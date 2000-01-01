náhledy
Influencerka Chloe Ferry, známá především z reality show jako Celebrity Big Brother nebo Geordie Shore, nedávno oslavila třicítku a aktuálně prý žije svůj sen. Po plastikách je spokojená sama se sebou a daří se jí i v životě. Podívejte se do galerie, jak se během let proměnila.
Autor: koláž iDNES.cz
Původně měla Chloe vlasy černé jako uhel. Dlouhou dobu si nemohla svou barvu vlasů vynachválit a nedovedla si představit, že by byla blondýnkou.
Autor: Profimedia.cz
Před deseti lety byla velkou divoškou, která nechyběla na žádné VIP párty v Londýně.
Autor: Profimedia.cz
Později chtěla svůj vzhled proměnit a začala s plastickými operacemi i jinou barvou vlasů.
Autor: Profimedia.cz
Nakonec se z ní stala blondýnka a hrdě ukazovala výplně v zadečku i větší silikonová ňadra.
Autor: Profimedia.cz
Neměla obavy vyrazit ven v opravdu velmi úsporných modelech. V tomto případě pod krátkými šaty ukázala zadeček v celé své kráse.
Autor: Profimedia.cz
Chloe Ferry jako hadí žena v zajímavě řešených plavkách. Kdyby jí nebyly malé, šlo by o hezký model. Takto působily lacině a nevkusně.
Autor: Profimedia.cz
V průběhu let měla problémy s některými implantáty. Ty v zadečku se jí nepřirozeně pohybovaly.
Autor: Profimedia.cz
Nakonec se ale vše dalo díky dalším zákrokům do pořádku a dnes si Chloe užívá svůj vysněný „Barbie“ look.
Autor: Profimedia.cz
Třicítku oslavila s radostí a věří, že v dalších deseti letech najde vše, po čem touží. A má na mysli spokojené manželství i kupu dětí.
Autor: Profimedia.cz
V minulosti milovala výrazné líčení, dnes dává přednost přirozenějšímu vzhledu.
Autor: Profimedia.cz
Aktuální postavy docílila plastikami, neinvazivními zákroky, dietami i cvičením.
Autor: Profimedia.cz
Na oslavu jejích třicátých narozenin dorazila i její dobrá přítelkyně modelka Katie Price. Ta pro ni byla vzorem právě v oblasti plastik a několikrát se s ní o svém vzhledu radila.
Autor: Profimedia.cz