náhledy
V kinech v současnosti promítají snímek Ďábel nosí Pradu 2. Od prvního dílu filmu uplynulo už dvacet let. Podívejte se do naší galerie, jak se od té doby změnili herci, kteří v díle účinkovali. Někdo jako by zastavil čas, a možná za tím stojí plastiky. Jiní už si tykají s šedinami a vráskami.
Autor: koláž iDNES.cz
První, neurotická a ambiciózní asistentka obávané šéfredaktorky módního časopisu Runway Mirandy Priestly alias Meryl Streepové byla Emily Charlton, kterou si zahrála herečka Emily Bluntová. Na první fotografii je v roce 2006 během natáčení a na druhé v současnosti.
Autor: koláž iDNES.cz
Mladá, začínající novinářka, která se stala druhou asistentkou obávané šéfredaktorky. To byla v prvním díle Ďábel nosí Pradu herečka Anne Hathaway jako postava Andrey Sachsové.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Adrian Grenier si zahrál partnera Andrey alias Anne Hathaway. Jeho postava Natea Coopera už v druhém díle nevystupuje. Herec se totiž rozhodl stáhnout z filmového světa. „Mám ranč, který tvořím svýma rukama společně s manželkou a na který jsem nesmírně hrdý. Dřív jsem byl kluk z New Yorku, teď jsem chlápek z farmy,“ uvedl Grenier na Instagramu.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Simon Baker ve filmu Ďábel nosí Pradu z roku 2006 ztvárnil postavu jménem Christian Thompson.
Autor: koláž iDNES.cz
Ve filmu Ďábel nosí Pradu ztvárnil James Naughton postavu jménem Stephen. Byl manželem obávané Mirandy Priestly.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Modelka Heidi Klumová ve filmu Ďábel nosí Pradu hraje sebe samu. Na fotografii je v době natáčení a v současnosti o dvacet let později.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Návrhářka Donatella Versace na fotografii vlevo v době natáčení prvního dílu zmiňovaného snímku. V té době byla ve filmu pouze zmíněna díky větě: Zavolej Donatellu Versace, ať pošle letadlo. V druhém díle už si zahrála samu sebe. Na snímku vpravo je návrhářka v současnosti.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
David Marshall Grant ztvárnil ve filmu Ďábel nosí Pradu postavu Richarda Sachse. Byl to otec hlavní hrdinky.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Modelka Gisele Bündchenová ve filmu Ďábel nosí Pradu ztvárnila postavu jménem Serena. Jednalo se o kolegyni Emily v redakci módního časopisu Runway.
Autor: koláž iDNES.cz, ČTK
Herečka Rebecca Maderová ztvárnila ve filmu Ďábel nosí Pradu postavu jménem Jocelyn. Byla jednou z asistentek editorky v módním časopise Runway, která úzce spolupracuje s hlavní editorkou Mirandou Priestly.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Stephanie Szostaková ztvárnila ve filmu Ďábel nosí Pradu postavu Jacqueline Folletové. Jednalo se o šéfredaktorku francouzské mutace časopisu Vogue.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herec Robert Verdi ve filmu Ďábel nosí Pradu ztvárnil postavu módního reportéra.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herec Rich Sommer ve filmu Ďábel nosí Pradu ztvárnil postavu jménem Doug. Jednalo se o jednoho z kamarádů hlavní hrdinky Andy.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herec Daniel Sunjata ztvárnil ve filmu Ďábel nosí Pradu postavu jménem James Holt – byl začínajícím módním návrhářem.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Tracie Thomsová ve filmu Ďábel nosí Pradu ztvárnila postavu jménem Lily, která byla kamarádkou Andy.
Autor: koláž iDNES.cz, Profimedia.cz
Herečka Meryl Streepová byla jednou z hlavních postav. Ztvárnila roli obávané a drsné šéfky módního časopisu Runaway Mirandy Priestly. Za dvacet let se příliš nezměnila.
Autor: koláž iDNES.cz
Herec Stanley Tucci hrál ve filmu Ďábel nosí Pradu postavu Nigela. Byl uměleckým ředitelem módního časopisu Runway a věrným spolupracovníkem Mirandy Priestly.
Autor: koláž iDNES.cz
Colleen Dengelová a Suzanne Dengelová se ve filmu Ďáběl nosí Pradu představily jako dvojčata Mirandy Priestley.
Autor: koláž iDNES.cz