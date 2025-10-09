|
Proměny Playmate Elizabeth Marie Chevalierové. Od přirozenosti k plastikám
Věk je jen číslo. V sedmasedmdesáti vypadá žena jako mladice
Za tři roky oslaví Norma Williamsová osmdesátku, ale cítí se lépe než ve třiceti. A vděčí za to plavání, jízdě na kole i rychlé chůzi. Sport je její vášní a u televize byste ji hledali jen těžko....
Závislosti na sexu i pornofilmech. Tito slavní je přiznali
Hovořit veřejně o závislosti na alkoholu a drogách se zdá být snazší, než je tomu u závislosti na sexu nebo porno filmech. Mnohé hvězdy se delší dobu zdráhaly, než se k těmto závislostem přiznaly....
Chlupaté modelky i vesmírná show. To nejlepší z podzimních týdnů módy
V kalendáři sotva začal podzim, módní svět je však jako obvykle o krok napřed a již vyhlíží teplé měsíce. Návrháři během září a začátkem října představili v Paříži, Londýně, Miláně a New Yorku...
Zázrak tam dole. Deset důležitých faktů, které by měl každý vědět o vagíně
Pipinka, štěrbinka, lasturka... Ať už vagínu nazýváte jakkoliv, autorky bestselleru Zázrak tam dole: Uživatelský průvodce vagínou, Ellen Støkken Dahlová a Nina Brochmannová, tvrdí, že i v 21....
Muž kvůli hladu polykal příbory a kartáčky. Málem ho to stálo život
Osmadvacet lžiček a devatenáct kartáčků na zuby měl v břiše Sachin z Indie, který se dostavil k lékaři s urputnou bolestí břicha. Jaké bylo překvapení lékařů, když na rentgenových snímcích uviděli...
Pomůcka, která změní váš podzim: proč ji chce mít doma každý
Podzim je obdobím, kdy si tělo žádá více péče a klidu. Po dlouhém dni u počítače, náročné práci nebo tréninku si zasloužíte regeneraci, která vašemu tělu skutečně prospívá – a právě teď přichází na...
Hodí se pro každého. Vínová barva dodá vašemu unylému šatníku šťávu
Vínové kousky doplňte o akcenty v modré a růžové barvě a váš podzimní šatník bude šťavnatý a plný možností. V takových odstínech vás na ulici nikdo nepřehlédne.
Lichotivé puntíky zvládnou i podzim. Nebojte se jich, oživí vám outfit
Bez ohledu na roční období – puntíky ve všech svých podobách stále září na vrcholu módního nebe. Hodí se pro všechny typy postav a blýskne v nich každá žena.
Uzavřenost, sklony vést nebo nízká sebedůvěra. Co o vás prozradí pyžamo?
Noční úbor patří mezi intimnější druhy oblečení. Možná právě proto o nás dokáže říct víc, než si myslíme. Spíte ve flanelu, krajce nebo saténu? Přečtěte si, co o vás noční úbor prozradí.
Obličejová jóga naducané rty nenahradí, ale omladí vás přirozeně
Je trendem, který pulsuje sociálními sítěmi. Když ji ale cvičíte špatně, dokonale vyhlazeného a mladistvého obličeje bez drahých a nepříjemných aplikací botoxu stejně nedosáhnete. Proč nestačí jen...
Obrácený jablkový koláč
Střední
65 min
Tento koláč je skvělý jako dezert na rodinné oslavy nebo jen tak ke kávě.
Řada žen nemá po rakovině své tělo ráda, hůř se pak hojí, říká fyzioterapeutka
Petra Holubová pracuje jako onkologická fyzioterapeutka. Zaměřuje se na ženy, které prodělaly rakovinu prsu nebo stále procházejí léčbou. „Učím je pečovat o jizvy a zlepšujeme hybnost. Fyzioterapie...
Touha po kráse málem stála Britku život. Operaci by si prý nyní rozmyslela
Zaplatila v přepočtu bez mála dvě stě tisíc, aby se dočkala těla, které lidem roky záviděla. Místo toho však Leah Mattsonová z Velké Británie málem přišla o život. Vysněná plastika nedopadla podle...
Slow fashion je v kurzu. Oblékejte se udržitelně a s respektem i vy
Téma udržitelnosti je ve společnosti momentálně velmi in a nevyhýbá se ani módnímu průmyslu. Nahlédněte pod pokličku pojmu „slow fashion“ a nechte si poradit, jak nenásilnými kroky vnést do šatníku...