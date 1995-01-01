náhledy
Herečka a bývalá topmodelka Cindy Crawfordová už patří mezi šedesátnice. Žena s podmanivým pohledem, dokonalým úsměvem i něžnou pihou na tváři pobláznila v mládí celý svět. Byla vdaná za Richarda Gera, ale nakonec si její srdce získal muž, kterému porodila dvě děti. Podívejte se, jak s ní šel čas.
Autor: koláž iDNES.cz
Cindy Crawfordová zahájila kariéru už v šestnácti letech, kdy její fotka z letní brigády zaujala v novinách, což ji přesvědčilo o dráze modelky. Byla vynikající studentkou, která původně studovala chemické inženýrství, ale školu kvůli modelingu opustila. V sedmnácti letech se stala finalistkou soutěže krásy v Chicagu, čímž začal její raketový vzestup ve světě módy.
Autor: Profimedia.cz
Její krása byla oslňující. Plné rty, malý nosík, uhrančivý pohled a piha krásy v kombinaci s ladnými křivkami nedala mužům spát a ženy chtěly být jako ona. „Když se dnes ohlédnu do minulosti a promítnu si začátky své kariéry, bylo to jako ocitnout se v úplně jiném světě. Najednou jsem měla pocit, jako bych se ocitla na jiné planetě. Bylo to něco zcela jiného, než na co jsem byla zvyklá,“ uvedla v minulosti pro People.
Autor: Profimedia.cz
Kamkoli pak vešla, ihned se strhla mela o podobné oblečení, ženy chtěly stejný účes i líčení. Červené šaty, které oblékla na předávání Oscarů v roce 1991, se staly ikonickým kouskem.
Autor: Profimedia.cz
Její fotografie byly velmi žádané. A fotografové ji měli rádi i pro její milou povahu. Nad nikým se nepovyšovala, vše brala s pokorou. A rozhodně si prý nepřipadala jako nějaká hvězda.
Autor: Profimedia.cz
Na fotografiích uměla být neodolatelná, sexy. Zároveň nedostupná i něžná. Její kouzlo málokdo dokázal napodobit.
Autor: Profimedia.cz
Pronikla do světa VIP osobností a Hollywoodu a zamilovala se do herce Richarda Gera, kterého si nakonec vzala a byla za něj provdána čtyři roky. Vzali se tajně v Las Vegas, ale protože byla svatba rychlá a neměli ani prstýnky, navlékli si kroužky vytvořené z alobalu. Byl mezi nimi věkový rozdíl sedmnáct let, a to podle modelky jejich vztah ovlivnilo. „Já jsem byla příliš mladá, on už byl jinde. Každý jsme chtěl něco jiného. Jiné životní cíle, jiné sny,“ uvedla Crawfordová.
Autor: Profimedia.cz
V 80. a 90. letech patřila k předním topmodelkám, objevovala se na předních stranách módních časopisů včetně Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, Elle, Cosmopolitan a Allure.
Autor: Profimedia.cz
Stala se součástí řady reklamních kampaní například pro značky Gianni Versace, Escada, Revlon, stejně tak natáčela televizní spoty např. pro firmu Pepsi. V letech 1989–1995 byla hlavní postavou módního pořadu House of Style na hudební televizní stanici MTV.
Autor: Profimedia.cz
Naomi Campbellová, Linda Evangelista, Tatjana Patitzová, Christy Turlingtonová a Cindy Crawfordová na fotce pro obálku britské mutace módního časopisu Vogue, kterou její tvůrce Peter Lindbergh nazval „rodným listem supermodelek“.
Autor: Facebook Peter Lindbergh Foundation, Profimedia.cz
V roce 1987 se poprvé objevila na filmovém plátně v malé roli ve snímku Tajemství mého úspěchu.
Autor: Instagram/ cindycrawford
Hlavní ženskou úlohu si zahrála až v roce 1995 ve filmu Jako štvaná zvěř vedle Aleca Baldwina (na snímku). Následovalo několik menších rolí v komerčně neúspěšných filmových projektech.
