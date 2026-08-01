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Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....
KVÍZ: Od anatomie k orgasmu. Velký kvíz o sexu a tajných zákoutích lidského těla
Jak dobře se vyznáte v pojmech ze světa erotiky a sexu? Víte, kdy se slaví den ženského orgasmu? Ať trochu tápete, nebo si myslíte, že patříte mezi skutečné znalce, vyzkoušejte si své znalosti v...
V létě bez podprsenky. Tyto slavné ženy se rozhodně nestydí
Také raději v létě chodíte bez podprsenky, aby vás nic netlačilo? Rozhodně nejste samy. Slavné dámy mnohdy nosí takové outfity, že ukazují mnohem víc, než by se slušelo. Podívejte se do naší galerie...
Po melounu můžete skončit i v nemocnici. Přednosta kliniky varuje
Meloun patří mezi nejoblíbenější letní pochoutku a většina lidí ho považuje za ideální osvěžení. Jenže pokud ho člověk sní příliš mnoho, může zároveň přijmout velké množství tekutin. Zatímco zdravý...
Sedmdesát slavných hvězd promluvilo o děsivém dětství. Jejich osudy šokují
Podívejte se do naší galerie na sedmdesát slavných osobností, které se svěřily s otřesnými zážitky, které prožily v dětství. Jedná se o vzpomínky, které by nejraději tyto hvězdy zapomněly, ale těžko...
Zápach prdů upozorní na zánět, slinivku i nádor. Jak ho ovlivňuje spánek a to, co jíme
Děláme to všichni. Bez výjimky. Prd je zvuk, který neuznává tituly ani etiketu. Malý akustický důkaz toho, že jsme především biologické bytosti. Nevyžádaný, leč upřímný. Zkusme ho pro změnu vnímat...
Mikronevěra ničí vztahy. Kdy jsou tajné zprávy horší než sex s cizími
Nevěra už dávno není jen o „zakázaném sexu“. Spousta Čechů přiznává, že své polovičky podvádí prostřednictvím „tajných zpráv“, nevyžádaných lajků a pozornosti na sociálních sítích.
Opalujte se chytře. Důležité je SPF, ale i péče po slunění
Nemusíte se schovávat ve stínu, se sluncem je potřeba naučit se vycházet, aby příjemně hřálo a nespálilo vás. A dodržovat ta správná pravidla.
Tajemství úspěšné rodinné dovolené: Méně je více, raději moc neplánujte
Dovolená měla být odměnou za celý rok. Jenže místo pohody řešíte, kdo se s kým nebaví, proč puberťák odmítá vylézt z pokoje, kdo zapomněl nabíječku a proč jste si vlastně myslela, že si u moře...
Nejkrásnější slavné ženy do třiceti. Tyto krásky okouzlují celý svět
Podívejte se do naší galerie na výběr pětačtyřiceti krásek z celého světa, které ještě neoslavily třicítku. Jsou to modelky, herečky, zpěvačky, podnikatelky a muži na nich mohou oči nechat. Většina z...
Slyšíte, ale nerozumíte? Tohle může být první příznak ztráty sluchu
Máte pocit, že lidé kolem vás najednou mluví méně srozumitelně? Často žádáte, aby větu zopakovali, nebo si zesilujete televizi? I když stále slyšíte, může jít o první příznaky zhoršujícího se sluchu....
Každý pohyb je dobrý, ale tenis vám přidá dokonce deset let, říká profesor Raboch
Kromě učebnic a vědeckých publikací o duševních nemocech se Jiří Raboch, emeritní přednosta Psychiatrické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice, věnuje i psychiatrii životním stylem, což je...
Lidi mají rádi šokující videa. Průjmem jsem zaneřádil koupelnu, vypráví pediatr Děckař
Když se řekne Děckař, je jasné, o koho jde. Pediatr a influencer Cyril Matějka se veze na obří vlně popularity. Točí zábavná videa a napsal netradiční knihu, v níž radí rodičům, jak vyzrát na dětské...
V létě bez podprsenky. Tyto slavné ženy se rozhodně nestydí
Také raději v létě chodíte bez podprsenky, aby vás nic netlačilo? Rozhodně nejste samy. Slavné dámy mnohdy nosí takové outfity, že ukazují mnohem víc, než by se slušelo. Podívejte se do naší galerie...
Voňavé letní maličkosti: tyto pomocníky oceníte ve vaší koupelně
Léto přeje lehkosti, svěžesti a péči, která podtrhne vaši přirozenou krásu. Přinášíme výběr kosmetických novinek, které rozzáří pleť, provoní letní dny a dopřejí pokožce i vlasům přesně to, po čem...
Blíženci sklidí obdiv, Ryby se zasní. Horoskop na srpen pro všechna znamení
Je tady druhý prázdninový měsíc, který z hlediska hvězd přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co srpen 2026 přinese jednotlivým...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Horoskop pro každé znamení na 32. týden roku 2026
Jaké budou naše další srpnové dny podle hvězd? Býci, pokud budete v práci, počítejte s větším tlakem. Dokážete ho však usměrnit tím, kolik si toho na sebe necháte naložit. Štíři, i vám práce může...
Srpnoví oslavenci: Tyto slavné tváře čekají narozeniny i velká jubilea
Podívejte se do naší galerie na známé osobnosti ze světa i z Česka, které se v srpnu těší na oslavu svých narozenin. Někteří slaví kulatiny, jiní si na ně ještě počkají. Patří sem osobnosti jako...