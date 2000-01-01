náhledy
Už pár měsíců patři herečka a modelka Elizabeth Hurley mezi šedesátnice, ale málokdo by jí takový věk hádal. Postavu má roky stejnou a jen pár vrásek na obličeji ukazuje, že už jí dávno není dvacet let. Podívejte se do naší galerie, jak s ní šel čas. „Krása je pomíjivá,“ říká slavná brunetka.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Elizabeth Hurley začínala jako modelka. V pubertě rozhodně neměla v plánu být jednou herečkou a pózovat fotografům. Milovala totiž punk a nějaký čas dokonce nosila růžové vlasy a byla velkou rebelkou. Sama uvedla, že to s ní rodiče neměli vždy jednoduché. Maminka byla navíc učitelkou, takže rebelství dcery těžce nesla.
Autor: Profimedia.cz
„Když jsem byla malinká, navštěvovala jsem hodiny baletu. Maminka chtěla, aby ze mě byla baletka. Ale velmi brzy mi došlo, že to nebude přesně pro mě,“ uvedla herečka pro Daily Mail.
Autor: Profimedia.cz
Elizabeth se výrazněji ve světě proslavila v devadesátých letech, když randila s hercem Hughem Grantem.
Autor: Profimedia.cz
V devadesátých letech fotila kampaně na spodní prádlo a blýskla se například ve snímcích jako Beyond Bedlam, Přepadení ve vzduchu, Austin Powers: Špionátor nebo Půlnoc nikdy nekončí.
Autor: Profimedia.cz
Sama začala v módní branži vystrkovat růžky a představila kolekci plavek i plážových šatů. V roce 2006 novinky představila novinářům a fotografům přímo na pláži.
Autor: Reuters
V roce 2007 se vdala za Aura Nayara, ale manželství jim příliš dlouho nevydrželo. O čtyři roky později došlo na rozvod.
Autor: Profimedia.cz
Elizabeth Hurley mnohokrát světu ukázala svou super postavu v plavkách. Pózovala v plavkách i pro magazín Zest. A v současnosti přidává fotky v plavkách na sociální sítě pravidelně.
Autor: Daily Mail
Elizabeth Hurley v minulosti uvedla, že plastické operace zatím nepotřebovala, ale nevylučuje, že by je v budoucnu mohla podstoupit. Podle ní je krása v pozdějším věku otázkou péče o sebe a ne nutně jen plastických operací.
Autor: ČTK
„Možná v sedmdesáti? Nevím. Nepřemýšlela jsem nad tím, myslím, že se lze udržovat ve formě jinak. Ale musíte s tím začít v nízkém věku. Pokud roky nic neděláte, pak vám v šedesáti zbývá opravdu jen ta plastika,“ uvedla pro People.
Autor: AP
Přes tři miliony sledujících má na Instagramu Elizabeth Hurley, přesto nedávno uvažovala nad tím, že by ze sociálních sítí úplně odešla.
Autor: Reuters
Elizabeth Hurley a její super křivky. Je živoucím důkazem, že i po šedesátce můžete bez plastik vypadat k světu.
Autor: Profimedia.cz
Elizabeth v minulosti uvedla, že ji velmi poznamenal skandál o který se postaral její bývalý partner herec Hugh Grant. Podvedl ji a veřejně zesměšnil. „Měla jsem pocit, že všem musím dokázat, jak jsem dokonalá. Že to nebyla má chyba. Ranilo mě to,“ uvedla pro Daily Mail.
Autor: Profimedia.cz
S americkým obchodníkem Stevenem Bingem má Hurley syna Damiana. Ačkoli se jedná o jejího jediného potomka, svět nedávno šokovala prohlášením, že pravděpodobně nic nezdění. Hvězda filmu Smlouva s ďáblem totiž naznačila, že její syn Damian (23), který se úspěšně věnuje modelingu, pravděpodobně bude ze závěti vyloučen. „Nikomu nic předávat nehodlám, odejdu ze světa s prázdnou,“ míní.
Autor: AP
„Chci, aby všichni lidé, které miluji, odešli z tohoto světa s prázdnou – poté, co utratí doslova poslední každý halíř za to, aby si život jak se patří se vším všudy naplno užili,“ řekla Hurley pro deník The Mirror.
Autor: Profimedia.cz
Hurley porodila syna v dubnu 2002. Jeho biologický otec, hollywoodský producent a multimilionář Steve Bing, se ale k dítěti nehlásil. Herečku obvinil z nevěry a otcovství musel potvrdit až soud na základě testů DNA. V roce 2020 pak podnikatel spáchal sebevraždu skokem ze sedmadvacátého patra.
Autor: AP
Model Damian Hurley a jeho matka Elizabeth Hurley na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles v roce 2025.
Autor: AP
Rodačku z Velké Británie mohou diváci momentálně vidět v nové reality show s názvem The Inheritance na televizní stanici Channel 4. V pořadu ztvárňuje roli mecenášky, která podrobuje třináct soutěžících sérii náročných úkolů, které musí splnit, aby si zasloužili její dědictví.
Autor: Profimedia.cz
Herečka nyní randí s tatínkem zpěvačky a herečky Miley Cyrusové a říká, že šťastnější nikdy nebyla.
Autor: Profimedia.cz