náhledy
Seriál Chlapci a chlapi sledoval osudy mladých mužů, kteří nastoupili k motostřeleckému útvaru Československé lidové armády na základní vojenskou službu. A v roce 1988 byl velmi populární. Podívejte se, jak hvězdy ze seriálu vypadaly v době natáčení a jak po letech. Většina z nich se dost proměnila.
Autor: koláž iDNES.cz
Martin Zounar si v seriálu Chlapci a chlapi zahrál jednu z hlavních rolí, a to postavu Tomáše Soukupa. Provází diváka celým seriálem od nástupu do kasáren až po konec prvního roku vojny. Patří mezi nejslušnější a nejspravedlivější vojáky v útvaru.
Autor: © Česká televize
I v současnosti se Martin Zounar věnuje herectví. Je hvězdou seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, kde dlouhodobě ztvárňuje oblíbenou postavu svérázného chirurga MUDr. Boba Švarce. V poslední době prošel výraznou fyzickou proměnou, kdy zhubl přes deset kilogramů. Hraje v řadě divadelních komedií – k jeho aktuálním a známým představením patří například komedie Dva nahatý chlapi (s Filipem Blažkem), Na ostro, Na Vánoce budu gay nebo Nohy vzhůru!
Autor: Instagram @martin_zounar
Jiří Kopta (na fotografii druhý zprava) ztvárnil v seriálu jednu z nejvýraznějších a nejpopulárnějších hlavních postav – dobrosrdečného vojína Honzu Bradáče, kterému nikdo neřekl jinak než Guláš.
Autor: © Česká televize
Jiří Kopta už bohužel není mezi námi. Zemřel v roce 2013 ve věku 52 let ve svém bytě ve Vejprtech. Přesná příčina nebyla veřejně specifikována, šlo však o náhlé úmrtí bez cizího zavinění, předpokládal se například infarkt nebo embolie.
Autor: Martin Stolař, MAFRA
Vladimír Javorský hrál v televizním seriálu Chlapci a chlapi jednu z nejvýraznějších hlavních postav – vojína Ctibora Voříška, kterému nikdo neřekl jinak než „Kyslík“.
Autor: © Česká televize
Vladimír Javorský se dnes věnuje především intenzivní hudební kariéře a divadelnímu i filmovému herectví. Ačkoliv ho veřejnost stále silně vnímá skrze jeho ikonické starší role (například právě vojína Kyslíka), v současnosti sklízí úspěchy jako respektovaný hudebník a charakterní herec.
Autor: Jan Zátorský, MAFRA
Mário Kubec ztvárnil v televizním seriálu Chlapci a chlapi roli vojína Michala Hlaváčka. Patřil mezi základní postavy – mladé vojáky (povolance), kteří nastoupili základní vojenskou službu u československé lidové armády.
Autor: © Česká televize
Mário Kubec se své herecké vášní věnuje dodnes. Hraje v divadle a fanoušci ho mohou vidět i před kamerou.
Autor: Lenka Hatašová, iDNES.cz
Boris Slivka hrál v seriálu Chlapci a chlapi slovenského vojáka Vlada Rutkaje (přezdívaným Otecko), který byl civilním povoláním traktorista.
Autor: © Česká televize
Bohužel už herec není mezi námi. Slovenský herec Boris Slivka zemřel 9. září 2021 ve věku 57 let při tragické autonehodě ve Washingtonu v USA.
Autor: Profimedia.cz
Kamil Halbich ztvárnil v seriálu Chlapci a chlapi postavu poručíka Milana Bílka, kterému se přezdívalo Žloudek.
Autor: © Česká televize
Kamil Halbich se dnes věnuje především divadelnímu herectví, dabingu a práci v rozhlase. I když ho televizní diváci mají stále spojeného s rolí poručíka Milana Bílka („Žloudka“) ze seriálu Chlapci a chlapi, kamera pro něj v současnosti není hlavní prioritou.
Autor: Dan Materna, MAFRA
Petr Rychlý ztvárnil v legendárním seriálu Chlapci a chlapi z roku 1988 vedlejší roli svobodníka Kloučka. Klouček byl voják druhého ročníku základní vojenské služby (tzv. mazák) a v seriálu působil jako velitel družstva. Na rozdíl od některých jiných starších vojáků byl vykreslen jako kamarádský, spravedlivý a velmi výřečný.
Autor: © Česká televize
Petr Rychlý se v současné době aktivně věnuje především divadelnímu herectví, televiznímu moderování, zájezdovým hudebním show a dabingu. Na televizních obrazovkách zůstává jednou z nejvýraznějších tváří televize Nova.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
František Kreuzmann mladší hrál v seriálu Chlapci a chlapi armádního důstojníka, nadporučíka (případně poručíka) Jiřího Ráže.
Autor: © Česká televize
František Kreuzmann mladší se v současnosti se věnuje především divadelní činnosti.
Autor: Profimedia.cz
Eva Vejmělková hrála v seriálu Chlapci a chlapi čerstvou maturantku Hanku Voseckou. Byla přítelkyní hlavního hrdiny Tomáše Soukupa (v podání Martina Zounara). Její postava prožívala s Tomášem složitý vztah během jeho nástupu na základní vojenskou službu.
Autor: © Česká televize
Po narození dcer Tary a Rity se Eva rozhodla přehodnotit své priority. Během mateřské dovolené vystudovala psychologii, získala doktorát a začala se této profesi věnovat naplno. Její manžel Dušan Rapoš ji v tomto rozhodnutí plně podporoval a s obdivem o ní říká, že se stala uznávanou odbornicí, ke které se obrací lidé z celé republiky. Eva si otevřela vlastní praxi a pomáhá lidem překonávat různé životní problémy. Kromě toho také píše knihy.
Autor: Profimedia.cz
Sabina Laurinová ztvárnila v československém seriálu Chlapci a chlapi roli mladé nezletilé dívky Lenky. Zapletla se s vojínem (Michalem Hlaváčkem) během jeho pobytu v Praze. Objevila se ve dvou epizodách seriálu.
Autor: © Česká televize
Sabina Laurinová se v současnosti věnuje především intenzivnímu divadelnímu herectví a účinkování v muzikálech. Aktivně působí hned na několika pražských i zájezdových scénách.
Autor: Jana Pertáková
Stanislava Jachnická hrála v seriálu Chlapci a chlapi postavu kadeřnice Dany, která byla přítelkyní vojína Honzy Bradáče zvaného „Guláš“ (v podání Jiřího Kopty)
Autor: Archiv České televize
Česká herečka a dabérka Stanislava Jachnická se v současnosti aktivně věnuje divadlu, dabingu, filmovému natáčení i režii a autorské tvorbě.
Autor: Bontonfilm