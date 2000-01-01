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Nejen v dospělosti slavné hvězdy zažívají bláznivé chvíle. Často vzpomínají na své dětství, které prožily ve velmi skromných podmínkách. Právě takové poměry podle nich mohly za to, že se jim v životě tolik dařilo. Podívejte se do naší galerie na hvězdy, které se o dětství v minulosti rozpovídaly.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herec Jan Werich moc rád vyprávěl historky ze svého dětství, které trávil na Malé Straně nebo se svými prarodiči. „Jednou jsem jel s babičkou vlakem, ale neměl jsem jízdenku, protože jsem byl ještě ve věku, kdy by se za mě platit nemuselo. Jenže jsem byl už dost valibuk a bylo těžko uvěřitelné, že nejsem starší. Když se tak průvodčí blížil, babička mě vší silou zatlačila do sedačky, abych vypadal menší. A pak na celý vagón křičela: On je sice velkej, pane konduktér, ale on je hrozně hloupej, on z toho ještě nemá rozum,“ uvedl za svého života. Tehdy byl prý velmi uražený, protože z něj udělala hlupáka.
Autor: Limonádový Joe
„Víte, mám takovou bizarní historku, kdy mě vlastně málem zavřeli společně s bratrem. Byli jsem totiž v restauraci a těsně po našem odchodu skonal šéfkuchař. Byli jsme tam jediní hosté a policie nás pak vyšetřovala jako hlavní podezřelé,“ smál se v rozhovoru s Jimmym Kimmelem herec Bryan Cranston. hvězda seriálu Perníkový táta.
Autor: Profimedia.cz
„Moje dětství bylo popravdě velmi drsné. Nebyly to dny zalité slunce. Často jsem se bála, protože můj otec bral drogy a já jsem se schovávala ve svém pokoji, kde jsem si vymýšlela svá alter ega. Byla jsem hrdinkou, která má sílu a moc všechno změnit,“ sdělila raperka Nicki Minaj na svém Instagramu, kde chtěla sledujícím odhalit něco ze svého soukromí.
Autor: Profimedia.cz
„Stavěl jsem si s tátou domy na stromě, chodil rybařit a stanovat pod širým nebem. Ale také jsem dostával drsné lekce, když něco neběželo podle plánu. Myslím, že mě to dost naučilo. Měl jsem disciplínu a bylo to dobré pro můj život. Ale byl jsem vychováván s drsnou rodičovskou láskou,“ sdělil herec Matthew McConaughey ve své autobiografické knize Greenlights.
Autor: Reuters
„Spal jsem s mámou po motelech. Neměl jsem nikdy vlastní dětský pokoj a připadal jsem si jako tulák. Měl jsem střechu nad hlavou, ale bylo to drsné. Ve škole mě šikanovali. Dětství není období, na které bych vzpomínal rád,“ uved raper Eminem. O svém dětství často také rapuje. Vždy chtěl, aby jeho děti zažívaly v dětství šťastnější léta.
Autor: Profimedia.cz
Herec Keanu Reeves býval často doma s chůvou. Když ho jednou hlídala, zažili něco, co si dodnes neumí vysvětlit. „Byli jsme v mém dětském pokoji v New Yorku a skrz otevřené dveře jsme oba viděli, jak tam levituje oblek. Bylo to jako by ho na sobě měl někdo, kdo nebyl vidět. Přísahám, že se to stalo. Nemám pro to žádné racionální vysvětlení, ale dost to tehdy změnilo můj názor na duchovno a něco mezi nebem a zemí,“ sdělil pro Hollywood Reporter herec před lety.
Autor: Reuters
Herečka Drew Barrymore se už jako malá holčička věnovala herectví. A nejraději vzpomíná na natáčení E.T. - Mimozemšťana. „Starala jsem se o loutku mimozemšťana i ve chvílích, kdy se netočilo. Nosila jsem mu jídlo, dávala jsem mu šálu okolo krku, aby se neprochladl. A štáb byl tak úžasný, že s ním na dálku hýbal. Třeba očima, abych si užívala tu dětskou radost, že vážně existuje a já se o něj starám. Bylo to dokonalé,“ zavzpomínala herečka.
