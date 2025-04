bib Bibiana Martina Hykl Autor:

Měly za to, že bez zkrášlovacích procedur a invazivních zákroků nebudou držet krok s Hollywoodem a přijdou o důležité pracovní zakázky. Tak se slavné krásky uchýlily k plastickým operacím a nakonec hořce litovaly, že je podstoupily. Podívejte se do galerie, které VIP ženy by plastiky vzaly zpět.