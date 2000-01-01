náhledy
Šestadvacetiletá influencerka Daisy Keechová má přes pět milionů sledujících, kteří se nemohou nabažit dokonalosti jejího těla. Jen díky své kráse vydělává v přepočtu miliony korun a patří mezi nejvlivnější krásky na Instagramu. Podívejte se do naší galerie na její tělo bohyně.
Autor: koláž iDNES.cz
Obdivují ji nejen muži, ale i ženy. A své fanoušky má po celém světě. „Když jsem začínala jako fitness influencerka, nenapadlo mě ani v nejmenším, kolik sledujících bych nakonec mohla mít,“ zavzpomínala na staré časy Daisy.
Autor: Profimedia.cz
Díky cvičení a posilování ji začala sledovat spousta žen. A dodnes jsou ženy na jejím profilu na Instagramu v převaze.
Autor: Profimedia.cz
Daisy lidé milují především pro její přirozenou krásu. Nemusí se moc líčit a vypadá dokonale.
Autor: Profimedia.cz
Postavy snů docílila tvrdou dřinou. Nikdy nepolevuje. A právě díky tomu je pro mnohé tak velkou inspirací. „Na svět se dívám z té lepší stránky. Snažím se do všeho jít s tím, že to půjde. Nemyslím na to, co by se mohlo pokazit,“ uvedla na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Každý den dělá dřepy, výpady, běhá, zvedá činky, protahuje se a cvičí jógu nebo pilates. Den bez pohybu je pro ni naprosto ztracený a zbytečný.
Autor: Profimedia.cz
A odměnou je jí nakonec za tu dřinu dokonale kulatý zadeček, který by jí mohla opravdu leckterá modelka závidět.
Autor: Profimedia.cz
Cvičí hlavně doma. Ale doma je i ve fitku. „Každému vyhovuje něco jiného. Někdo se ke cvičení nedokáže přinutit, když okolo něj není někdo, kdo by ho k tomu vyhecoval. Jsou lidé, kteří vyloženě potřebují podporu trenéra. Jsem tu pro ně,“ míní.
Autor: Profimedia.cz
Daisy si užívá krásy života. Je zasnoubená, těší se na velkolepou veselku a pomýšlí už i na založení rodiny. „Dalo by se říct, že jsem vlastně docela obyčejná holka,“ říká.
Autor: Profimedia.cz
Málokterá „obyčejná“ holka by si ale mohla dovolit neustálé cestování po světe, luxusní oblečení i auta a večeře v těch nejlepších restauracích. „Někdy si říkám, jestli to není jen sen,“ uvedla pod jedním z příspěvků na Instagramu.
Autor: Profimedia.cz
Odhaduje se, že si díky Instagramu modelka vydělala v přepočtu už téměř sto milionů korun.
Autor: Profimedia.cz
K dokonalosti si před časem ale přece jen trochu dopomohla. Nechala si udělat větší ňadra. Zvolila metodu zvětšení silikonovými implantáty. A zatímco mnoho modelek a fitness influencerek se silikonů zbavuje, ona je s nimi nad míru spokojená a jejich vyjmutí neplánuje.
Autor: Profimedia.cz
Daisy je i módní ikonou. Stačí, aby na Instagramu zveřejnila nějakou fotografii, a její sledující už berou obchody útokem.
Autor: Profimedia.cz
Sama Daisy v minulosti uvedla, že se občas cítí být pod tlakem. Lidé od ní vyžadují dokonalost, úsměvy a neodpouští jí dny, kdy se necítí dobře.
Autor: Profimedia.cz
„Život je krásná jízda a je jen na tobě, jakou cestu si na tu jízdu zvolíš,“ vzkázala.
Autor: Profimedia.cz
Útlý pas, bujný dekolt a kulatý zadeček. To je postava Daisy Keechové.
Autor: Instagram/ DaisyKeech
„Každý si může jít za svým snem. Ale musí pro to něco udělat. Kdo nedře, málokdy vydělá,“ myslí si.
Autor: Instagram/ DaisyKeech
Daisy zkrátka ví, jak na to. A rozhodně ví, jak pořádně nažhavit své sledující.
Autor: Instagram/ DaisyKeech, Profimedia.cz