Eiza Gonzalezová ukazuje světu dokonalost bez příkras
KVÍZ: Co jsme jedli a pili za socialismu?
Pamatujete si na doby Československa, nebo je znáte jen z vyprávění? Pojďte si teď spolu s námi zavzpomínat na to, co jsme tehdy jedli a pili, kam jsme si chodili pro sladké i slané speciality a jak...
Mexická herečka a zpěvačka Eiza Gonzalezová má spoustu obdivovatelů a na Instagramu má přes osm milionů sledujících. Její dokonalá krása nedotčená plastickými operacemi nenechá jen tak někoho v...
Nejzoufalejší pokusy o hubnutí slavných, které neměly dobré konce
Museli hubnout kvůli roli nebo zakázkám a měli na to velmi málo času. Často se tak slavní uchylovali k možnostem, které nebyly úplně šetrné k jejich tělu a podle toho to také pak s hubnutím vypadalo....
KVÍZ: Co víte o svatém Martinovi a jeho svátku?
Každoročně 11. listopadu slavíme svátek svatého Martina, který je mimo jiné oslavou tradiční gastronomie a vinařství, ale také oživuje různé zapomenuté zvyky našeho venkova a samotnou osobu světce,...
Pes napadl ženu v parku. Při útoku přišla o část brady a rtu
Pětatřicetiletá Minna Pickellová se procházela v parku se svým jedenáctiletým psem Diem, když se k nim najednou přiřítil cizí pes a začal ho napadat. Žena se snažila svého mazlíčka ochránit a v tom...
Žena má devět dětí a chce další. Rození bere jako poslání
Sedmadvacetiletá Whitney Dawnová z USA má devět dětí se čtyřmi muži. Rození potomků miluje, první přivedla na svět už v šestnácti letech. A s rozšiřováním rodiny ještě zdaleka není u konce. Jejím...
Zuzana zhubla 62 kilogramů. Pomohla jí operace i změna životního stylu
Zuzaně nebylo ještě ani čtyřicet a už trpěla morbidní obezitou. S pomocí chirurgického zákroku a trvalé změny životního stylu se jí podařilo zhubnout šedesát dva kilogramů.
Doba zkracování nekončí. Cropped svršky frčí i na podzim
Zkrácené bundy, saka, svetry, trika, košile do pasu jsou stále trendy, nevzdávejte se jich ani teď.
Odhalte vínové tajemství. Tento odstín se drží na módní špici
Temně červené tóny se už několikátou sezonu drží na výsluní a nehodlají na tom nic měnit. Už máte svůj kousek v odstínu bordó či rubínové?
Jsem dravá po životě. Prožívám všechny emoce, říká herečka Aneta Krejčíková
Hraje, zpívá, tančí, vychovává dvě děti a má energie na rozdávání. Aneta Krejčíková letos slaví dvacet let v herecké branži, místo bilancování však plánuje nové výzvy. Povídaly jsme si i o tom, jak...
Práce mě emočně vyčerpává a stydím se, ale nemám na vybranou, říká Barbora
Jsou profese, které vyžadují velké emoční nasazení. A právě ty dovedou odsávat energii a vyčerpávat. Své o tom ví i Barbora, která se za svou práci stydí, a také Elena, která chodí domů ze směny...
Kuřecí stripsy v cornflakes a celerové pyré
Střední
60 min
Udělejte dětem radost domácími stripsy.
Proč tak potřebujeme naději? Dodává nám životní sílu bojovat
Život není peříčko a dokáže nás pěkně srazit na kolena. V takových okamžicích je potřeba hledat ono pověstné světlo na konci tunelu...
Příběh Nory: Připadám si jako chůva, jeho děti mám stále na krku
Když jsem se s mým současným přítelem seznámila, byl rozvedený a z předchozího vztahu měl dvě malé děti. Já byla zamilovaná a nic pro mě nebyl problém, ani jeho závazky. Jenže jak šel čas, tak mi...
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...
Týdenní horoskop od 17. listopadu: Lvi budou řešit žárlivost, Berani minulost
Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?
Kabát jako srdeční záležitost. In jsou letos jednoduché i výstřední
Zima bez tohoto svrchníku? Jen to ne! Vždyť by to byl skoro hřích, kdybyste nevyužili všechny možnosti, které nabízí.