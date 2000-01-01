náhledy
Devětadvacetiletá modelka a herečka Elsie Hewittová je v současnosti v požehnaném stavu a s partnerem se těší na narození prvního potomka. Podívejte se do naší galerie na její fotografie ještě před těhotenstvím. Můžete se inspirovat jejími odvážnými outfity, které lidé milují.
Elsie měla vždy větší ňadra. V současnosti je těhotná a její hrudník je ještě objemnější.
Na Instagramu sleduje Elsie přes milion lidí. Pro svou krásu je velmi populární.
Modelka se nebrání ani většímu odhalování.
Vždy byla spíš rebelkou než hodnou holkou. Nyní to ale vypadá, že se usadila po boku hudebníka Petea Davidsona a co nevidět se jim narodí miminko.
Elsie má dokonalé rysy a u předních světových značek je oblíbená. Stala se tváří mnoha kampaní.
Kdyby se vykašlala na modeling a herectví, mohla by se živit i jako influnecerka, protože sledujících má dost.
Svými fotografiemi pravidelně provokuje.
Dřív tak velké poprsí neměla, ale jak říká, patří mezi ty šťastné, kterým nakonec bylo dopřáno.
Elsie říká, že si před třicítkou užila zábavy dost a nyní jsou na řadě potomci.
