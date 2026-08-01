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V létě bez podprsenky. Tyto slavné ženy se rozhodně nestydí

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  10:09
Slavné ženy, které raději volí chození bez podprsenky. Amanda Holdenová (červen 2026) Zoe Kravitzová v Londýně na premiéře filmu Život v hajzlu (19. srpna 2025) Bella Hadidová na festivalu v Cannes 2026 Hluboký dekolt a nohy odhalovaly i černobílé šaty, které Theronová vynesla na... Dara Rolins Andrea Pomeje Eva Decastelo Taťána Makarenko na Campari party v Karlových Varech (1. července 2024) Barbora Mottlová 52. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary byl... Moderátorka Zorka Hejdová (slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního... Gabriela Osvaldová
Také raději v létě chodíte bez podprsenky, aby vás nic netlačilo? Rozhodně nejste samy. Slavné dámy mnohdy nosí takové outfity, že ukazují mnohem víc, než by se slušelo. Podívejte se do naší galerie na VIP krásky, které se na veřejnosti ukázaly ve „vší parádě“. Ukazují přirozená i umělá ňadra.

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