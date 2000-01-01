náhledy
Někdy šlo o maličkosti, jindy se odhalila tajemství, z kterých mrazilo. Podívejte se do naší galerie, o kterých slavných hvězdách vyšlo najevo něco šokujícího až po jejich smrti. Patří sem zpěvačka Amy Winehouse, zpěvák Prince a další.
Astronautka Sally Ride se zapsala do historie jako první Američanka, která letěla do vesmíru. Celý život tajila, že je homosexuálka. Když zemřela, vyšlo tak najevo, že byla tedy také první homosexuálkou, která letěla do vesmíru.
Herec David Carradine působil navenek jako klidný muž, který nemá žádná tajemství. Opak byl ale pravdou a po jeho smrti vyšlo najevo, že miloval velmi bizarní sexuální praktiky a jeho bývalá manželka pak uvedla, že ji jednou málem uškrtil.
Herec Anthony Perkins tajil, že má AIDS. Až po jeho smrti vyšlo najevo, jakou nemocí trpěl.
Herec Corey Haim roky tajil, že byl zneužíván. Tyto otřesné detaily jeho života vyšly najevo až po jeho smrti.
Zpěvák a herec David Cassidy ještě během svého života tvrdil, že se u něj rozvinula demence, a veškeré své excesy připisoval této nemoci. Po jeho smrti se ovšem přišlo na to, že demencí netrpěl, ale byl závislý na alkoholu.
Zpěvačka Whitney Houston si prožila jako dítě otřesné chvíle. Po její smrti vyšlo najevo, že ji sexuálně zneužívala její vlastní sestřenice a stejně tak i její dva bratry.
Po smrti zpěváka George Michaela se ukázalo, že byl extrémně štědrý. Do té doby o tom nikdo nevěděl, protože všechny prosil, aby o jeho štědrosti nemluvili. Ukázalo se, že na různé organizace tajně daroval miliony liber.
Herec Rock Hudson celý život před veřejností tajil, že je homosexuál. Jeho sexuální orientace se odhalila až po jeho skonu.
Herec Clark Gable si vzal do hrobu tajemství o své dceři. Měl ji totiž s herečkou Lorettou Youngovou a málokdo o tom věděl.
Oblíbený moderátor dětských pořadů Jimmy Savile byl svého času miláčkem diváků po celé Velké Británii. Po jeho smrti vyšlo najevo, že byl sexuálním násilníkem a zneužíval i děti. O všem informoval dokument o jeho osobě na streamovací platformě Netflix.
Až po smrti herce Boba Craneho vyšlo najevo, že byl závislý na sexu. Doma měl pěknou řádku videokazet s filmy pro dospělé a také sbírku fotografií s touto tematikou. O jeho závislosti promluvili jeho nejbližší přátelé.
Herec Gene Wilder zemřel na komplikace související s Alzheimerovou chorobou, nemocí, kterou se rozhodl před veřejností skrývat. Wilderova rodina po jeho smrti vydala prohlášení, v němž vysvětlila, proč se herec rozhodl svůj stav utajit. „Rozhodnutí počkat s odhalením své nemoci až doteď nebylo diktováno marnivostí, ale spíše touhou, aby mnoho malých dětí, které by se usmívaly nebo křičely: Tady je Willy Wonka!, nemuselo být vystaveno zprávám o nemoci nebo problému, které by radost proměnily ve starosti, zklamání nebo zmatek. Nedokázal snést pomyšlení na to, že na světě bude o jeden úsměv méně,“ uvedli.
Po smrti zpěváka Prince vyšlo najevo, že byl neskutečný filantrop. Nechtěl o tom ovšem veřejně hovořit. Podporoval řadu organizací a daroval stovky tisíc dolarů týraným dětem, zvířatům nebo domovům důchodců.
Zpěvačka Amy Winehouse před světem tajila, že byla velkou milovnicí hip hopu. Málokdo měl tušení, že je jí tento hudební styl tak blízký, protože sama se mu veřejně nevěnovala. Tajně ovšem chodila na vystoupení, a dokonce prý měla v plánu s hip hopem sama veřejně začít.
Raper DMX se až do své smrti prezentoval jako velký drsňák, který budí respekt. Po jeho smrti se ale ukázalo, že to byl naopak extrémní dobrák. V restauraci vždy šel poděkovat kuchaři za skvělé jídlo, podporoval opuštěné děti i zvířata a také navštěvoval osamělé seniory v domovech důchodců.
Zpěvačka Aaliyah zemřela při leteckém neštěstí a až deset let po její smrti odhalil její manažer, že byla závislá na svém polštáři, který se jmenoval Willson. Vozila ho všude a měla ho s sebou i v letadle, které havarovalo. Byl to její talisman, bez kterého neusnula, pomáhalo jí ho držet, když měla úzkosti.
