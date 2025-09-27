|
Influencerka Chloe Ferry, známá především z reality show jako Celebrity Big Brother nebo Geordie Shore, nedávno oslavila třicítku a aktuálně prý žije svůj sen. Po plastikách je spokojená sama se...
Horoskop pro každé znamení na 40. týden roku 2025
Jaké budou naše první říjnové dny podle hvězd? Panny, mohly byste se utápět v sebelítosti, ale zkuste sebereflexi. Zjistíte, že darů do života je hodně. Ryby, máte možnost doladit tělesnou i duševní...
Moravský vrabec s mrkvovým zelím
Střední
120 min
Moravského vrabce s mrkvovým zelím vám doporučujeme podávat s bramborovými plackami.
Nadějný test odhalí smrtelnou rakovinu slinivky včas. Je to revoluce, říká lékař
Tichý zabiják – i tak můžeme nazvat zhoubné onemocnění slinivky břišní. Dlouho totiž probíhá prakticky bez příznaků, přestože se vyvíjí více než 10 let. A i díky tomu patří k nejzákeřnějším nádorům....
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....
Móda je dnes v chaosu, věřím v návrat elegance, říká návrhář Ťapťuch
Český módní návrhář a pedagog Josef Ťapťuch zasvětil život oděvní tvorbě – od socialistických továren přes pařížské ateliéry až po přednáškové sály vysokých škol. V pořadu Rozstřel vzpomínal na...
Krásnější díky abstinenci. Za proměnu vzhledu vděčí žena sama sobě
Klara Lima, původem z Česka, prošla po smrti rodičů těžkým obdobím, bojovala s drogami a čelila posměchu okolí. Po téměř smrtelném předávkování v Mexiku se rozhodla svůj život změnit. Podstoupila...