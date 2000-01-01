náhledy
Mexická herečka a zpěvačka Eiza Gonzalezová má spoustu obdivovatelů a na Instagramu má přes osm milionů sledujících. Její dokonalá krása nedotčená plastickými operacemi nenechá jen tak někoho v klidu. Podívejte se do naší galerie, jak jí to sluší v bikinách i večerních šatech.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Před třemi lety vyrazila Eiza Gonzalezová na Met Gala v dokonalé bílé róbě poseté kamínky a doplnila ji o nadýchaný kabátek. Módní guru po celém světě ji vykreslili jako éterickou krásku z jiného světa.
Autor: Reuters
Na ceny Fashion Awards pro změnu vynesla šaty s etnickými vzory. I tak ale byla dokonalost sama a celý outfit jen podtrhl její krásu.
Autor: AP
Eiza na sebe nepotřebuje upozorňovat odhalenými ňadry, občas ale i ona vynese outfit, který prozradí víc, než možná chtěla. Na LACMA Art+Film Gala v Los Angeles vynesla šaty, pod kterými se jasně rýsovalo spodní prádlo.
Autor: AP
Eiza se blýskla ve snímcích jako Baby Driver, Problém tří těles nebo Pramen mládí. I v pětatřiceti letech je žádaná a má postavu jako lusk.
Autor: Profimedia.cz
Eiza nemá žádné plastické operace. Ráda si vyrazí i bez podprsenky. „Ženská krása je dokonalá v každém případě. Dokonalé nejsou jen ty ženy, které vídáte v televizi a kině. Každá žena je dokonalá a krásná,“ uvedla pro People, když se jí ptali na život v tak dokonalém těle.
Autor: Profimedia.cz
Na dovolené často vyráží s kamarádkami. V tomto případě byla na Ibize společně s modelkou Naomi Campbellovou. Pronajaly si jachtu a užívaly si sluníčka.
Autor: Profimedia.cz
Jako negližé vypadal outfit, který si vybrala na společenskou akci v los Angeles.
Autor: Profimedia.cz
Pro svůj exotičtější vzhled je velmi oblíbená u světových značek i návrhářů, kteří jí s radostí poskytují outfity. „Nikdy jsem příliš neřešila módu. Nekupovala jsem si oblečení podle nejnovějších módních trendů. Chtěla jsem být sama sebou a nepodléhat tomu, co se zrovna nosí,“ uvedla pro Elle.
Autor: Profimedia.cz
Eiza uvedla, že by se ráda v budoucnu stala matkou. Nejdřív podle ní ale musí na řadu přijít svatba. K té se zatím její partner Grigor Dimitrov nemá. Ještě ji ani nepožádal o ruku.
Autor: Profimedia.cz
Narodila se v Mexiku, ale dnes žije v Los Angeles, kde si pořídila dům. Předtím ji to táhlo do New Yorku, ale kvůli nevlídnému počasí se prý rozhodla zakotvit tam, kde je slunce po celý rok. Navíc je blíž Hollywoodu.
Autor: Profimedia.cz
„Když jsem byla malá, lidé mi stále říkali, že budu herečka nebo zpěvačka. V jednom kuse jsem se natřásala před zrcadlem a hrála si na to, že zpívám. Maminka to milovala, mám asi milion videí, kde pro ně hraji. Tehdy by mě ale nenapadlo, že budu jednou tam, kde jsem nyní,“ uvedla pro Buzz Fedd.
Autor: Profimedia.cz
Často je přirovnávána ke krásce Penelope Cruzové. „Nemyslím, že bych byla její nástupkyní. To je nesmysl. Je to pro mě ikona. Vzhlížím k ní a rozhodně je to jedna z nejnadanějších hereček,“ myslí si.
Autor: Profimedia.cz
„Mám pocit, že dnešní svět žije v iluzi, která se prezentuje na sociálních sítích. A ač si o tom můžeme myslet cokoli, stejně jsme toho součástí. Je to zvláštní doma,“ míní kráska.
Autor: Profimedia.cz
„Až budu stará, vidím se někde v malém domku na pláži obklopená vnoučaty,“ uvedla.
Autor: Profimedia.cz