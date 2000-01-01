náhledy
Americká zpěvačka Chappell Roan je aktuálně jednou z nejobdivovanějších hvězd. A to nejen kvůli svému hlasu. Lidé jí fandí, protože je „jiná“ a nebojí se ukázat na veřejnosti v outfitech, které by si mnozí nevzali ani na maškarní. Podívejte se do naší galerie na její nejbláznivější módní kreace.
Autor: koláž iDNES.cz
V únoru 2026 se na hudebních cenách Grammy ukázala v šatech, které v podstatě odhalovaly celá její ňadra. A lidé se na ni nemohli vynadívat. Na jednu stranu šlo o určitý druh umění, na druhou stranu ale veřejnost pobouřilo, jak moc provokativní umělkyně byla.
Autor: AP
Chappell Roan se ale rozhodně nebojí odhalovat své tělo. Často nosí průhledné svršky, pod kterými se jí jasně rýsují ňadra. A byť je zakrývá nálepkami, stejně nezbývá moc prostoru pro představivost.
Autor: ČTK / imago stock&people / Faye Sadou
Nutno uznat, že jí ale její taktika s outfity funguje. Rozhodně je vždy středem pozornosti a o jejích outfitech se pak v médiích mluví. A virální je pak i na sociálních sítích.
Autor: ČTK / imago stock&people / Barbara Hine
Někdy se stylizuje i do podoby někoho jiného. Jako například v tomto případě, kdy se vrátila s outfitem do dětských let a zavzpomínala na období, kdy sledovala Muppet show. Oblékla se jako Piggy a nechala si dokonce udělat i prasečí rypák.
Autor: ČTK / imago stock&people / Dave Starbuck
Když si na sebe vezme vcelku normální outfit, tak šokuje něčím jiným. Buď je to líčení, nebo účes.
Autor: Profimedia.cz
Zde je Chappell Roan například na pódiu v kostýmu superhrdinky na festivalu Lollapalooza.
Autor: Profimedia.cz
Chappell Roan na MTV Video Music Awards. Připomínala postavu z pohádkového nebo fantasy světa. Sama v minulosti podotkla, že ji vždy zajímal svět elfů a jiných bytostí.
Autor: AP
Chappell Roan v modelu, který připomínal slavný Madonnin korzet se špičatými „ňadry“ od Jeana Paula Gaultiera.
Autor: Profimedia.cz
Chappell Roan miluje styl Whimsigoth. Je to směsice rozmarného, mystického a gotického stylu. Outfity se inspirují v devadesátých letech. Spojují bohémský styl, grunge a temný romantismus.
Autor: Profimedia.cz
Krásné šaty, které by vynikly na každé ženě a zasloužily by si i dokonalý účes a make-up. To ale není styl Chappell Roan. Ta outfit doplnila o extravagantní líčení a nechala si zamazat obočí.
Autor: Profimedia.cz
Nahota je velmi často součástí jejího stylu. Ráda ukazuje svou ženskost i křivky, které prý nechce zakrývat, ale naopak je ukázat světu. „Baví mě být holčička,“ říká.
Autor: Profimedia.cz
I v soukromí volí Chappell Roan modely, které by si většina žen na sebe vzala maximálně na sexuální hrátky s partnerem.
Autor: Profimedia.cz
Když se odlíčí a je naprosto přirozená, málokdo ji pozná. Lidé už jsou zvyklí na její výrazný make-up.
Autor: Profimedia.cz
V tomto případě se Chappell Roan inspirovala zřejmě Bílou paní.
Autor: Instagram/ chappellroan, Profimedia.cz
„Nikdy nepřestávejte snít. A nezapomínejte na to, jakou představivost jste měli jako děti,“ vzkázala na Instagramu fanouškům.
Autor: Profimedia.cz