvládne upéct i začátečník.

Nová antiobezitika jsou v podstatě univerzální lék, říká diabetolog Haluzík

Premium
Martin Haluzík

Žijeme stále méně zdravě. Málo se hýbeme, jíme nezdravě a jsme obézní. Není se tedy co divit, že v Česku má více než milion lidí cukrovku druhého typu. „Narůstající výskyt obezity a nezdravý životní...

13. ledna 2026

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Učitelka-influencerka mění české školství. Stížnostem dítěte vždy věřte, radí

Premium
Štěpánka Cimlová

Tři měsíce v odlehlých školách vysoko v Himálaji, audience u dalajlámy a videa, která spustila lavinu ve veřejné debatě o českém školství. Učitelka, cestovatelka a influencerka Štěpánka Cimlová teď...

13. ledna 2026

Žena měla v břiše stovky polypů, po jejich odstranění zhubla třicet kilo

Žena po operaci zhubla celkem jednatřicet kilogramů.

Osmatřicetiletá učitelka v mateřské škole Jax Lovelandová měla zažívací potíže, byla unavená a neměla chuť k jídlu. Když ji vyšetřil lékař, byla v šoku. V břiše měla stovky polypů, které stále rostly...

13. ledna 2026  10:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.