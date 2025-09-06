|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Proměny krásek z dívčích kapel. Jak vypadaly dříve a nyní
KVÍZ: Dějepisná výzva pro mistry historie. Zvládnete všech 30 otázek?
Od starověkých hliněných tabulek po klíčové okamžiky 20. století. Tento kvíz prověří vaše znalosti dějin napříč tisíciletími. Připravte se na 30 otázek, které dají zabrat i opravdovým milovníkům...
Školní fotky slavných. Jak vypadaly celebrity, když zasedly do lavic
Po prázdninách je tu první školní den a děti školou povinné se rozeběhly vstříc dalšímu studijnímu dobrodružství. Podívejte se do galerie, jak vypadaly slavné hvězdy, když ještě do školy musely...
Sexy Elsie Hewittová a její dokonalá postava dráždí fanoušky
Devětadvacetiletá modelka a herečka Elsie Hewittová je v současnosti v požehnaném stavu a s partnerem se těší na narození prvního potomka. Podívejte se do naší galerie na její fotografie ještě před...
Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu
Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...
Nejčastější je bazaliom, nejagresivnější melanom. Jak poznat rakovinu kůže?
Na sklonku léta je důležité zkontrolovat, co ostré slunce provedlo s pokožkou. Správnou péčí lze předejít vzniku rakoviny kůže. Nejčastějším typem je bazaliom a nejagresivnější melanom. Nebezpečné...
Rituály při zatmění Měsíce. Zbavte se toho, co už nepotřebujete
Zatmění Měsíce odpradávna fascinuje lidstvo a v mnoha kulturách se stalo symbolem významné, a často i obávané události. Každé zatmění však přináší nejen úchvatný astronomický jev, ale také mocný...
Kouzlete se štětcem a barvami. Výsledkem bude dokonalý letní look
Neškodí občas dopřát „detox“ i své tváři. Zbytečně ji nezatěžovat, ubrat přípravků, které používáme, zjednodušit nebo úplně vynechat líčení. A pak, až zas budeme chtít vypadat skvěle, sáhneme po...
I v důchodu může přijít syndrom vyhoření. Jak poznat varovné signály?
Odchod do penze si většinou každý představuje jako dobu plnou pohody a volného času. Ve skutečnosti může také pořádně vyčerpat, třeba množstvím plánů a závazků.
Proměny krásek z dívčích kapel. Jak vypadaly dříve a nyní
V hitparádách bodovaly nejen díky zpěvu ale i své kráse. Řeč je o zpěvačkách z britských dívčích kapel, které dobyly svět i srdce mnoha mužů. Podívejte se do galerie, jak vypadaly dříve a jaké jsou...
Horoskop pro každé znamení na 37. týden roku 2025
Září nás přivítalo do pracovního školního zápřahu, jak se nám bude podle hvězd dařit v týdnu po úplňku? Blíženci, od pátku do neděle se vám bude doslova dařit. Je to hlavně vaše zásluha, dbejte i na...
Vzpomínka na dětství i superpotravina. Jablko jako nekonečný zdroj inspirace
Jedno zakousnutí, lehké křupnutí a už na jazyku cítíte tu svěží šťavnatost a váš nos vnímá sladkokyselou vůni podzimu. Jablka jsou základním stavebním kamenem tradičního jídelníčku už po celé...
Hovězí po burgundsku
Střední
180 min
Na takovémto obědě si pochutná celá rodina.
Žádné „ezotéma“. Způsob dýchání mozek ovlivňuje, máme důkazy, říká neurovědec
Kapacita lidské paměti je obrovská, ale její využití závisí především na tom, jak dobře informace třídíme, ukládáme, jak rychle je umíme vyhledat a v jaké kondici je naše hlava. Mozek si neukládá...
Černochová bojovala s bazaliomem. Totéž řešil i Jackman nebo Ramsay
Ministryně Jana Černochová postoupila zákrok, při kterém jí z tváře odstranili zhoubný kožní nádor. Bazaliom, jak se tento typ rakoviny nazývá, našli lékaři i mnoha slavným lidem, jako je herečka...
Old money styl je stále v módě! Jaké boty si k tomuto stylu vybrat?
Styl „old money“ je synonymem pro decentní eleganci, nadčasovou klasiku a kvalitní zpracování. Odráží vkus elitních vrstev a čerpá z estetiky aristokracie a amerických preppy školních uniforem. Není...
Nejčastější je bazaliom, nejagresivnější melanom. Jak poznat rakovinu kůže?
Na sklonku léta je důležité zkontrolovat, co ostré slunce provedlo s pokožkou. Správnou péčí lze předejít vzniku rakoviny kůže. Nejčastějším typem je bazaliom a nejagresivnější melanom. Nebezpečné...
Ikonické róby i lesklá saka. Připomeňte si nejlepší modely Giorgia Armaniho
Ve věku 91 let zemřel Giorgio Armani. Velikán mezi návrháři působil v branži od roku 1975. Módní dům Armani řídil až do své smrti, byť v poslední době postupně předával pravomoci svým blízkým. Za...