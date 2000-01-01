náhledy
Modelka Elizabeth Marie Chevalierová se mnohokrát objevila v magazínu Playboy a sama říká, že za to vděčí pouze svým proměnám. Zájem o ni byl ale už v době, kdy za sebou ještě plastiky neměla. Podívejte se do galerie, jak s ní šel čas. Z něžné brunetky je dnes blondýnka s obřími vnady.
Autor: koláž iDNES.cz
Tak vypadala modelka, když s focením teprve začínala. Měla pocit, že má příliš malá ňadra a toužila po plastice, kterou si záhy dopřála.
Autor: Profimedia.cz
Třicetiletá Playmate v minulosti uvedla, že mají muži strach z její krásy a je pro ni těžké najít si partnera. Zájem prý mají jen ti, o které nemá zájem ona. „Celou situací jsem dost frustrovaná. Nevím, co je to za fenomén, že mají muži z krásných žen strach,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
„Randění je pro mě opravdu složité. Byla bych šťastná, kdyby mě s nějakým normálním mužem dali dohromady třeba moji přátelé,“ uvedla modelka, která si postěžovala také na to, že ostatní ženy ji berou jako konkurenci, která jim při první příležitosti ukradne jejich partnera.
Autor: Profimedia.cz
Zakládá si především na svém bujném poprsí, díky kterému se jí nabídky na práci modelky jen hrnou. Pro někoho už je její vzhled příliš extrémní. Ona sama by ještě ráda nějakou plastiku podstoupila. „Plastiky jsou stejná závislost, jako cokoli jiného. Jakmile jednou pocítíte ten opojný pocit, kdy vidíte, jak se krásně proměnilo vaše tělo a vy jste zase o krok blíž k tomu vysněnému já, chcete další,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz
Elizabeth byla přirozeně krásná a plastiky rozhodně nepotřebovala, přesto si je dopřála, protože se sama sobě nelíbila.
Autor: Profimedia.cz
„Nikomu nemusíte vysvětlovat, proč jste se rozhodli změnit se. Je to jen vaše věc a nikdo vás za to nemůže soudit,“ míní.
Autor: Profimedia.cz
Dnes má za sebou tolik zákroků, že už je sama spočítat nedokáže. Jen ňadra si nechávala upravit hned několikrát.
Autor: Profimedia.cz
Čtrnáctkrát byla modelka v pánském magazínu Playboy. „To byl můj sen. Asi tomu nebudete věřit, ale já jsem o tom opravdu snila už od dětství. Viděla jsem ty krásné ženy na obálce a doufala, že jednou tam budu i já,“ uvedla kráska z USA.
Autor: Instagram @marieechev
Modelka Elizabeth Marie Chevalierová pózovala v mnoha magazínech. Tato fotografie pochází z časopisu Maxim.
Autor: Instagram @marieechev
Elizabeth tvrdí, že je pro ni mnohdy těžké i obyčejné procházení se po ulici, protože na ni lidé pokřikují a především ženy mají velmi nelichotivé poznámky.
Autor: Profimedia.cz
„Vzhled panenky Barbie fascinoval snad každou holčičku, která tu panenku měla doma. Myslím, že jsme ji milovaly všechny. Já jsem to trochu posunula do té míry, že jsem toužila být jako ona a podařilo se mi to splnit,“ sdělila fanouškům.
Autor: Profimedia.cz
Elizabeth na dalším večírku, kam dorazila v převleku. Sexy kostýmy jsou její doménou.
Autor: Profimedia.cz
Během dne si na tak extravagantní záležitosti příliš nepotrpí. Přesto je na ulici nepřehlédnutelná.
Autor: Profimedia.cz