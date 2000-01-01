Také raději v létě chodíte bez podprsenky, aby vás nic netlačilo? Rozhodně nejste samy. Slavné dámy mnohdy nosí takové outfity, že ukazují mnohem víc, než by se slušelo. Podívejte se do naší galerie na VIP krásky, které se na veřejnosti ukázaly ve „vší parádě“. Ukazují přirozená i umělá ňadra.
Autor: koláž iDNES.cz
Amanda Holdenová je známá britská herečka, moderátorka a porotkyně. Proslavila se především právě jako porotkyně v soutěži Britain’s Got Talent a moderováním ranní show Heart Breakfast. Často nosí oblečení, pod které si nebere podprsenku.
Autor: Profimedia.cz
Zoë Kravitzová je známá americká herečka, zpěvačka a modelka. Je dcerou hudebníka Lennyho Kravitze a herečky Lisy Bonetové. Excelovala například v seriálu Sedmilhářky.
Autor: Reuters
Bella Hadidová je slavná americká supermodelka, ikona módy a podnikatelka. Se svou dokonalou postavou si může bez okolků dovolit outfity, pod které si nebere podprsenku.
Autor: Reuters
Hluboký dekolt a odhalené nohy často volí hollywoodská ikona herečka Charlize Theronová. I ona miluje chodit bez podprsenky a to nejen na červeném koberci.
Autor: AP
Zpěvačka Dara Rolins si v minulosti nechala zvětšit poprsí pomocí silikonových výplní a ráda tak nosí oblečení bez podprsenky. Ňadra jí krásně drží i bez opory podprsenky.
Autor: Profimedia.cz
Další kráskou s pevným silikonovým poprsím je DJ Andrea Pomeje. Ani ona nemusí nosit podprsenku.
Autor: Profimedia.cz
Nádherné přirozené vnady má herečka a moderátorka Eva Decastelo. Podprsenku si nevzala pod zajímavě řešené večerní šaty s výšivkami.
Autor: Profimedia.cz
Ňadra zvětšená silikonovými implantáty má i Taťána Makarenko. I ona si tak bez okolků může dovolit nosit večerní róbu bez jakékoli formy podprsenky.
Autor: Herminapress
I herečka a moderátorka Barbora Mottlová v minulosti zvolila šaty, pod které si nemusela brát podprsenku. A se svými krásnými ňadry si to rozhodně může dovolit a vypadá skvěle.
Autor: Profimedia.cz
Moderátorka Zorka Hejdová patří také mezi krásky, které si nechaly ňadra v minulosti zvětšit silikonovými implantáty. I ona tak může volit šaty s velkým výstřihem bez jakékoli opory.
Autor: HerminaPress
Textařka, herečka a malířka Gabriela Osvaldová mnohdy také volí oblečení bez podprsenky.
Autor: Profimedia.cz
Bývalá Spice Girl a návrhářka Victoria Beckhamová si v minulosti nechala zvětšit ňadra, ale nakonec se rozhodla pro vyjmutí implantátů. Ty tedy aktuálně v ňadrech nemá a se svým poprsím je spokojená. Podprsenky moc nenosí. Třeba jako v tomto případě, kdy si ji nevzala pod červené šaty.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Jennifer Anistonová je svými outfity bez podprsenky pověstná už od dob natáčení seriálu Přátelé, kde fanoušci neustále komentovali její bradavky. Není tedy výjimkou ji bez podprsenky potkat i v současnosti.
Autor: Profimedia.cz
Kaia Gerberová je americká modelka a příležitostná herečka, dcera slavné supermodelky Cindy Crawfordové a podnikatele Randeho Gerbera. Dnes už je možná stejně slavná jako její maminka, která patří mezi legendy světového modelingu. A podprsenka? Tu moc neřeší.
Autor: AP
Tanečnice Ashley Robertsová miluje outfity, které jsou pohodlné a šik. Její černý komplet připomínající pyžamo měl u fanoušků úspěch. A možná za tím byla i absence podprsenky.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Gwyneth Paltrowová je velkou propagátorkou přirozenosti. Miluje volnost, pohodlí a ráda na sebe obléká oblečení, pod které si nemusí brát podprsenku.
Autor: Profimedia.cz
Designérku Biancu Censori asi netřeba představovat. Její záliba v oblečení, které vypadá jako spodní prádlo je už vcelku legendární po celém světě. Ráda chodí úplně bez podprsenky.
Autor: Profimedia.cz
Podnikatelka a modelka Kim Kardashianová popírá vylepšení vzhledu, ale její poprsí stále záhadně drží jako kámen i po třech těhotenstvích, porodech a kojení. Podprsenku tedy také moc nenosí.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Brooks Naderová má tělo bohyně a s outfity si tolik hlavu neláme. Podprsenku nenosí.
Autor: AP
Herečka Olivia Wilde je nespoutaná a má rozhodně velkou odvahu v mnoha směrech. Například při výběru outfitů. Bez podprsenky chodí velmi často.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Lily-Rose Deppová po vzoru maminky Vanessy Paradisové podprsenku také moc nenosí.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Leni Klumová má velké poprsí po mamince modelce Heidi Klumové. Často nenosí podprsenku, protože ji jednoduše vlastně nepotřebuje. Ňadra jí drží krásně.
Autor: Profimedia.cz
Emma Corrinová je známá britská herečka, která se proslavila hlavní rolí princezny Diany v seriálu Koruna, za kterou získala Zlatý glóbus. Hlásí se k nebinární genderové identitě a podprsenka je to poslední, co by řešila. Razí heslo, že by si každý měl hledět sám sebe a nenavážet se do druhých, do jejichž životů mu nic není.
