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Úsporná princezna Anna. V 76 letech obléká šaty, které nosila v osmnácti
„Nakupujte ve vlastním šatníku,“ říká jedno ještě ne zcela okřídlené přísloví. Britská princezna Anna to dělala dlouho předtím, než to bylo cool. Udržitelného přístupu k módě se drží i dnes. Protože...
Odešli příliš brzy. Hvězdy, kterým náhlá smrt ukončila zářnou kariéru
Bleskový vzestup a nečekaný pád. Nahlédněte do osudů světových talentovaných hvězd, jejichž slibně rozjetou kariéru krutě utnula náhlá smrt. V galerii připomínáme ikony, které odešly na vrcholu sil,...
Dokonalé křivky Penny Lane berou dech. Kráska ví, jak na sebe strhnout pozornost
Penny Lane je známá především jako vítězka soutěže Sports Illustrated Swimsuit, holistická koučka a příležitostná herečka. Díky své naprosto dokonalé postavě učarovala mužům i ženám a kdokoli se s ní...
Proč přibývá rakoviny slinivky i u mladých? Vědci našli důležitou stopu
Rakovina slinivky patří k nejzákeřnějším nádorům, protože se dlouho nemusí nijak projevit. Lékaři přitom upozorňují, že případů přibývá a nemoc se nevyhýbá ani mladším lidem. Jakou roli mohou hrát...
Jak dětem otrávit školu a vzít sebevědomí? Tyto rodičovské věty jsou jako jed
Začátek školního roku znamená nejen zvýšené požadavky na rodinný rozpočet, ale s příchodem září také v mnohých rodinách stoupá tlak na výkon, nervy se dávají na pochod a otcové a matky školáků se...
Novoluní v Panně přinese nový začátek. Těmto znamením změní život
V pátek 11. září 2026 v 05:27 hodin ráno nastane novoluní ve znamení Panny. Po výrazných srpnových astrologických událostech přichází klidnější, praktičtější energie, která přeje návratu k...
Šťavnaté a plné rty i bez injekcí. Zkuste triky naší make-up artistky
Pokud toužíte po šťavnatých a opticky plnějších rtech, nemusíte se nutně nechat opíchat injekcemi. Než se rozhodnete pro nepříjemný zákrok, vyzkoušejte tento snadný videonávod o třech krocích od naší...
Urolog vysvětluje, co o zdraví prozradí moč. Před jednou změnou varuje
Moč většinou příliš nezkoumáme. Přitom její barva, zápach, zakalení nebo třeba množství pěny mohou napovědět, zda jsme dostatečně pili nebo co jsme jedli, někdy však také upozornit na zdravotní...
Trocha punku i siesta. Těchto 15 letních rituálů si přeneste i do podzimu
Čas slunce a prázdnin má jinou atmosféru než zbytek roku. Všichni tak trochu zpomalí. I z práce jdeme klidnějším krokem a omrkneme, jak v parku kvetou hortenzie. Pojďme si špetku tohohle pocitu...
Co se skrývá pod šaty? Spodní prádlo má být ženské a podržet, co je třeba
To nejdůležitější na outfitu často není vůbec vidět. Správně vybrané spodní prádlo ale dokáže vytvarovat postavu, dodat sebevědomí a někdy se dokonce stát součástí samotného modelu.
Svěží look za pár okamžiků. Vizážistka radí, co k tomu potřebujete
Vysoké teploty, vítr, ráno chlad, SPF i klimatizace v kanceláři představují pro make-up pořádnou zkoušku. Zjistili jsme, jak vypadat skvěle i s minimálním úsilím. Využijte opálené pleti po létě a...
Alopecie přišla v šestnácti. Nejvíc mi chybí řasy, přiznává Blanka Pelcová
Blance Pelcové vstoupila alopecie do života poprvé v šestnácti letech. Ve třiadvaceti přišla o vlasy kompletně. „Hodně dnů a nocí jsem probrečela. Dostala jsem se do stavu, kdy jsem nesnášela ostatní...
Hvězda sportovního vysílání ukázala křivky. Po dvou dětech je ve skvělé formě
Pětatřicetiletá Giulia Diletta Leotta je populární italská televizní a rozhlasová moderátorka, modelka a celebrita, která se stala jednou z nejvýraznějších tváří současného evropského sportovního...
Jak zhubnout po 50 bez cvičení? Rozhoduje strava, pomůže i obyčejná chůze
Toužíte shodit přebytečná kila, ale představa hodinového trápení v posilovně nebo ranního běhání vás přímo děsí? Dobrá zpráva je, že k úbytku hmotnosti intenzivní trénink nutně nepotřebujete. Zvlášť...
Příběh Lady: Můj syn šikanoval spolužáka. Škola to odmítala přiznat
Znám přece své dítě! Byla jsem o tom alespoň přesvědčena. Jediná zpráva na displeji jeho telefonu mi však ukázala, že můj dokonalý syn stojí v čele ponižování spolužáka. Chtěla jsem to okamžitě...
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Bolest zad nemusíte jen přetrpět. Tyto změny mohou přinést úlevu
Bolí vás záda? To nejste sami. Alespoň jednou za život se s bolestí zad setká 80 procent populace. Znepokojující je ale podle odborníků zejména fakt, že tři čtvrtiny těchto obtíží jsou způsobeny...
Odhalte tajemství své koupelny. Tohle o vás říká vaše kosmetika
Kosmetika, kterou používáme, mluví za nás, a věřte, že toho o nás umí prozradit opravdu hodně. Třeba i to, že máme zrovna chuť a náladu pořídit si nějaký nový produkt či pomůcku.