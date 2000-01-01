náhledy
Zlatá smůla v lásce. Těmto hvězdám se lepila smůla na paty v mnohém. A nakonec kvůli tomu skončily ve vězení. Podívejte se, které osobnosti si v roce 2025 důkladně prohlédli vězení. Za mříže se dostali z různých důvodů. A nyní se dušují, že rok 2026 pojmou zcela jinak a lépe. Podívejte se, o koho jde.
Hvězda filmu Šestý smysl herec Haley Joel Osment skončila za mřížemi kvůli napadení policistů. Svět obletělo video, kde značně podnapilý útočí na strážce zákona a problém byl na světě. Policie přijela, když dostala oznámení, že herec v podnapilém stavu ruší a obtěžuje hosty v lyžařském středisku. „Omlouvám se všem, kterým jsem tímto ublížil. Poslední měsíce jsem byl emocionálně velmi rozhozený. Zasáhlo mě, že jsem přišel kvůli požáru o dům v Los Angeles a ještě jsem se z toho všeho nedostal, uvedl tehdy ve svém prohlášení.
Raper Chris Brown také skončil za mřížemi. A nebyl to jeho první pobyt na tomto místě. Už v minulosti měl opakovaně problémy se zákonem a v roce 2025 se za mříže dostal, protože si měl odpykat trest za incident, který se stal o dva roky dříve. Tehdy napadl hudebního producenta, praštil ho lahví od alkoholu a následně mu šlápl na hlavu.
Americký zpěvák Lil Nas X skončil za mřížemi poté, co ho policie zatkla za napadení. Byl agresivní na policisty, kteří se ho slušně zeptali, proč v Los Angeles chodí po ulicích pouze v trenkách a kovbojských botách. V tu dobu měl být pod vlivem drog.
Americký zpěvák Akon skončil v cele na policejní stanici poté, co se mu vybila jeho Tesla uprostřed tříproudové silnice a policie ho vyzvala, aby odjel. Byl agresivní a odmítal z vozu vystoupit. Policie následně zjistila, že mu byl pozastaven řidičský průkaz a na silnicích neměl v autě jako řidič co pohledávat.
Herec Tom Welling byl zatčen poté, co se řítil sněhovou bouří v extrémní rychlosti na úseku, kde mohl jet pouze pětačtyřicet kilometrů v hodině. Policie poté zjistila, že byl pod vlivem alkoholu.
Vězeňské záznamy ukazují, že byl herec Zachery Ty Bryan vzat do vazby za údajné porušení podmínek podmíněného trestu z předchozího odsouzení za domácí násilí a byl držen bez možnosti propuštění na kauci. Jeho snoubenka Johnnie Faye Cartwrightová byla ve stejný den také zatčena na základě pěti samostatných obvinění, včetně řízení pod vlivem alkoholu.
Fred Kerley, devětadvacetiletý americký sprinter a dvojnásobný olympijský medailista v běhu na 100 metrů, byl v květnu zatčen za údajné udeření překážkářky a její bývalé přítelkyně Alayshy Johnsonové do obličeje, uvedla policie.
Hvězda telenovel herec William Levy byl ve Westonu na Floridě zatčen kvůli obvinění z výtržnictví na veřejnosti pod vlivem alkoholu a neoprávněného vstupu na pozemek. Podle policie se choval nevhodně v restauraci a děsil její návštěvníky.
Youtuber a streamer Jack Doherty byl v listopadu zatčen na Miami Beach poté, co údajně vstoupil do vozovky a zasahoval do dopravy během svého natáčení na YouTube. Záběry z kamer na ulici jasně ukazují Dohertyho a jeho doprovod, jak stojí kolem třetí hodiny ráno uprostřed Washington Avenue, blokují dopravu a vytvářejí nebezpečnou situaci pro řidiče i pro sebe. Navíc pak odmítali poslechnout policii a z vozovky ustoupit. On i jeho přátelé tak skončili v cele.
Marcus Jordan, syn legendy NBA Michaela Jordana, čelil v únoru dramatickému zatčení na Floridě poté, co policie našla jeho auto uvázlé na železničních kolejích a tvrdila, že je pod vlivem alkoholu. Původně byl obviněn z řízení pod vlivem alkoholu a držení kokainu, ale následné testy odhalily, že látka v jeho kapse byl ketamin, což je zločin třetího stupně, ačkoli je na Floridě stále nelegální. Čelil také obviněním z přestupku za kladení odporu policistovi bez násilí a za řízení pod vlivem alkoholu s poškozením majetku.
Raper Tekashi 6ix9ine byl zatčen kvůli řízení pod vlivem alkoholu a držení drog.
Zpěvačka a herečka Alexus Lapri Geierová byla v srpnu zatčena v Georgii na základě obvinění z týrání dětí třetího stupně a výtržnictví. Ve vazbě strávila něco málo přes čtyřiadvacet hodin, než byla propuštěna. Podle zprávy NBC News obvinění pramenila z veřejné rvačky mezi Lapri a její sestrou, které byl shodou okolností svědkem nezletilý.
Herec Max Ehrich byl zatčen za domácí násilí, kterého se dopustil na pětašedesátiletém příbuzném v jeho vlastním domě.
Herec Eric Mabius byl v únoru kolem druhé hodiny ranní zatčen na Floridě za přečin napadení a kladení odporu při zatýkání.
Slavná vyšetřovatelka Kim Delaneyová, která se podílela například na tvorbě seriálu Kriminálka Las Vegas byla zatčena za domácí násilí, kterého se měla dopustit na vlastním manželovi. Stejně tak byl ale zatčen i její muž, který byl pro změnu násilnický vůči ní.
Herec Darius McCary se dostal za mříže, protože neplatil výživné. Jakmile neplatil nějaký čas výživné na děti, policie ho evidovala jako uprchlíka a následně ho v jiném státu zatkla a odvezla zpět do Kalifornie, kde musel jít k soudu.
