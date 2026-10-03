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My všichni školou povinní: jak vypadaly jeho hvězdy dřív a po letech
My všichni školou povinní je legendární třináctidílný československý televizní seriál z roku 1984, ve kterém excelovaly mnohé herecké hvězdy. Některé z nich jsou stálicemi české herecké scény dodnes,...
KVÍZ: Zahrajte si na doktora. Poznáte 40 nemocí podle příznaků?
Bolest břicha, záhadná vyrážka, dušnost nebo potíže se zrakem. Poznáte, co se za nimi skrývá? Nasaďte pomyslný bílý plášť a pusťte se do našeho kvízu. Čtyřicet pacientů, čtyřicet diagnóz. Kolikrát se...
Přátelé, Kobra 11 i Krok za krokem. Jak se změnily hvězdy seriálů 90. let
Přátelé, Krok za krokem, Ženatý se závazky, Kobra 11, To je vražda, napsala nebo Hvězdná brána. To je výčet jen několika seriálů, které se v devadesátých letech v Česku objevovaly na televizních...
Hvězdy seriálu Chlapci a chlapi tehdy a dnes. Některé byste sotva poznali
Seriál Chlapci a chlapi sledoval osudy mladých mužů, kteří nastoupili k motostřeleckému útvaru Československé lidové armády na základní vojenskou službu. A v roce 1988 byl velmi populární. Podívejte...
Kdo slaví narozeniny v říjnu? Tyto slavné tváře čekají i velká jubilea
Podzim je tu, listy se pomalu zbarvují a lidé se těší na oslavu Halloweenu. Kdo ovšem v tomto měsíci slaví, těší se navíc ještě na oslavu narozenin. Podívejte se do naší galerie, které známé tváře v...
Žena podstoupila radikální proměnu, byla sešívaná na všech částech těla
Jednačtyřicetiletá Victoria Vigorsová z Velké Británie toužila vypadat jako hollywoodská kráska s dokonalými křivkami i perfektním zářivým úsměvem. Za svým snem si šla i přes pochyby nejbližších a...
Karmické číslo odhalí temné stránky. Zjistěte, co v životě musíte napravit
K životnímu číslu se lidé často obrací v naději, že jim ukáže jejich silné stránky. Stejně si ale můžete spočítat i své karmické číslo, které na rozdíl od toho životního přináší trochu hlubší pohled...
Hvězdy seriálu Chlapci a chlapi tehdy a dnes. Některé byste sotva poznali
Seriál Chlapci a chlapi sledoval osudy mladých mužů, kteří nastoupili k motostřeleckému útvaru Československé lidové armády na základní vojenskou službu. A v roce 1988 byl velmi populární. Podívejte...
Podzimní restart. Napravte letní kosmetické škody, řešte pleť i vlasy
Léto umí pleti i vlasům dodat zářivost, ale také je pořádně potrápit. Slunce, horko, pot, chlor i slaná voda se podepisují na jejich kondici. Podzim proto přichází s jediným úkolem – dopřát jim...
Tyto léky spolu raději nekombinujte. Chybu můžete udělat i s běžnou pilulkou
Někdy ani tolik nejde o množství léků, jako spíš o jejich kombinaci. Pilulka na tlak od praktika, další od specialisty, k tomu něco na bolest a při nachlazení ještě přípravek z lékárny. Některé léky...
Horoskop pro každé znamení na 41. týden roku 2026
Říjnové dny otevírají prostor pro vnitřní proměnu a nečekaná odhalení! Zatímco lvi se následující týden ponoří do řešení financí a osobního života, vodnáře čeká hluboké sebepřijetí. A co ostatní...
Kynutý skořicový pletenec: Voňavé pečení ke kávě
Střední
80 min
Nadýchané kynuté těsto, máslo, hnědý cukr a skořice jsou osvědčená kombinace, která se hodí hlavně...
Influencer Mariano di Vaio: Sexy Ital, kterého milují ženy po celém světě
Mariano Di Vaio je jedním z celosvětově nejúspěšnějších italských influencerů, digitálních podnikatelů, modelů a herců. Proslavil se jako průkopník pánské internetové módy a dnes patří mezi klíčové...
Jak se zbavit tuku na břiše? Ani stovka sklapovaček denně ho nespálí
Tuk na břiše nepředstavuje jen estetický problém. Zatímco ten podkožní vás trápí spíše při zapínání kalhot, nebezpečný viscerální tuk leží hlouběji v břišní dutině a obaluje vnitřní orgány. Produkuje...
Sedm zlatých pravidel pro vážný vztah. Nejde jen o sex, lásku nebo peníze
Láska je sice pro fungování dlouhodobého vztahu důležitá, ale také bývá slepá a sama o sobě ho mnohdy prostě neudrží. Odborníci upozorňují, že spokojené partnerství stojí nejen na citech, ale také na...
Velký 8.264 m2 pozemek s podnikatelským záměrem a s projektem na rybníky, krásná příroda, dostupné
Ondřejov, okres Praha-východ
2 980 000 Kč
Aromaterapie pomáhá. Která vůně vyřeší bolest hlavy a chvíle stresu?
Levandule pomáhá se spánkem, máta s bolestí hlavy a eukalyptus při rýmě. Aromaterapie ukazuje, jak jednotlivé vůně využít pro psychickou nebo tělesnou pohodu. Používáte doma spásné olejíčky?
Puntíky vládnou. Kdo se teček bojí, může je pustit jen na doplňky
Velké puntíky působí odvážněji, drobné zase jemně a žensky. A pokud si netroufáte na výrazný vzor od hlavy až k patě, začněte třeba šátkem, kabelkou, punčochami nebo halenkou. Tečky vám vykouzlí...