Autor: Reuters
Modelka Sarah Marshallová vyrazila bez podprsenky a volné sáčko odhalilo její bradavky. Jasně tak světu ukázala, že podprsenku nenosí za každou cenu.
Autor: Profimedia.cz
Zpěvačka Rita Ora na Vanity Fair Oscar Party vynesla luxusní róbu, ve které velmi decentně zahalila ňadra pouze průsvitnou látkou a krajkou.
Autor: Reuters
V minulosti ukazovala ňadra pod průsvitnými látkami i zpěvačka Rihanna. Jakmile se stala maminkou, trochu ve svém divočejším stylu ubrala. Přesto dál miluje absenci podprsenky.
Autor: Profimedia.cz
Julia Foxová je italsko-americká herečka, modelka a módní ikona, která proslula rolí ve filmu Drahokam (Uncut Gems) a krátkým vztahem s rapperem Ye. Její styl je opravdu velmi osobitý. A podprsenku nenosí často.
Autor: Profimedia.cz
Americká modelka Joanna Krupa na nákupech v Beverly Hills v jednoduchém sexy modelu bez podprsenky. Když má žena krásná pevná ňadra, podprsenku nosit nepotřebuje.
Autor: Profimedia.cz
Režisérka Eva Toulová volí na společenské akce velmi extravagantní modely. Dává si na nich záležet a vždy nějakým způsobem tématicky s danou akcí souvisí. V minulosti se jí podařilo výrazně zhubnout a v současnosti má opravdu krásnou postavu, nemusí tak řešit ani podprsenku, protože jí ňadra krásně drží.
Autor: Profimedia.cz
Podnikatelka a členka proslulého hollywoodského klanu Kardasianů Kourtney Kardashianová má údajně také ňadra vylepšená silikonovými implantáty a ráda chodí bez podprsenky.
Autor: Profimedia.cz
Herečka a modelka Teyana Taylorová na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles vynesla oslnivou červenou róbu, pod kterou si podprsenku také nevzala.
Autor: AP
Slovenka Erika Barkolová si může dovolit vyrazit do ulic velkoměsta bez podprsenky jen v tílku.
Autor: Profimedia.cz
Moderátorka Lauren Goodgerová a její velká ňadra, která jsou také vylepšena silikonovými implantáty. Drží jako skála a podprsenku nepotřebují.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Goldie Hawnová na Oscarech v Los Angeles, kam vyrazila v černé róbě s kamínky a bez podprsenky. Často chodí v ulicích Los Angeles bez podprsenky dokonce i běhat, tudíž netřeba nepohodlnou podprsenku nosit ani pod šaty.
Autor: AP
Štíhlá herečka Blanca Blanco v upnutém roláku všem ukázala, že je jí zrovna zima. Její bradavky byly vidět na dálku.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Lisa Rinna má už léta silikonové implantáty a podprsenku pod tílka nenosí. A v tomto pohodlném modelu by ji zřejmě nevolila ani v případě, že by ňadra neměla vyplněna silikonovými implantáty. Takové oblečení k tomu přímo vybízí.
Autor: Profimedia.cz
Luna Blaise je americká herečka a zpěvačka, která se proslavila především jako Olive Stoneová v seriálu Manifest a jako Nicole v sitkomu Huangovi v Americe. I tam ukázala, že její postava k dokonalosti nemá daleko. Podprsenku moc nenosí.
Autor: Profimedia.cz
Irská moderátorka Maura Higginsová sice neukázala ňadra, ale jinak se pod průhlednými šaty rýsovalo kde co. Rozhodně bylo vidět, že podprsenku nemá.
Autor: ČTK
Herečka Sydney Sweeney je aktuálně v kurzu po celém světě. Její dokonalá postava nedá spát mnoha mužům ale i ženám. Má krásná ňadra a podprsenku moc nenosí.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Iris Lawová na Vanity Oscar party vynesla šaty a pod ně si podprsenku nevzala.
Autor: Reuters
Ňadra se ani v nejmenším nesnažila zakrývat influencerka Veronica Ferrario. A to přitom měla na sobě i bundu, kterou by se zahalit mohla. Bylo tak jasné, že podprsenku nemá.
Autor: Profimedia.cz
Dcera zpěváka Michaela Jacksona modelka Paris Jacksonová pod černým topem podprsenku neměla a ňadra se díky paparazzi odhalila v celé kráse.
Autor: Profimedia.cz
Herečka Selena Gomezová vyrazila bez podprsenky v bílém tílku na nákupy v centru Los Angeles.
Autor: Profimedia.cz
Lana Condorová je americká herečka a tanečnice, kterou proslavila trilogie Všem klukům, film X-Men: Apokalypsa a sci-fi snímek Alita: Bojový Anděl. S outfity se nepáře a podprsenku moc nenosí.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Kate Mossová je ikona a cokoli si vezme na sebe, to je ihned hitem. A to i tílko připomínající noční košilku. Právě pod ně si podprsenku nevzala, ale to je pro ni vcelku typické.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Daniela Zálešáková ukázala v bílém outfitu ňadra a jasně dokázala, že podprsenku občas nenosí.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Andrea Verešová má dokonalá ňadra a super postavu ukázala v bílých šatech na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech. Na první pohled bylo jasné, že podprsenku nemá.
Autor: Profimedia.cz