Autor: AP
Dnes již zesnulý herec Jiří Krampol rád vzpomínal na své dětství, které trávil na Žižkově. Tehdy s kamarády vyváděl klasické lotroviny, na které později nebyl úplně pyšný. „Rvali jsme se s klukama na ulici, rozbili jsme okno. Bylo to dětství, které nás vyškolilo. Protože každý průšvih se pak řešil. Věděli jsme, co se nesmí. Věděli jsme, že následuje trest. Takové dětství už dnes děti nezažijí,“ sdělil.
Autor: Profimedia.cz
Herec Ryan Gosling rád vzpomíná na dětství. Trávil hodě času se svým strýcem, díky kterému se vlastně rozhodl stát se hercem. „Chtěl jsem být stejně dobrý jako Rambo. A napadla mě opravdu skvělá věc. Vzal jsem si do školy do batohu nože a po vzoru Ramba jsem je pak chtěl házet po spolužácích. Byl jsem vážně malý. Díky bohu to dopadlo dobře,“ prozradil v interview pro E!Online.
Autor: Amazon MGM Studios
„Měla jsem nádherné dětství. Přestěhovala jsem se s rodiči z Ukrajiny a ti se snažili dělat pro mě první poslední. Chtěla jsem být herečka a oni do toho dali vše. A to doslova. Na můj kurz herectví jeden měsíc dali veškeré peníze, které v tu dobu měli. Dnes mi to přijde jako hodně riskantní krok,“ smála se v rozhovoru pro Jimmy Fallona.
Autor: AP
„Moje matka mě citově vydírala. Její nátlak byl tak silný, že se dnes vlastně divím, že jsem živá. Myslela jsem na to nejhorší, nebavilo mě žít. Děkuji své sestře za to, že si mě vzala k sobě a už jsem nemusela být v područí matky, která se jako matka nikdy nechovala,“ uvedla zpěvačka a herečka Ariel Winterová ve své autobiografii.
Autor: AP
„Táta mě a mámu opustil, když mi byly jen tři roky. Jeho boj s alkoholismem ovlivnil celé moje dětství i následné dospívání. Díky mému manažerovi jsem později našla tátu v jiné osobě. A udělal toho pro mě rozhodně víc, než člověk, který mě zplodil. Kdybych mohla, hodně toho z dětství změním. Chci pro svého syna udělat vše, co jen budu moct, aby nic z toho neprožil,“ uvedla pro Daily Mail v minulosti zpěvačka.
Autor: Profimedia.cz
„Nejlepší chvíli si pamatuji dodnes. Byl to den, kdy k nám poprvé přišel Kurt Russell. Zhostil se role náhradního táty tak skvěle. Od první chvíle jsem věděla, že jsem s ním v bezpečí. Když k nám poprvé přišel domů po večeři s mámou, sedl si k mé posteli a čekal tam, dokud neusnu, abych se nebála,“ zavzpomínala na svá dětská léta herečka Kate Hudsonová.
Autor: AP
„Nejzásadnějším momentem bylo setkání se Selenou Gomezovou ve frontě na konkurz. Tehdy jsme se seznámily a staly se z nás nejlepší kamarádky. Byl to dokonalý okamžik, protože jsem konečně našla osobu, které jsem mohla důvěřovat. Nešikanovala mě, věřila mi, byla to holka, na kterou jsem se mohla spolehnout,“ uvedla zpěvačka Demi Lovato.
