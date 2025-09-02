|
Sexy Elsie Hewittová a její dokonalá postava dráždí fanoušky
Kam zmizely hvězdy devadesátek? Jejich osudy jsou různé
Hrály ve filmech a seriálech, které se vysílaly v devadesátých letech. Některé herecké hvězdy se hraní vzdaly, jiné u něj zůstaly. Podívejte se do naší galerie, jak některé z nich dopadly. Někdo...
Školní fotky slavných. Jak vypadaly celebrity, když zasedly do lavic
Po prázdninách je tu první školní den a děti školou povinné se rozeběhly vstříc dalšímu studijnímu dobrodružství. Podívejte se do galerie, jak vypadaly slavné hvězdy, když ještě do školy musely...
Devětadvacetiletá modelka a herečka Elsie Hewittová je v současnosti v požehnaném stavu a s partnerem se těší na narození prvního potomka. Podívejte se do naší galerie na její fotografie ještě před...
Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu
Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...
Slavné tváře, co miliony neprohýřily a raději pomáhaly
Vydělávají miliony dolarů, mohly by žít v extrémním luxusu a do konce života už nepracovat, místo toho některé slavné tváře peníze rozdávají a samy žijí skromně. Podívejte se do naší galerie, o koho...
Láska na houpačce emocí. ADHD dokáže vztah pořádně zamíchat
Život s partnerem s ADHD může být plný energie a originality, ale zároveň přináší chaos, impulzivitu a emoční výkyvy. Vztah pak často vyžaduje více trpělivosti i porozumění z obou stran. Odborníci i...
Jak přivyknout dítě na školní režim? Začněte hned, věnujte se i jídlu
Prázdniny jsou pryč a nový školní rok začal. Co dělat, aby si vaše dítko zvyklo na brzké vstávání a plnění studijních povinností co nejpřirozeněji a co nejdříve?
Kam boty, kam doklady a jak s krémem? Poradíme, jak sbalit kufr
Využíváte teplého počasí u moře a levnějších zájezdů v září? Ale místo těšení převažujete kufry a tápete, jestli se deodorant počítá mezi tekutiny? Zatímco jedni se na balení vrhají s nadšením, druzí...
Pouť je nejen cesta někam, ale i k sobě. Toužíme po zpomalení a opravdovosti
S pokorou ke kořenům oživuje spolek Svatá Ludmila příběh první české světice – svaté Ludmily. Jeho předsedkyně Miroslava Janičatová připomíná, že i v dnešní době má tradice co říct. Třeba v podobě...
Toxické vztahy dovedou vážně otrávit život. Jak je poznat a najít cestu ven
Doma by se měl člověk cítit v bezpečí, ve vztazích s blízkými hledáme soulad a pohodu. Ne vždy se to daří. Ať už v páru, v rodině nebo v práci, občas narazíme na lidi, kteří nám nedělají dobře, nebo...
Sperminátoři zveličili dárcovství na hrdinství. Hledají spíš sebeúctu
Mužů nabízejících své sperma ženám toužícím po dítěti jsou tisíce. Jen někteří zamíří do spermobank s přísnými kritérii. Tam ale pomohou otěhotnět jen heteroseuxálním párům. Lesbičky a single ženy...
Ovesné švestkové tyčinky
Střední
70 min
Připravte si ke svačině domácí müsli tyčinky. Můžete je přibalit i na výlet, kde vám dodají...
Vyvíjíme aplikace, které oddálí Alzheimerovu nemoc, říká neurolog Tolar
Rostoucí počet případů Alzheimerovy nemoci lékaři obvykle vysvětlují stárnutím populace. Moderní životní styl však přináší celou řadu rizikových faktorů – špatnou životosprávu, sedavý způsob života,...
Žena je závislá na žvýkání lepicí pásky, občas ji i spolkne
Šestatřicetiletá Andrea z USA se závislosti na lepicí pásce nemůže zbavit už dvaadvacet let. Má ji všude po domě a bere si ji i na běhání nebo na nákupy. „Vždy ji mám u sebe v kapse,“ uvedla. Pásku...
Propijte se ke štíhlosti. Tyto ovocné koktejly vám pomohou zhubnout
S nápoji připravenými podle našich návodů zaženete žízeň, a tak si můžete léto užívat plnými doušky. Jenže ony umí ještě víc – pomůžou vám jednoduše shodit nadbytečné kilogramy. Geniální! Který z...
Móda na konec léta: Na kabát je ještě čas, vytáhněte křiváky a košile
Konec prázdnin neznamená, že si nemůžete ještě pořádně užít žhavých modelů v ještě žhavějších okamžicích. Jen je třeba myslet na chladná rána a večery.