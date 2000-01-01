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David Laid je estonsko-americký fitness influencer, youtuber, kulturista a model, který se stal jednou z největších globálních ikon moderní fitness komunity. Sledují ho miliony lidí a obdivují jeho dokonalou postavu a především svaly, které vypadají, jako by byly vytesány z kamene.
Autor: koláž iDNES.cz
David se proslavil po celém světě zejména jako průkopník takzvané „aesthetic“ (estetické) postavy, pro kterou je typický extrémně úzký pas, široká ramena a dokonale symetrické svaly.
Autor: Profimedia.cz
Davidův start do života nebyl jednoduchý. Když mu byly dva roky, jeho otec tragicky zahynul. Matka se následně rozhodla emigrovat do Spojených států za lepším životem.
Autor: Profimedia.cz
V pubertě David trpěl nízkým sebevědomím. Byl terčem šikany kvůli své extrémně hubené postavě (ve čtrnácti letech vážil necelých 41 kg). Kolem čtrnáctého roku mu navíc lékaři diagnostikovali skoliózu. Lékaři mu tehdy doporučili začít se zvedáním závaží, aby posílil svalový korzet kolem páteře.
Autor: Profimedia.cz
David začal cvičit a celý proces poctivě natáčel. Jeho osudové video s názvem „David Laid 18 Month Transformation“ a následná videa mapující proměnu od 14 do 17 let nasbírala desítky milionů zhlédnutí a definovala novou éru fitness videí na YouTube. Z neduživého teenagera se stal ideál mužské estetiky pro celou generaci mladých kluků.
Autor: Profimedia.cz
Ačkoli David vypadá jako klasický fitness model, jeho tréninky jsou velmi tvrdé a blízké silovému trojboji.
Autor: Profimedia.cz
David dlouhodobě propaguje a sám cvičí podle principu denní zvlněné periodizace. Místo klasických kulturistických tréninků (tzv. bro-splits) neustále mění intenzitu, počty opakování a závaží.
Autor: Profimedia.cz
David se netají tím, že v mládí trpěl nechutenstvím. Využívá proto flexibilní stravování (IIFYM – If It Fits Your Macros), které mu umožňuje poskládat denní kalorický příjem i z nutričně méně hodnotných, ale kaloricky bohatých jídel, aby dokázal uřídit svůj rychlý metabolismus.
Autor: Profimedia.cz
David Laid už dávno není jen klukem, který dává videa na internet. Vyrostl v úspěšného digitálního podnikatele a ikonu průmyslu.
Autor: Profimedia.cz
Se značkou Gymshark byl spojen dlouhá léta jako hlavní tvář. V roce 2023 ho značka oficiálně jmenovala svým kreativním ředitelem pro lifting, kde má na starost vývoj produktů, design a směřování celé hardcore fitness komunity této značky.
Autor: Instagram David Laid, Profimedia.cz
Po určitém období, kdy se držel spíš v ústraní a řešil zdraví i vyhoření, oznámil David svůj plnohodnotný návrat v plné síle. Soustředí se na novou úroveň disciplíny, tvorbu obsahu a rozvoj nových fitness projektů.
Autor: Profimedia.cz
Odborné analýzy jeho postavy ukazují, že jeho index beztukové hmoty (FFMI) se pohybuje kolem hodnoty 22,5 až 23. To ho staví na absolutní genetickou hranici toho, co je lidské tělo schopné vybudovat bez použití zakázaných látek.
Autor: Profimedia.cz
Jeho extrémní vizuální atraktivita je dána kloubní genetikou – má extrémně úzké kyčle a klíční kosti široké natolik, že vytvářejí iluzi mnohem masivnější postavy, než jakou ve skutečnosti má.
Autor: Profimedia.cz
David otevřeně přiznal, že raketový úspěch v raném věku si vybral svou daň. Vzhledem k tomu, že ho miliony lidí sledovaly jako „ideál dokonalosti“, trpěl úzkostmi z toho, že mimo ideální světlo a úhly kamery nevypadá dost dobře.
Autor: Profimedia.cz
Kvůli extrémním silovým tréninkům v dospívání si prošel vážnými zraněními zad a ramen, což ho donutilo přehodnotit přístup ke cvičení a na čas sociální sítě opustit. Během své cesty experimentoval i s alternativními směry, jako byla například čistě veganská strava.
Autor: Instagram David Laid
David se v rámci komunity spojuje s těmi největšími jmény. Mezi fanoušky zarezonoval obří trénink zad na YouTube kanále Chrise Bumsteada, kde se David Laid sešel se samotným Chrisem Bumsteadem (šestinásobným vítězem Mr. Olympia Classic Physique) a Samem Sulkem. Toto video propojilo tři různé generace a styly fitness kultury.
Autor: Profimedia.cz
Když čtrnáctiletý David začal kvůli skolióze a šikaně cvičit, neměl žádné hlubší znalosti o tréninku. Zásadním zlomem v jeho začátcích bylo setkání s Elliottem Atwellem. Elliott Atwell fungoval jako jeho první neoficiální trenér a mentor. Naučil Davida základy správné techniky u těžkých vícekloubových cviků (dřepy, mrtvé tahy).
Autor: Profimedia.cz
Ačkoli se narodil v Estonsku, jeho identitu a styl výrazně formovalo prostředí, ve kterém vyrůstal. Po emigraci do USA se s matkou usadili v Atlantic City v New Jersey.
Autor: Profimedia.cz
Právě atmosféra lokálních hardcore posiloven v New Jersey, které byly vizuálně strohé, temné a zaměřené na těžké váhy, silně ovlivnila estetiku a střih jeho pozdějších virálních YouTube videí.
Autor: Profimedia.cz
David Laid dokázal proměnit svou internetovou slávu v extrémně ziskové podnikání. Odhaduje se, že vybudoval fitness impérium v hodnotě kolem tří milionů dolarů.
Autor: Profimedia.cz
Před Davidem Laidem byla většina fitness videí na YouTube spíš informativní nebo zaměřená na přehnanou kulturistickou show. David přinesl styl, který zcela změnil svět fitness.
Autor: Instagram/ David Laid
Videa stříhal jako filmové videoklipy s temnou atmosférou, dramatickou elektronickou hudbou a propracovanou hrou se světlem a stíny.
Autor: Instagram/ David Laid
Tento styl střihu, který zachycoval dřinu v tělocvičně bez mluvení, inspiroval tisíce dalších tvůrců a položil základy pro dnešní fitness komunitu na TikToku a Instagram Reels.
Autor: Instagram/ David Laid
„Kdyby někdo řekl tomu čtrnáctiletému klukovi, kam se posune, nevěřil by. Ale pokud ty jsi na podobné cestě a nevěříš, tak se podívej na můj příběh a věř si,“ uvedl.
Autor: Profimedia.cz