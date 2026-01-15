|
Tělo bohyně a miliony fanoušků. Seznamte se s kráskou Daisy Keechovou
S Markovičem o čtyři dekády zpět. Jak jsme žili v roce poslední spartakiády
Zbývaly čtyři roky do chvíle, kdy padne režim. Život v socialistickém Československu v roce 1985 ubíhal v pomalém rytmu Husákovy normalizace. Malí i velcí nacvičovali na spartakiádu, hokejisté v...
S každým rokem je krásnější. Irina Shayková ukazuje dokonalost bez příkras
Nedávno oslavila čtyřicítku, ale s přehledem by mohla tvrdit, že je jí minimálně o deset let méně. Má tělo bohyně a s každým rokem navíc je snad ještě svůdnější. Podívejte se do naší galerie, jak...
Slavní a jejich podivné zvyklosti. O těchto bizarnostech se příliš nemluví
Vypadají dokonale, mají úspěch a jsou pro mnohé něco jako bozi. Řeč je o slavných osobnostech, které jsou pro lidi inspirací. I takové VIP ale mají své „choutky“. Podívejte se do naší galerie, jaké...
Tak vypadali slavní v dobách, kdy z nich nejvíc šílely fanynky
Dnes jsou z nich velké hvězdy, zná je celý svět a v Hollywoodu jsou jako doma. Kde ovšem skutečně začala jejich kariéra, kdy na sebe upozornili slavní fešáci svoje fanynky? Podívejte se do naší...
Nepropadejte syndromu podvodníka. Za úspěchy se nemusíte stydět
Okolí vás chválí, oceňuje pracovní nasazení a říká, že jste pro ně inspirace. Hlásek v hlavě vám ale našeptává, že si úspěch nezasloužíte? Dostihl vás „imposter syndrom“ nebo-li syndrom podvodníka.
Zůstaňte i venku v teple. Tyto kousky v zimě nedovolí prochladnout
Oblečení na procházku může být pěkné a zároveň funkční i pohodlné. Poradíme vám, co si obléci, abyste zůstala v suchu i teple. A aby vám to na sněhu slušelo.
Lvi rádi utrácejí, Panny drží kasu. Jak šetří jednotlivá znamení zvěrokruhu?
Každý máme k financím jiný vztah, někdo si umí pohlídat každou korunu, zatímco jiný utrácí s lehkostí. Pojďme se podívat, jak si v této oblasti vedou jednotlivá znamení a jak dovedou šetřit.
Orgány, bez nichž můžeme žít. Slinivka ano, ale jen s přísným režimem
Lidské tělo má desítky orgánů, ale ne všechny jsou pro přežití nepostradatelné. Díky schopnosti adaptace a pokrokům moderní medicíny se člověk bez některých obejde. Někdy bez větších obtíží, jindy za...
Arašídové řezy s krémem a čokoládovou polevou
Střední
60 min
Lahodná kombinace, která se vám rozplyne na jazyku.
Začněte krevním testem, pak kupte doplňky stravy. Expert radí, jak je kombinovat
Přidat nejen roky životu, ale hlavně život rokům. Takové jsou cíle longevity – moderního přístupu zaměřeného nejen na prodloužení života, ale i jeho kvality. „Než si koupíte doplňky stravy, je vhodné...
V Grónsku přistáli první spojenečtí vojáci
Grónská vláda oznámila, že Dánsko společně se spojenci z NATO zvyšují vojenskou přítomnost v okolí Grónska. První vojáci z průzkumných jednotek už na ostrově přistáli. Jejich cílem bude procvičit...
Stačil jeden obří trapas a žena se začala měnit k nepoznání
Než začala třicetiletá Louise Goughová z Velké Británie hubnout, vážila sto kilo a na každém večírku byla předmětem vtípků. „Byla jsem ta, co toho nejvíc sní,“ sdělila. Jednou si však přes velké...
Tělo bohyně a miliony fanoušků. Seznamte se s kráskou Daisy Keechovou
Lékaři mu nedávali mnoho nadějí. Marek bojoval a rakovinu hrtanu porazil
Krutá prognóza, kterou nechce slyšet nikdo. Strojvedoucímu pražského metra Marku Řehákovi lékaři diagnostikovali rakovinu hrtanu a dávali mu jen malé naděje. Přesto se rozhodl zachovat klid a svůj...