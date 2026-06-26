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Neměli téměř nic. Slavné osobnosti prozradily, jaké bylo jejich dětství

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  11:00
Některé hvězdy měly vskutku zajímavé příběhy z dětství. Jeden z nejuznávanějších herců všech dob Jan Werich. Americký herec Bryan Cranston v seriálu Perníkový táta (v anglickém originále... Nicki Minaj Matthew McConaughey v Torontu (5. září 2025) Eminem Keanu Reeves v Torontu (6. září 2025) Drew Barrymore (26. dubna 2024) Jiří Krampol. Ryan Gosling ve filmu Spasitel Mila Kunisová v Torontu (6. září 2025) Ariel Winterová na cenách Emmy (Los Angeles, 17. září 2017)
Nejen v dospělosti slavné hvězdy zažívají bláznivé chvíle. Často vzpomínají na své dětství, které prožily ve velmi skromných podmínkách. Právě takové poměry podle nich mohly za to, že se jim v životě tolik dařilo. Podívejte se do naší galerie na hvězdy, které se o dětství v minulosti rozpovídaly.

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