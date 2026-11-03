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KVÍZ: Pravda, nebo lež? 50 překvapivých tvrzení, která vám pořádně zamotají hlavu
Co když některé věci, které jste celý život považovali za pravdivé, vůbec neplatí? A co když jsou naopak skutečností informace, které znějí jako naprostý nesmysl? Svět kolem nás je plný překvapivých...
Móda z Hradu. Dámy vsadily na výrazné barvy, pánové porušovali dress code
Po roce jsme se opět dočkali předávání státních vyznamenání. Příležitosti, pro kterou (nejen) politici nahodí to nejlepší ze svých šatníků. To „nejlepší“ u většiny včetně prezidenta a premiéra opět...
KVÍZ: Otíka zná každý. Poznáte ale i další postavy z českých filmů?
Známé filmy možná poznáte během několika sekund, ale co jména jejich hrdinů a vedlejších postav? Otestujte si, jak dobře se orientujete v české a československé kinematografii. O voucher na Chytrý...
Násilníci z řad slavných. Těchto 50 známých mužů se dopustilo násilí na ženách
Podívejte se, kteří slavní muži ze zahraničí udělali životní chybu, když se dopustili násilí na ženách. Někdy šlo o zdánlivě nevinnou rodinnou potyčku, jindy měly jejich útoky fatální následky. Zcela...
Hoří, má panenko! Soutěže krásy před desítkami let měly svůj osobitý půvab
Kdo by si nepamatoval na legendární volbu královny krásy na hasičském bálu ve Formanově snímku Hoří, má panenko!, kde se snoubila dívčí upejpavost s lačnými pohledy venkovských porotců. Ale i mnohem...
Rodina má jedenáct dětí a další je na cestě. V plánu jich mají dvacet
Dvaačtyřicetiletá Karissa Collinsová z Texasu má doma už jedenáct dětí a brzy přivede na svět další. Nejstaršímu potomkovi je patnáct. Těhotenství pro ni není vždy procházkou růžovým sadem, přesto...
Co si žádá vaše pokožka? Dlouhá, horká sprcha to není
Chlad, vítr, topení i časté střídání teplot dávají pleti pořádně zabrat. Bývá sušší, citlivější a snadněji se podráždí, proto jí v tomto období prospěje pár jednoduchých změn v každodenní péči.
Objemné střihy nemusejí ženskou siluetu skrývat. Jak vyvážit proporce?
Objemné a volné střihy nemusejí ženskou siluetu skrývat ani jí ubírat na půvabu. Stačí si pohrát s proporcemi, odhalit kousek kůže nebo nechat vyniknout křivky. Jak na to, poradí stylistka Kateřina...
Kašel se během nachlazení mění. Jak poznat, co právě potřebuje?
Podzim umí během pár dnů změnit domácí provoz. Sychravá rána, přeplněná MHD i školní třídy totiž právě otevírají sezonu viróz. Co k ní bohužel neodmyslitelně patří, je vedle únavy a rýmy také...
Někdy je to otázka života a smrti. Proč muži potřebují vztah víc než ženy
Říká se, že ženy touží po lásce víc než muži a že pánové si na rozdíl od dam vystačí sami. Jenže vědecké výzkumy ukazují překvapivý opak. Právě muži mohou být na partnerském vztahu závislejší, než se...
Myslíte si, že jíte zdravě? Těchto 20 potravin vás množstvím cukru překvapí
Cukr se neukrývá jen ve sladkostech. Překvapivě velké množství ho mohou obsahovat i potraviny, které běžně považujeme za zdravé. Kolik kostek cukru se ukrývá v ochuceném jogurtu, snídaňových...
Zahlcené různorodými cetkami? Kapsulové šperkovnici stačí jen pět kousků
Ze Španělska náušnice, z Bali náramek a z vánočních trhů krásný prstýnek... Také máte šperkovnici naplněnou tak, že se její víko zoufale vzdouvá? To je zásadní stylistická chyba. Přehršel různorodých...
Málokdo ví, jakou cenu jsem zaplatil. Josef Maršálek o úspěchu a nenávisti
Energii a dobrou náladu by dnes mohl rozdávat. Ale nebylo to tak vždy. K úsměvu a úspěchu se Josef Maršálek dostal kromě tvrdé práce i přes bolestné ztráty, složité rodinné vztahy a zkušenosti...
Z hubeného kluka svalnatým idolem. David Laid dobývá svět fitness
David Laid je estonsko-americký fitness influencer, youtuber, kulturista a model, který se stal jednou z největších globálních ikon moderní fitness komunity. Sledují ho miliony lidí a obdivují jeho...
Kdo má obezitu, nepotřebuje slyšet, že je líný. Lékařka to ví z vlastní léčby
Obezita není pouze otázkou vzhledu a moderní injekční léčba neslouží jen ke shazování kilogramů. Lékařka Jana Šimurdová to poznala také z druhé strany ordinace, když sama podstoupila léčbu kvůli...
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Na osmileté gymnázium se dostane necelá polovina uchazečů. Naučí se tam víc?
Rodiče páťáků letos čeká rozhodnutí, zda dítě připravovat na jednotnou přijímací zkoušku na osmiletá gymnázia. Přináší ale víceleté gymnázium lepší vzdělání než druhý stupeň základní školy? Odpověď...
Rychlá ranní pomoc? Vykouzlete svěží vzhled za pár minut na celý den
Ráno zazvoní budík, zamíříte do koupelny, podíváte se do zrcadla a místo odpočaté pleti uvidíte zašedlý tón, kruhy pod očima, otoky, drobné nedokonalosti. Naštěstí existuje pár triků, které mohou...