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Pětatřicetiletá Giulia Diletta Leotta je populární italská televizní a rozhlasová moderátorka, modelka a celebrita, která se stala jednou z nejvýraznějších tváří současného evropského sportovního vysílání. Podívejte se do naší galerie, jak na sobě zamakala, aby měla sexy křivky i po dvou těhotenstvích.
Autor: koláž iDNES.cz
Díky svému profesionálnímu vystupování, charismatu a výraznému vzhledu si Diletta získala miliony fanoušků po celém světě.
Autor: Profimedia.cz
Diletta začínala v médiích již během dospívání na lokálních sicilských stanicích. Její kariéra nabrala rychlý spád po přestěhování do Říma.
Autor: Profimedia.cz
Na televizních obrazovkách debutovala v roce 2012 na stanici Sky Italia, kde zpočátku moderovala předpověď počasí. Dnes už ale její střed zájmů není jen práce, je také hrdou dvojnásobnou maminkou.
Autor: Profimedia.cz
Během Mistrovství světa ve fotbale 2026 v USA, Mexiku a Kanadě patřila k hlavním hvězdám mezinárodního vysílání DAZN. Moderovala úvodní zápasy přímo z kultovního stadionu Estadio Azteca.
Autor: Profimedia.cz
Moderovala také prestižní soutěž Miss Italia (2018) a jako spolumoderátorka se objevila po boku Amadea na slavném hudebním festivalu Sanremo (2020). Působí také v rádiu Radio 105 a objevila se v několika italských filmech a reality show.
Autor: Profimedia.cz
Osobní život Diletty Leotty je v Itálii i v zahraničí pod neustálým drobnohledem bulvárních médií. V minulosti byl jejím partnerem například známý turecký herec Can Yaman.
Autor: Profimedia.cz
Od roku 2022 tvoří pár s německým fotbalovým brankářem Lorisem Kariausem. Dvojice má spolu dvě děti - dceru Arii a syna Leonarda.
Autor: Profimedia.cz
Diletta je obrovskou influencerkou. Jen na svém Instagramu @dilettaleotta má téměř deset milionů sledujících. Pravidelně zde sdílí střípky ze zákulisí fotbalových stadionů, rodinného života i své módní a reklamní kampaně. Je považována za módní ikonu a jednu z nejvlivnějších žen ve sportovních médiích.
Autor: Profimedia.cz
Jedním z jejích nejúspěšnějších autorských projektů je populární podcast Mamma Dilettante. Diletta ho spustila v reakci na své vlastní mateřství.
Autor: Profimedia.cz
Zve si do podcastu známé osobnosti (sportovce, herce, influencery) a otevřeně s nimi s humorem rozebírá rodičovství, mateřství, výchovu dětí a rodinný život.
Autor: Profimedia.cz
Diletta se objevila také na filmovém plátně, nejčastěji v italských komediích, kde obvykle hraje samu sebe nebo postavy velmi blízké její reálné osobnosti.
Autor: Profimedia.cz
Diletta se netají tím, že jejím velkým snem bylo posunout se od čistého sportu k čisté televizní zábavě.
Autor: Profimedia.cz
Na podzim roku 2024 se stala hlavní moderátorkou nové verze slavné reality show La Talpa na stanici Canale 5. Ačkoliv show čelila velkému tlaku na sledovanost, pro Dilettu to byl klíčový krok do světa velkých italských večerních formátů.
Autor: Profimedia.cz
Její jméno má v Itálii takový zvuk, že byla zvažována pro hlavní projekty veřejnoprávní televize RAI. Dostala například lukrativní nabídku do taneční show Ballando con le stelle (italská StarDance), kterou však odmítla, protože se podle svých slov na tanec před kamerou necítí dostatečně talentovaná.
Autor: Profimedia.cz
Málokdo ví, že její univerzitní vzdělání není v oblasti žurnalistiky. V roce 2015 úspěšně dokončila studium práv na univerzitě LUISS v Římě. Svůj budoucí směr ale nezapřela ani v akademickém světě – její diplomová práce byla totiž zaměřena na sportovní pracovní smlouvy.
Autor: Profimedia.cz
Její svatba s brankářem Lorisem Kariausem (červen 2024) byla v Itálii společenskou událostí roku. Vzali se v luxusním resortu na pětihvězdičkovém ostrově Vulcano (součást Liparských ostrovů u Sicílie). Svatby se zúčastnily stovky celebrit, včetně světově známé influencerky Chiary Ferragni.
Autor: Profimedia.cz
Ne vždy ale měla na růžích ustláno. V září 2016 se Diletta stala obětí masivního hackerského útoku. Z jejího soukromého účtu na iCloudu byly zcizeny a na internet unikly její velmi intimní fotografie a osobní dokumenty.
Autor: Profimedia.cz
Pro mladou začínající moderátorku šlo o obrovský šok, incident však ustála s obdivuhodnou grácií. Veřejně se proti narušení soukromí ohradila, podala trestní oznámení a podpořila ji řada italských celebrit i fotbalistů (např. Mario Balotelli). Diletta později uvedla, že ji tato zkušenost paradoxně posílila.
Autor: Profimedia.cz
Ve svých 15 letech (2006) se zúčastnila prestižní soutěže krásy Miss Italia, kde se pokoušela probojovat do finále, ale neuspěla. O devět let později (2018) se do stejné soutěže vrátila – už však nikoliv jako soutěžící, ale jako hlavní moderátorka finálového galavečera.
Autor: Profimedia.cz
Její skutečný fotbalový průlom nastal na stanici Sky Sport, kde dostala na starosti druhou italskou ligu (Serie B). Fanoušci i experti si ji okamžitě zamilovali, protože kromě atraktivního vzhledu prokázala hluboké taktické znalosti a schopnost improvizace v živém vysílání.
Autor: Profimedia.cz
Díky více než 9 milionům sledujících na Instagramu je jednou z nejžádanějších tváří pro komerční kampaně v jižní Evropě. Dlouhodobě spolupracuje se světovými značkami.
Autor: Profimedia.cz
V září 2020 vydala Diletta svou první autobiografickou a motivační knihu s názvem Scegli di sorridere. Zde se vyjádřila ke všem tématům, která zajímala fanoušky, ale nikdy o nich otevřeně nemluvila.
Autor: Profimedia.cz