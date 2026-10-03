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Hvězdy seriálu Chlapci a chlapi tehdy a dnes. Některé byste sotva poznali

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Dříve byli mladí a neměli moc zkušeností, dnes jsou z nich největší české... Martin Zounar v seriálu Chlapci a chlapi (1988) Herec Martin Zounar se pochlubil úspěšným zhubnutím (březen 2025) František Kreuzmann, Mário Kubec, Jiří Kopta a Martin Zounar v seriálu Chlapci... Jiří Kopta a Jana Nováková na generálce inscenace Divotvorný klobouk v... Vladimír Javorský v seriálu Chlapci a chlapi (1988) Zpívající herec. „Jsou to svobodné popěvky, které přicházejí a odcházejí s tím,... Mário Kubec ztvárnil v televizním seriálu Chlapci a chlapi (1988) roli vojína... Mário Kubec Boris Slivka a Peter Marcin v seriálu Chlapci a chlapi (1988) Boris Slivka Kamil Halbich v seriálu Chlapci a chlapi (1988)
Seriál Chlapci a chlapi sledoval osudy mladých mužů, kteří nastoupili k motostřeleckému útvaru Československé lidové armády na základní vojenskou službu. A v roce 1988 byl velmi populární. Podívejte se, jak hvězdy ze seriálu vypadaly v době natáčení a jak po letech. Většina z nich se dost proměnila.

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