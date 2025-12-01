|
Elizabeth Hurley jako šedesátnice i mladá dívka. Téměř se nemění
Nejžádanější kráska Hollywoodu? Sydney Sweeney a její bujné vnady
Osmadvacetiletá herečka Sydney Sweeney si užívá své místo na výslunní Hollywoodu. Ne vždy ji tento nablýskaný svět vítal s otevřenou náručí. „Udělej si něco s tím obličejem,“ říkali. Nakonec si ale...
Zemřela Pam Hoggová, návrhářka uměla svými modely šokovat
Návrhářka Pam Hoggová patřila k nejvýraznějším osobnostem britské módní scény – rebelka, která dokázala propojit punk, umění, hudbu i vysokou módu do jednoho nezaměnitelného stylu. Její smrt ve věku...
Potupné vážení a ponižování. Bývalá tanečnice odhalila praktiky konzervatoře
Devětatřicetiletá Klára Novopacká měla sen jako spousta mladých dívek. Chtěla být tanečnicí. Na konzervatoř se dostala, ale už od počátku jí bylo sdělováno, že má skluz a nebude mít dobré známky....
Už pár měsíců patří herečka a modelka Elizabeth Hurley mezi šedesátnice, ale málokdo by jí takový věk hádal. Postavu má roky stejnou a jen pár vrásek na obličeji ukazuje, že už jí dávno není dvacet...
Slavné ženy, které si hrdě hýčkají oblé křivky
Podívejte se do naší galerie na ženy z řad světových hvězd, které postavily kariéru na oblých křivkách. Některé jsou herečkami, jiné se živí jako modelky a své křivky si hýčkají. Ačkoli svět jim...
Nejhorší jsou Lvi a Štíři. U kterých znamení zvěrokruhu nepočítat s vděkem
Někdy to vypadá, že nevděk vládne světu. Přečtěte si, která znamení zvěrokruhu se na tomto dojmu podílejí nejčastěji. Pokud se nenajdete mezi největšími nevděčníky, není to ovšem ještě důvod k...
Užijte si relaxaci v bublinkách. Koupel vás uvolní, bylinky uzdraví
Vana plná nadýchané pěny, aromatická vůně, hořící svíčky, ideální teplota vody a stres odplouvající pryč. Pro mnoho lidí dokonalý způsob relaxace po náročném dni. Dáte si koupel?
Kosmetičtí parťáci: tyto kombinace vám zajistí nej péči
Máte pocit, že kosmetika nefunguje tak, jak by měla? Třeba ji jenom nevhodně kombinujete. Nač si dát pozor?
Byla jsem maminkou bez miminka. Dcera se narodila předčasně, říká olympionička
Dříve jsem si neuměla ani představit, že jednou budu maminka. A že bych navíc mohla být jednou z maminek předčasně narozeného miminka? To už vůbec ne. Příběh české olympijské plavkyně Petry Chocové...
Čokoládové dortíčky s mandlemi
Náročné
80 min
Vánoce se už pomalu blíží. S jakým cukrovím začnete vy?
Když nožní klenba způsobuje bolení hlavy. Primářka o skrytých příčinách bolesti
Bolest zad, mravenčení či necitlivost v okolí kloubů postihnou čas od času téměř každého. Nemusí však jít o přetížení, často je na vině podrážděný nebo utlačený nerv. A existuje i spousta...
Kvůli potetovanému bělmu žena zažívá peklo i na ulici
Čtyřiačtyřicetiletá Heidi Zitna je trochu jako postava z jiného světa. Má potetované bělmo a působí jako víla. Přesto svým vzhledem někoho děsí a na ulici vždy působí rozruch. Málokdo dokáže...
Facelift i plastika prsou před třicítkou. Modelka chtěla být dokonalá
Modelka a právnička Jade Mandongwe z Velké Británie šokovala, když se na Instagramu pochlubila proměnou. „Nenáviděla jsem své oči a malá prsa. Zvedlo mi to sebevědomí. O tom plastika je,“ myslí si....
Mikuláš s čertem mají dlouhou historii. Rodiče dnes řeší, jak moc strašit
Každý rok se v podvečerních hodinách 5. prosince vydává do ulic měst i vesnic nevšední trojice – Mikuláš, anděl a čert. Co za tímto starobylým zvykem stojí? Jak se tradice vyvíjela? A jaké jsou...
Americký sen Ushy Vance. Z dcery imigrantů druhou dámou Spojených států
Příběh Ushy Vance, úspěšné progresivní právničky, která se změnila v manželku republikánského politika stojící spolehlivě po boku svého muže, zatímco on haní imigranty i ženy, zároveň děsí i...
Stojíte za klasikou, nebo budete experimentovat s karamelem? Obě Salka jsme vyzkoušeli za vás
Salko je pro mnoho domácností symbolem jednoduchého a poctivého sladkého pečení. Hodí se při přípravě nejen skleničkových dezertů a krémů, ale i...
I dospěláci si potřebují hrát. Uvolníte hlavu, povzbudíte mozek
V případě dětí se říká: „Kdo si hraje, nezlobí.“ Jenže úplně stejně to platí i pro jejich mámy, táty, babičky a dědy. Proč?
Jak si užít vánoční dobroty bez výčitek. Jednoduché triky, které fungují
Užívat si naplno všechny ty dobroty, které nás lákají v době adventu, ale nepřibrat ani deko? Zkuste to podle našich rad a uvidíte, že je to mnohem snadnější, než si myslíte.