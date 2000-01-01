náhledy
Třiatřicetiletá Chantel Jeffriesová jako DJ ukazuje lidem nejen krásy hudby, ale i svého těla. Podívejte se do naší galerie, jaké má křivky, které podpořila četnými plastikami. Pro její krásu ji obdivují lidé po celém světě a na Instagramu má přes čtyři miliony sledujících, kterým zkrátka nedá spát.
Krásná byla i před plastikami, ale jak sama uvedla, necítila se být sama sebou, dokud si nenechala ňadra zvětšit za pomoci silikonových implantátů. Pro své fanoušky chtěla být zkrátka dokonalá a udělala pro to vše, co mohla.
„Nestydím se za jedinou úpravu svého těla. Otevřeně o tom mluvím, abych zbořila všechna tabu, která se okolo plastik rojí. Každý má právo na takové tělo, jaké si přeje mít,“ uvedla kráska.
Kromě prsou si nechala zvětšit i rty a má výplně v obličeji. Místo faceliftu se rozhodla právě pro tuto variantu, která jí vyhovovala víc. „Trochu se faceliftu bojím. Může nastat tolik potíží a ráda bych nebyla natažená a nepřirozená,“ nechala se slyšet.
Má zvětšený i zadek. Chtěla docílit kulatého tvaru, který si vysnila už v pubertě. Nikdy ovšem neměla takový typ postavy. „Záviděla jsem všem ženám, které měly krásně kulaté zadečky,“ vzkázala.
V minulosti Chantel randila mimo jiné například se zpěvákem Justinem Bieberem. Nyní by se prý ráda už usadila a přemýšlí nad založením rodiny.
Chantel je také velmi úspěšnou youtuberkou a její jmění už dosahuje velmi vysokých částek. Nehledá tedy muže, který by ji zabezpečil. „Málokterý chlap je dnes opravdu chlap, který se vás zastane, který vás podrží, když vám není dobře. Na kterého se můžete spolehnout a je vaším přístavem klidu a míru,“ uvedla na Instagramu.
Modelka a DJ je milovnicí luxusního oblečení i drahých šperků. Zastává názor, že by každá žena měl mít aspoň jeden diamant. „Nic nerozzáří ženu tak jako diamanty a za tím si stojím,“ uvedla v jednom ze svých stories na Instagramu kráska.
Často se na ni od fanoušků snáší i kritika. Podle některých je až příliš zahleděná sama do sebe a měla by stát víc nohama na zemi. Na to ale vždy reaguje po svém. Nekomentuje žádné pomluvy a pak jen ukazuje své činy jako například podporu charitativních organizací nebo nemocnic.
Cesta na vrchol nebyla podle Chantel zrovna jednoduchá. Ve třiatřiceti letech je nyní přesně tam, kde chtěla jako náctiletá být. „Hodně dřiny, hodně slz. I to se skrývá za mým úspěchem,“ míní.
Tělo Chantel je dokonalé. Nemá ho zadarmo. A to doslova. V přepočtu miliony korun utratila za plastiky a každý den dře v posilovně s trenérem.
Sluší jí to i na svahu v Aspenu, kam jezdí každým rokem jako vášnivá lyžařka. A opět nezapomíná na dokonalý outfit, kterým může oslnit.
Nejvíc na sebe upozornila v roce 2018, kdy se víc dostala do povědomí lidí právě díky své hudbě.
Dnes už je známá nejen pro svou tvorbu a Instagram jí vydělává každý měsíc astronomické částky. „Mohla bych se živit jen díky Instagramu. A dost často se zamýšlím nad tím, co by bylo, kdyby najednou Instagram nebyl. A nebyly žádné sociální sítě. Myslím na zadní vrátka, protože nikdy nevíte, co se může dít,“ uvedla.
„Nestyďte se za to, že chcete být ženou. Líbí se mi ženskost a krása ženského těla,“ míní.
