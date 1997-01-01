náhledy
V hitparádách bodovaly nejen díky zpěvu ale i své kráse. Řeč je o zpěvačkách z britských dívčích kapel, které dobyly svět i srdce mnoha mužů. Podívejte se do galerie, jak vypadaly dříve a jaké jsou nyní. Některé si příliš podobné nejsou, u jiných jako by se čas zastavil.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Siobhan Fahey je irská zpěvačka a byla zakládající členkou britské dívčí skupiny Bananarama.
Autor: koláž iDNES.cz
Siobhán Donaghy je anglická zpěvačka a skladatelka nejlépe známá jako zakládající členka dívčí skupiny Sugababes.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Sara Dallinová je anglická zpěvačka, skladatelka a zakládající členka popové skupiny Bananarama. Skupina dosáhla 28 britských top 50 a 11 amerických top 100 singlů, včetně americké jedničky s „Venus“.
Autor: Profimedia.cz
Mutya Buena je anglická zpěvačka a skladatelka irské, španělské a filipínské etnické příslušnosti, která se proslavila jako členka dívčí skupiny Sugababes. V prosinci 2005 skupinu opustila a v červnu 2007 vydala své debutové sólové album Real Girl.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Rochelle Humesová je anglická zpěvačka a televizní moderátorka. Svou kariéru začala v popových skupinách S Club Juniors a The Saturdays a pokračovala ve společné prezentaci zábavního seriálu ITV Ninja Warrior UK.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Mollie Kingová je anglická popová zpěvačka, skladatelka, rozhlasová moderátorka a členka dívčí skupiny The Saturdays.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Una Healy je irská zpěvačka. Proslavila se v roce 2008 jako členka pětičlenné dívčí skupiny The Saturdays.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Shaznay Lewisová je anglická zpěvačka a skladatelka. Proslavila se jako členka dívčí skupiny All Saints, kterou založila s Melanie Blattovou v roce 1993.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Keisha Buchananová je anglická zpěvačka a skladatelka a zakládající členka dívčí skupiny Sugababes spolu s Mutya Buenou a Siobhan Donaghy.
Autor: Profimedia.cz
Nicole Appletonová je kanadsko-britská zpěvačka a televizní moderátorka. Je členkou britské dívčí skupiny All Saints a popového dua Appleton se svou starší sestrou Natalií Appletonovou.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Zpěvačka Cheryl Cole se proslavila koncem roku 2002, kdy se stala členkou britské dívčí skupiny Girls Aloud. V dubnu 2009 nastoupila na sólovou dráhu a od té doby do roku 2014 vydala čtyři studiová alba.
Autor: koláž iDNES.cz
Nicola Robertsová je anglická zpěvačka a skladatelka. V roce 2002 byla vybrána jako členka Girls Aloud, popové dívčí skupiny vytvořené prostřednictvím soutěžní reality show ITV Popstars: The Rivals.
Autor: koláž iDNES.cz
Natasha Hamiltonová je anglická zpěvačka, známá jako členka dívčí popové skupiny Atomic Kitten.
Autor: koláž iDNES.cz
Natalie Appletonová je kanadská zpěvačka, která se proslavila účinkováním v britské skupině All Saints.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Nadine Coyle je irská zpěvačka. V roce 2002 byla vybrána jako členka Girls Aloud, popové dívčí skupiny vytvořené prostřednictvím soutěžní reality show ITV Popstars: The Rivals.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Melanie Blattová je anglická zpěvačka. Proslavila se v roce 1997 jako členka dívčí skupiny All Saints.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Liz McCLarnonová je anglická zpěvačka, skladatelka a herečka, která je nejdéle sloužící členkou dívčí skupiny Atomic Kitten.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Kimberley Walshová je anglická zpěvačka, tanečnice, televizní moderátorka a herečka. Proslavila se koncem roku 2002, když se zúčastnila konkurzu na reality seriál Popstars: The Rivals na ITV. Díky němu Walshová získala místo jako členka dívčí skupiny Girls Aloud.
Autor: koláž iDNES.cz
Kerry Katona je anglická televizní osobnost a bývalá zpěvačka. V letech 1998 až 2001 byla původní členkou popové dívčí skupiny Atomic Kitten a odešla, když úspěch skupiny vyvrcholil.
Autor: koláž iDNES.cz
Keren Woodwardová je anglická zpěvačka a skladatelka a se Sarou Dallinovou a Siobhan Fahey byla zakládající členkou populární dívčí skupiny Bananarama.
Autor: koláž iDNES.cz
Heidi Range je anglická zpěvačka a skladatelka, známá především jako bývalá členka dívčí skupiny Sugababes.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Frankie Bridge je anglická zpěvačka, dříve členka S Club Juniors a členka dívčí skupiny The Saturdays.
Autor: koláž iDNES.cz