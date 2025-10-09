Proměny Playmate Elizabeth Marie Chevalierové. Od přirozenosti k plastikám

Autor:
  12:19
Modelka Elizabeth Marie Chevalierová se mnohokrát objevila v magazínu Playboy a sama říká, že za to vděčí pouze svým proměnám. Zájem o ni byl ale už v době, kdy za sebou ještě plastiky neměla. Podívejte se do galerie, jak s ní šel čas. Z něžné brunetky je dnes blondýnka s obřími vnady.
Z přirozené krásky už příliš nezbylo. Elizabeth Marie Chevalierová Elizabeth Marie Chevalierová Elizabeth Marie Chevalierová Elizabeth Marie Chevalierová Elizabeth Marie Chevalierová Elizabeth Marie Chevalierová Elizabeth Marie Chevalierová Elizabeth Marie Chevalierová Modelka Elizabeth Marie Chevalierová Modelka Elizabeth Marie Chevalierová pózovala v mnoha magazínech. Tato... Elizabeth Marie Chevalierová

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (14 příspěvků)

Nejčtenější

Věk je jen číslo. V sedmasedmdesáti vypadá žena jako mladice

Za tři roky oslaví Norma Williamsová osmdesátku, ale cítí se lépe než ve třiceti. A vděčí za to plavání, jízdě na kole i rychlé chůzi. Sport je její vášní a u televize byste ji hledali jen těžko....

Závislosti na sexu i pornofilmech. Tito slavní je přiznali

Hovořit veřejně o závislosti na alkoholu a drogách se zdá být snazší, než je tomu u závislosti na sexu nebo porno filmech. Mnohé hvězdy se delší dobu zdráhaly, než se k těmto závislostem přiznaly....

Chlupaté modelky i vesmírná show. To nejlepší z podzimních týdnů módy

V kalendáři sotva začal podzim, módní svět je však jako obvykle o krok napřed a již vyhlíží teplé měsíce. Návrháři během září a začátkem října představili v Paříži, Londýně, Miláně a New Yorku...

Zázrak tam dole. Deset důležitých faktů, které by měl každý vědět o vagíně

Pipinka, štěrbinka, lasturka... Ať už vagínu nazýváte jakkoliv, autorky bestselleru Zázrak tam dole: Uživatelský průvodce vagínou, Ellen Støkken Dahlová a Nina Brochmannová, tvrdí, že i v 21....

Proměny Playmate Elizabeth Marie Chevalierové. Od přirozenosti k plastikám

Modelka Elizabeth Marie Chevalierová se mnohokrát objevila v magazínu Playboy a sama říká, že za to vděčí pouze svým proměnám. Zájem o ni byl ale už v době, kdy za sebou ještě plastiky neměla....

Muž kvůli hladu polykal příbory a kartáčky. Málem ho to stálo život

Osmadvacet lžiček a devatenáct kartáčků na zuby měl v břiše Sachin z Indie, který se dostavil k lékaři s urputnou bolestí břicha. Jaké bylo překvapení lékařů, když na rentgenových snímcích uviděli...

10. října 2025  8:32

Pomůcka, která změní váš podzim: proč ji chce mít doma každý

Advertorial

Podzim je obdobím, kdy si tělo žádá více péče a klidu. Po dlouhém dni u počítače, náročné práci nebo tréninku si zasloužíte regeneraci, která vašemu tělu skutečně prospívá – a právě teď přichází na...

10. října 2025

Zázrak tam dole. Deset důležitých faktů, které by měl každý vědět o vagíně

Pipinka, štěrbinka, lasturka... Ať už vagínu nazýváte jakkoliv, autorky bestselleru Zázrak tam dole: Uživatelský průvodce vagínou, Ellen Støkken Dahlová a Nina Brochmannová, tvrdí, že i v 21....

10. října 2025

Hodí se pro každého. Vínová barva dodá vašemu unylému šatníku šťávu

Vínové kousky doplňte o akcenty v modré a růžové barvě a váš podzimní šatník bude šťavnatý a plný možností. V takových odstínech vás na ulici nikdo nepřehlédne.

10. října 2025

Lichotivé puntíky zvládnou i podzim. Nebojte se jich, oživí vám outfit

Bez ohledu na roční období – puntíky ve všech svých podobách stále září na vrcholu módního nebe. Hodí se pro všechny typy postav a blýskne v nich každá žena.

10. října 2025

Uzavřenost, sklony vést nebo nízká sebedůvěra. Co o vás prozradí pyžamo?

Noční úbor patří mezi intimnější druhy oblečení. Možná právě proto o nás dokáže říct víc, než si myslíme. Spíte ve flanelu, krajce nebo saténu? Přečtěte si, co o vás noční úbor prozradí.

10. října 2025

Obličejová jóga naducané rty nenahradí, ale omladí vás přirozeně

Je trendem, který pulsuje sociálními sítěmi. Když ji ale cvičíte špatně, dokonale vyhlazeného a mladistvého obličeje bez drahých a nepříjemných aplikací botoxu stejně nedosáhnete. Proč nestačí jen...

10. října 2025

Obrácený jablkový koláč

Obrácený jablkový koláč
Recept

Střední

65 min

Tento koláč je skvělý jako dezert na rodinné oslavy nebo jen tak ke kávě.

Řada žen nemá po rakovině své tělo ráda, hůř se pak hojí, říká fyzioterapeutka

Premium

Petra Holubová pracuje jako onkologická fyzioterapeutka. Zaměřuje se na ženy, které prodělaly rakovinu prsu nebo stále procházejí léčbou. „Učím je pečovat o jizvy a zlepšujeme hybnost. Fyzioterapie...

9. října 2025

Proměny Playmate Elizabeth Marie Chevalierové. Od přirozenosti k plastikám

Modelka Elizabeth Marie Chevalierová se mnohokrát objevila v magazínu Playboy a sama říká, že za to vděčí pouze svým proměnám. Zájem o ni byl ale už v době, kdy za sebou ještě plastiky neměla....

9. října 2025  12:19

KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Stavební dělník

KV-Konstrukt Stav s.r.o.
Praha, Středočeský kraj
nabízený plat: 35 000 - 65 000 Kč

Dalších 32 109 volných pozic

Touha po kráse málem stála Britku život. Operaci by si prý nyní rozmyslela

Zaplatila v přepočtu bez mála dvě stě tisíc, aby se dočkala těla, které lidem roky záviděla. Místo toho však Leah Mattsonová z Velké Británie málem přišla o život. Vysněná plastika nedopadla podle...

9. října 2025  8:39

Slow fashion je v kurzu. Oblékejte se udržitelně a s respektem i vy

Téma udržitelnosti je ve společnosti momentálně velmi in a nevyhýbá se ani módnímu průmyslu. Nahlédněte pod pokličku pojmu „slow fashion“ a nechte si poradit, jak nenásilnými kroky vnést do šatníku...

9. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.