Autor: Profimedia.cz
V červenci 1988 nafotila sérii obnažených fotografií pro časopis Playboy. Po deseti letech v říjnu 1998 se na stránky časopisu vrátila v odvážnějších snímcích. Pravidelně se umísťovala na předních pozicích nejkrásnějších žen, které jsou vyhlašovány různými časopisy a agenturami.
Autor: Instagram/ cindycrawford
Stala se však také maminkou dvou krásných dětí. Uvedla, že to byl její největší životní úspěch a pak už nic víc v jejím životě nedávalo takový smysl. „Mateřství mi otevřelo oči, stala jsem se ženou, kterou jsem chtěla být,“ podotkla.
Autor: Instagram/ cindycrawford
Ikonická byla i reklama na Pepsi, kterou natočila. Dodnes je považována za jednu z nejlepších.
Autor: Profimedia.cz
Cindy nikdy neměla problém s odhalením se ve chvíli, kdy šlo opravdu o uměni. Na snímku s koněm z roku 1990 se ukázala polonahá.
Autor: Profimedia.cz
Její pohled je smyslný a málokdo mu dokáže odolat.
Autor: Spar
Cindy Crawfordová (v letech 1997 a 2011). Z krásné ženy je ještě krásnější šedesátiletá dáma, která stárne s grácií.
Autor: Koláž iDNES.cz
Cindy Crawfordová v kampani bot 5th Avenue
Autor: Humanic
Aktivní kariéru modelky ukončila v roce 2000. Pod názvem Cindy Crawford Home Collection vytvořila novou řadu nábytku vyráběného společností HM Richards Inc. Stejně tak má nábytkovou řadu u firmy Raymour & Flanigan.
Autor: Reuters
Rande Gerber je její druhý manžel a podle ní i její osudový muž. Mají spolu děti Kaiu a Presleyho. Obě děti se také věnují modelingu.
Autor: AP
Rande Gerber, Cindy Crawfordová a jejich děti Kaia a Presley na The Fashion Awards 2018 (Londýn, 10. prosince 2018)
Autor: AP
Cindy má po dvou těhotenstvích vytahanější bříško, ale rozhodla se ho bez retuše odhalit, aby světu dokázala, že nikdo není dokonalý.
Autor: Profimedia.cz
Raději však v poslední době volí jednodílné plavky, ve kterých se cítí komfortněji.
Autor: Profimedia.cz
„Jsem na své děti nesmírně pyšná. Nemohli bychom s manželem být šťastnější. Vyrostli z nich opravdu dobří lidé,“ pěla na děti ódy pro Vogue.
Autor: Profimedia.cz
Cindy na snímku z roku 2018. Na dovolené v dvoudílných plavkách se ukázala v celé kráse.
Autor: Profimedia.cz
„Věřím, že každý má někde svou druhou půlku. Jen ji musí potkat. Někdo nemá to štěstí a nikdy se s ní nesetká. Já jsem to dítě štěstěny, kterému se to povedlo,“ podotkla.
Autor: AP
Cindy na svůj věk vypadá fantasticky. Nepotřebuje botox, výplně ani plastické operace. Ukazuje světu svou přirozenost.
Autor: Instagram/ cindycrawford, Profimedia.cz
Na Instagram ráda přidává fotografie, kde si užívá pohodu u bazénu nebo na pláži.
Autor: Profimedia.cz
Modelka Cindy Crawfordová v minulosti uvedla, že už se nepotřebuje malovat a dělat ze sebe mladší. „Přenechávám to jiným. Je tu jiná generace, já už to mám za sebou. Už se na krásu dívám jinak,“ uvedla pro Vogue.
Autor: Profimedia.cz
Cindy s dcerou Kaiou, která je v současné době jednou z nejžádanějších modelek.
Autor: Profimedia.cz