Autor: Profimedia.cz
„Byla jsem trochu netradiční dítě. Nikdy jsem nechtěla klasickému mazlíčka jako je pes nebo kočka. Měla jsem ještěrky a hady. Když některé ze zvířat zemřelo, uspořádala jsem pak pro ně obřad se vším všudy. Byl to opravdový obřad a rozloučení. Když pak zemřel můj dědeček, byla jsem velice zklamaná z toho, jak jeho pohřeb probíhal. Připadalo mi to chladné a neosobní,“ uvedla herečka Angelina Jolie.
Autor: Reuters
Herečka Lindsay Lohanová zažila v dětství velmi silný moment, když točila film. Během natáčení slavné disneyovky Past na rodiče, kde hrála dvojroli identických dvojčat Annie a Hallie, se Lindsay setkala s tehdejším generálním ředitelem společnosti Disney. Jmenoval se Michael Eisner. Malá Lindsay k němu bez váhání přistoupila a zcela vážně mu řekla, že by měla dostat dvojnásobný plat, protože ve filmu hraje dvě postavy a odvádí dvojitou práci. „Vyšlo to. A měla jsem pravdu. Vždyť jsem tam odváděla nejvíc práce,“ smála se v dospělosti.
Autor: AP
Jedna z nejzábavnějších a nejbizarnějších historek z dětství Macaulay Culkina se váže k jeho blízkému přátelství s Michaelem Jacksonem, se kterým během 90. let trávil hodně času na ranči Neverland Home Alone With Michael Jackson. Oba zažívali extrémní tlak slávy a v soukromí se rádi vraceli k dětskému blbnutí. „Michael změnil tón hlasu a zavolali jsme třeba do obchodu s domácími potřebami a dělali si legraci z prodavače. Bylo to legrační, prostě klukovina,“ uvedl herec.
Autor: AP
Když byla herečka Tereza Brodská malá, rodiče ji schválně vodili do divadelního zákulisí v těch nejméně atraktivních momentech. Vodili ji do šaten během horkých letních dnů, kdy tam byl vydýchaný vzduch, zápach z líčidel a potu. Ukazovali jí unavené herce v nelichotivých situacích a opakovali jí, že herectví je nevděčná, úmorná a špinavá práce, která nestojí za to. Cílem bylo, aby si divadlo spojila s nepohodlím a nudou. Plán jim však nevyšel, Tereza u filmu stejně skončila.
Autor: TV Nova
„Měla jsem s mámou docela přísný režim, když se naši rozvedli. Nemohla jsem se běžně dívat na televizi. Měla jsem jen jednou týdně dovoleno půjčit si vevideopůjčovně kazetu a podívat se s mámou na film. Paradoxmně to pak zažehlo mou lásku k herectví,“ uvedla herečka Zoë Kravitzová.
Autor: Profimedia.cz
„Dětství jsme se sestrami měly úžasné. Naši nás v ničem nelimitovali. Do školy jsme mohly všechny nosit cokoli, co jsme si zamanuly. Byly to někdy dost šílené módní kreace. Naši v nás tímto způsobem chtěli podporovat představivost,“ sdělila pro People herečka Rumer Willisová.
Autor: Reuters
„Nejlepší okamžik mého dětství? Rozhodně chvíle, kdy mě adoptoval Lionel Richie. Tehdy se celý můj život konečně začal obracet k lepšímu. Děkuji osudu za to, že nás svedl dohromady,“ uvedla herečka Nicole Richie.
Autor: Profimedia.cz
Herec Vladimír Polívka zažil jedno ze svých nejdivočejších dobrodružství v dětství na proslulé farmě svého otce Bolka Polívky v Olšanech, kde už jako sedmiletý kluk tajně brázdil okolí na silných motorkách a v autech. Protože vyrůstal v nespoutaném prostředí obklopeném umělci, zvířaty a technikou, k motorsportu inklinoval mnohem dříve, než získal občanský průkaz. Sám na toto období vzpomíná jako na jízdu bez pravidel, která však občas vyděsila jeho maminku.
Autor: Vojtěch Bartoníček