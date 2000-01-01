náhledy
Antony Price, britský módní návrhář, který je zodpovědný za některé z outfitů, které si v minulosti oblíbily mimo jiné hvězdy jako hudebník David Bowie, kapela Roxy Music nebo královna Camilla, zemřel ve věku osmdesáti let. Podívejte se na jeho ikonické modely, které hýřily barvami a blýskaly se do dálky.
Autor: koláž iDNES.cz, ČTK
Hudebník David Bowie v modelu Antonyho Price. Jeho služeb využíval pravidelně. Price ho oblékal do videoklipů i na jeho hudební tour.
Autor: Profimedia.cz
Price byl nejvíce známý svými sošnými siluetami a divadelním stylem, včetně pastelových obleků, které se objevily například i v hudebním videoklipu rockové skupiny Duran Duran k písni Rio.
Autor: Profimedia.cz
Price zemřel necelý měsíc poté, co v Londýně představil svou nejnovější kolekci.
Autor: Instagram
Price se narodil v roce 1945 v Yorkshiru a na začátku 60. let se přestěhoval do Londýna, aby studoval na Royal College of Art. Rok po promoci začal navrhovat pánské oblečení ve Stirling Copper a byl například autorem přiléhavých kalhot s knoflíky, které zpěvák Mick Jagger nosil během turné Gimme Shelter jeho skupiny Rolling Stones v roce 1969.
Autor: Profimedia.cz
Jeho modely později vynesla řada dalších známých osobností jako zpěvačka Lily Allenová nebo zpěvačka Kylie Minogue (na snímku).
Autor: Instagram/ antonyprice
Antony Price a hudebník David Bowie byli dobrými přáteli a jejich spolupráce se nesla na vlně velké inspirace a extravagance.
Autor: Profimedia.cz
Od mládí překypoval talentem a móda byla jeho vášní. To se pak prolínalo logicky do každé jeho přehlídky i jednotlivého modelu.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1979 založil vlastní značku a o rok později uspořádal svou první módní přehlídku, kterou zahájil modelkou Jerry Hallovou.
Autor: Instagram/ antonyprice
Po více než pěti desetiletích kariéry uspořádal Price minulý měsíc v Londýně svou poslední přehlídku ve spolupráci s módní značkou 16Arlington. Nikoho ani nenapadlo, že by mohlo jít o přehlídku poslední,
Autor: Instagram/ antonyprice
Zpěvačka Miley Cyrusová si jeho modely oblíbila a informovala o jeho skonu jako o velké módní tragédii. Na snímku je v šatech, které pro ni navrhl.
Autor: Instagram/ mileycyrus
Britská módní rada, která mu v roce 1989 udělila cenu Evening Glamour Award, ho popsala jako skutečně originálního návrháře. Byl zastáncem individuality a povzbuzovatelem mladých talentů. Věřil v Londýn jako kreativní město a tuto víru prožíval prostřednictvím své práce.
Autor: Profimedia.cz
I v osmdesáti letech byl velmi činný a v práci nepolevoval. Pro své přátele i svět byl velkou inspirací.
Autor: AP
Sám Price se rád oblékal do extravagantního oblečení vlastní tvorby. Nezapomínal ani na elegantní klobouky.
Autor: Profimedia.cz
Obklopoval se známými lidmi a měl v nich stoprocentní podporu. Podle všech byl velmi milý a přátelský a hlavně věrný a loajální.
Autor: Profimedia.cz
Miloval blýskavé látky, které dávaly vyniknout dokonalosti ženského i mužského těla.
Autor: Instagram/ Antony Price
Nad jeho smrtí truchlí i modelka Kate Mossová, která několikrát jeho modely vynesla na přehlídkách a také několikery jeho šaty vlastní.
Autor: Instagram/ Antony Price
Tvořil pro muže i ženy. Každý kousek byl originálem.
Autor: Instagram/ Antony Price
Miloval barvy a nebál se kombinovat.
Autor: Instagram/ Antony Price
Většina jeho modelů byla šokující a nezapomenutelná.
Autor: Instagram/ Antony Price
Outfity z jeho poslední kolekce jsou dechberoucí.
Autor: Instagram/ antonyprice