Supermodelka Cindy Crawfordová slaví šedesát, stárne s grácií

Herečka a bývalá topmodelka Cindy Crawfordová už patří mezi šedesátnice. Žena s podmanivým pohledem, dokonalým úsměvem i něžnou pihou na tváři pobláznila v mládí celý svět. Byla vdaná za Richarda Gera, ale nakonec si její srdce získal muž, kterému porodila dvě děti. Podívejte se, jak s ní šel čas.
Červené šaty, které oblékla na předávání Oscarů v roce 1991, se staly ikonickým... V té době byla modelka manželkou hollywoodského krasavce Richarda Gerea. Naomi Campbellová, Linda Evangelista, Tatjana Patitzová, Christy Turlingtonová... Snímek Jako štvaná zvěř byl jejím asi nejúspěšnějším filmovým počinem.

Pragmatická jedničkářka z chudé rodiny. Crawfordová byla jiná než ostatní modelky

Premium
„V mládí máte tvář od Boha a v padesáti tu, co si zasloužíte,“ říká...

Jak se z nadějné chemičky stala supermodelka, před níž se červenal i princ William? Nebo také jinak: Jaká je daň za úspěch? Na prahu šedesátky vypráví Cindy Crawfordová.

20. února 2026

